Anno 2021 bestaat een ruime meerderheid van de los verkochte processors uit exemplaren van AMD. Wie nu een systeem samenstelt met een Ryzen-cpu, betreedt in veel gevallen een nieuwe wereld. Ruim een decennium lag de keuze voor een Intel-processor voor de hand. Ook het overklokken van een moderne AMD-processor werkt significant anders. Voor ieder die het maximale uit zijn Ryzen-chip wil halen, laten we in dit artikel alle mogelijkheden zien om zo'n processor te overklokken.

Daarvoor gebruiken we een systeem van PC Specialist dat we onlangs bespraken in een test van game-pc's. Dit systeem is voorzien van een watergekoelde 12-core-AMD Ryzen 9 5900X-processor in een ASUS ROG Crosshair VIII Hero-moederbord, een van de meest luxe socket AM4-moederborden van dit merk. Kortom, een uitstekende basis om het overklokken van een Ryzen-cpu mee te illustreren. Wees je er wel van bewust dat je garantie hierdoor vervalt, tenzij je een vooraf overgeklokte pc aanschaft.