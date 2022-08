Vermeende specificaties van AMD Ryzen 7000-processors verschijnen online

Wccftech en leaker Enthusiastic Citizen claimen de definitieve specificaties van AMD's Ryzen 7000-line-up te hebben. Daaruit blijkt onder meer dat de Ryzen 9 7950X een boostclock tot 5,7GHz heeft. De Ryzen 7000-processors worden halverwege september verwacht.

Volgens Wccftech en Enthusiastic Citizen komt AMD eerst met vier Ryzen 7000-modellen. Het topmodel, de Ryzen 9 7950X, krijgt volgens dat medium weer 16 cores en 32 threads. Daarbij krijgt de chip een kloksnelheid van 4,5GHz, waarmee de komende cpu standaard 1,1GHz hoger geklokt zou zijn dan de Ryzen 9 5950X. De boostclock moet 5,7GHz op een enkele core bedragen en de chip krijgt een tdp van 170W.

De Ryzen 9 7900X krijgt volgens de leaks opnieuw 12 cores, met een baseclock van 4,7GHz en een boostclock van 5,6GHz. De cpu krijgt wederom een tdp van 170W. De AMD Ryzen 7 7700X krijgt op zijn beurt 8 cores en 16 threads met een boostclock tot 5,4GHz en een tdp van 105W. Over een mogelijke Ryzen 7 7800X wordt niet gerept. Het laagst gepositioneerde model waar AMD in september mee komt, is de Ryzen 5 7600X. Die cpu krijgt 6 cores en 12 threads op 4,7GHz met een boostfrequentie tot 5,3GHz en een tdp van 105W.

De processors krijgen allemaal 1MB L2-cache per core. Dat is meer dan de voorgaande generatie: Ryzen 5000-chips hadden 0,5MB L2-cache per rekenkern. De hoeveelheid L3-cache van AMD's Ryzen 7000-cpu's blijft gelijk aan hun Ryzen 5000-voorgangers, met uitzondering van de Ryzen 7 5800X3D die beschikt over extra gestapeld L3-cache. Naar verwachting introduceert AMD later Ryzen 7000-modellen met 3D V-Cache.

Wccftech claimt verder dat gebruikers Ryzen 7000-desktopprocessors mogelijk alleen mogen undervolten, net als AMD's Ryzen 7 5800X3D. Die chip had een spanningslimiet waardoor gebruikers de chip niet echt konden overklokken. Ryzen 7000 zou daarnaast een frequentielimiet van 5,85GHz krijgen, zo claimt de techwebsite. Mogelijk komt dat door de verhoogde boostclocks ten opzichte van de vorige generatie, waardoor er minder ruimte is voor verder overklokken.

AMD brengt de Ryzen 7000-serie later dit jaar uit. Naar verwachting gebeurt dat op 15 september, maar AMD heeft dat nog niet bevestigd. Een aankondiging wordt deze maand al verwacht. De processors zijn gebaseerd op een nieuwe Zen 4-architectuur en worden geproduceerd op TSMC's N5-procedé. Daarbij maken de cpu's gebruik van een nieuw AM5-platform met een lga-socket. De processors krijgen daarnaast allemaal een geïntegreerde RDNA2-gpu en ondersteuning voor PCIe 5.0 en DDR5.