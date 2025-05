AMD publiceert details A620-chipset voor Ryzen 7000-processors

AMD publiceert details over zijn A620-chipset voor het AM5-platform. Fabrikanten kondigden vorige week al moederborden met deze chipset aan. AMD bracht toen geen informatie over A620 naar buiten en daardoor waren de concrete specificaties nog niet bekend.

AMD meldt in een set slides onder meer dat de A620-chipset met vier PCIe 4.0-lanes is verbonden met de cpu, schrijft ook TechPowerUp. De chipset ondersteunt geen PCIe 5.0 voor videokaarten of ssd's, ook niet voor de PCIe 5.0-lanes die in de Ryzen 7000-cpu's geïntegreerd zijn. Verder biedt de chipset ondersteuning voor maximaal twee USB-poorten met transfersnelheden van 10Gbit/s, twee USB-poorten van 5Gbit/s, zes USB 2.0-aansluitingen en vier SATA-connectors.

Het is op A620-moederborden niet mogelijk om de cpu te overklokken, hoewel de snelheid van DDR5-geheugen wel verhoogd kan worden. De chipset ondersteunt daarvoor EXPO, AMD's XMP-tegenhanger met overklokprofielen voor geheugen. Officieel ondersteunt de A620-chipset maximaal DDR5-6000-geheugen.

Een slide van AMD spreekt verder over mogelijk beperkte ondersteuning van Ryzen 7000-cpu's met tdp's van meer dan 65W. AMD schrijft dat ze wel werken, maar alleen wanneer het moederbord over een bios met een specifieke Agesa-versie beschikt. Ook zouden de multithreadedprestaties iets beperkt kunnen worden op A620-moederborden, gezien de doorgaans lagere vrm-stroomlimieten van moederborden met deze chipset. Het bedrijf verwacht echter dat deze limieten 'minimale impact op gameprestaties' hebben.

Vorige week kondigden verschillende fabrikanten al A620-moederborden aan. Het betreffen relatief beperkte moederborden in vergelijking met B650- of X670-modellen. Alleen ASUS meldde toen europrijzen; het goedkoopste model van dat bedrijf kost 139 euro. AMD stelt in zijn slides echter dat er ook A620-moederborden vanaf 85 dollar beschikbaar komen.