Eerste review van AMD Ryzen 7 5800X3D-cpu met 3D V-Cache verschijnt vroegtijdig

Techwebsite XanxoGaming heeft vroegtijdig een review van de AMD Ryzen 7 5800X3D-cpu gepubliceerd. De website test de processor onder meer in Geekbench en Cinebench 23, waarin de cpu iets lager scoort dan de Ryzen 7 5800X. De chip doet het wel beter in Blender.

XanxoGaming heeft naar eigen zeggen een AMD Ryzen 7 5800X3D weten aan te schaffen, merkt VideoCardz op. De processor zou al te koop zijn in Peru, hoewel deze officieel pas op 20 april uitkomt. De techsite zou eerder op een zwarte lijst gezet zijn door AMD, waardoor deze geen reviewsamples krijgt opgestuurd, maar ook geen embargoafspraken hoeft te volgen.

De Peruaanse techwebsite heeft de cpu getest op een Gigabyte Aorus X570 Master, draaiend op een bètabios met optimalisaties voor 3D V-Cache-cpu's. Daarbij draaide het testsysteem op Windows 10 met 16GB aan DDR4-3200-geheugen en een Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition.

De AMD Ryzen 7 5800X3D beschikt over 3D V-Cache, voor een totaal van 96MB aan L3-cache. Volgens AMD zou dat leiden tot prestatieverbeteringen van maximaal 15 procent in games, hoewel die prestatieverbeteringen niet per se zouden doorkomen in synthetische benchmarks. Daarbij heeft de 5800X3D iets lagere kloksnelheden dan de Ryzen 7 5800X.

Afbeeldingen via XanxoGaming

XanxoGaming publiceert onder meer tests in de Geekbench 5.4.4-benchmark, waarin de processor single- en multicorescores van 1639 en 10.498 haalt. Die singlecorescore ligt volgens de website iets lager dan de Ryzen 7 5800X, die een 1,9 procent hogere score van 1671 zou halen. De multicorescore ligt dan weer iets hoger dan de huidige 5800X, die 10.339 punten zou scoren.

In Cinebench 23 haalt de Ryzen 7 5800X3D single- en multicorescores van respectievelijk 1493 en 15.060. De website publiceert geen vergelijkingen, maar in eerdere tests van Tweakers haalt de Ryzen 7 5800X scores van 1.584 en 15.603. Verder scoort AMD's Ryzen 7 5800X3D 617 en 6506 punten in de ingebouwde CPU-Z-benchmark, wat lager zou zijn dan de i9-12900K-referentiegegevens. In Blender-benchmark doet de nieuwe Ryzen-cpu het 3,6 procent beter dan de 5800X, hoewel er ook weinig samples van die benchmark beschikbaar zijn.

De processor is nog niet getest in games, terwijl de processor juist voor dat gebruiksscenario gepositioneerd lijkt te worden door AMD. De website schrijft dat het binnenkort gamingprestaties van de chip zal delen, waarin de processor ook vergeleken zal worden met de Core i9-12900KF van Intel. AMD brengt de Ryzen 7 5800X3D op 20 april officieel uit. De processor krijgt een adviesprijs van 449 dollar.

Afbeeldingen via XanxoGaming