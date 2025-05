Agesa-biosupdate maakt DDR5-snelheden van meer dan 8000MT/s mogelijk op Ryzens

Een nieuwe Agesa-update voor AM5-moederborden lijkt de maximale snelheid van DDR5-geheugen significant te verhogen. Sommige testers van de bèta van de microcodepatch melden snelheden van 8000MT/s, zelfs op relatief goedkope moederborden.

Verschillende fabrikanten hebben inmiddels een microcodepatch uitgebracht voor hun AMD AM5-moederborden. Het gaat dan om Agesa 1.0.0.7b, dat onder andere door ASRock is uitgebracht voor de X670E Taichi. De hogere geheugensnelheden zijn mogelijk als je de Infinity Fabric-snelheid, aangemerkt als FCLK, loskoppelt van de snelheid van de geïntegreerde geheugencontroller: UCLK.

Een AMD-ontwikkelaar die naar eigen zeggen maanden aan de update heeft gewerkt, meldt op Reddit dat synchronisatie van die kloksnelheden bij Zen 4 niet langer vereist is voor een optimale latency. DDR5-6400, wat met de nieuwe update nog altijd het plafond is voor een 1:1-ratio tussen UCLK en de geheugensnelheid, werkt volgens hem aanmerkelijk sneller met een asynchrone FCLK van 2000MHz dan een perfect deelbare 1600MHz. Voor hogere snelheden dan DDR5-6400 moet de UCLK in een 1:2-ratio gaan werken met de daadwerkelijke geheugensnelheid, maar in sommige toepassingen kan de extra bandbreedte alsnog ruimschoots opwegen tegen de hogere latency die dat oplevert.

Het gaat nog om een bètaversie van de patch, maar gebruikers melden nu al grote verbeteringen in de maximale snelheden van DDR5-geheugen. Dat is het geval bij een Twitter-gebruiker die op een MSI X670E Ace met de nieuwe firmware een snelheid van bijna 8200MT/s haalt met OLOy Hynix A-ram. De bekende geheugenoverklokker Buildzoid haalt op een ASRock B650 LiveMixer-moederboard een maximale snelheid van bijna 8000MT/s in combinatie met een Ryzen 9 7900X-cpu. ASRock zegt in eigen CPU-Z-tests een geheugensnelheid van 7200MT/s te halen.

In sommige gevallen wordt de snelheid behaald op high-endmoederborden zoals bij MSI's MEG ACE's, maar in andere gevallen, zoals bij ASRock, gaat het om B650-moederbord dat in de Pricewatch staat voor 209,71 euro. Met de nieuwe biosupdate zouden de moederborden binnen de Vsoc-limiet van 1,3V blijven draaien, maar het zou wel zelfs met een Vsoc-spanning van 1,2V mogelijk moeten zijn om snelheden van 7200MT/s te halen, blijkt uit Asrocks eigen screenshots.