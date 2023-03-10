ASRock brengt volgende week mATX-AM5-moederbord uit voor 160 euro

ASRock gaat volgende week in Nederland en België een mATX-AM5-moederbord introduceren met een prijs van 160 euro, laat het bedrijf weten. AM5-moederborden kosten op dit moment niet minder dan zo'n 180 euro.

Het B650M-HDV/M.2-moederbord heeft door zijn formfactor uiteraard iets minder opties dan een ATX-bord. Er zijn twee M.2-slots, eentje Gen5 en een Gen4, beide met vier lanes, en drie PCIe-slots. Het eerste slot is een volwaardig x16-slot, terwijl het andere fysieke x16-slot elektrisch als x4-slot is uitgevoerd. Het laatste is een x1-slot.

De vrm's zijn aanwezig in 8+2+1 fases en hebben heatsinks zonder actieve koeling. Er is een enkele achtpins-cpu-power-aansluiting. De twee ramslots ondersteunen maximaal 64GB geheugen, hoewel dat met een aankomende firmware-update voor de AMD-cpu's naar 96GB getild moet worden. Verder zijn er nog vier SATA-3-poorten, is er een frontpanelaansluiting voor USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2,5Gbit-ethernet, een voorgeïnstalleerd IO-shield en een bios-flashbackfunctie.

In de VS kost het moederbord 125 dollar, wat strookt met beloften van AMD over de laagste prijs. De AM5-moederborden ondersteunen AMD's nieuwe Ryzen 7000-serie. De goedkoopste processor in die serie is momenteel de Ryzen 5 7600, die voor zo'n 244 euro verkrijgbaar is. 16GB bijbehorend DDR5-geheugen kost momenteel minimaal 75 euro, in de vorm van tweemaal 8GB.

ASRock B650M-HDV/M.2

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 11:10 68

10-03-2023 • 11:10

68

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ASRock B650M-HDV/M.2

vanaf € 94,88

5 van 5 sterren

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Reacties (68)

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The Zep Man 10 maart 2023 11:15
Het eerste slot is een volwaardig x16-slot, terwijl het andere fysieke x16-slot elektrisch als x4-slot is uitgevoerd en het fysieke x4-slot slechts één lane aangesloten heeft.
Ik zie drie sloten, van boven naar beneden:
• PCIe x16 (16 lanes)
• PCIe x1 (1 lane)
• PCIe x16 (4 lanes)

Er is geen fysiek x4-slot. Ter referentie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:11]

Astennu @The Zep Man10 maart 2023 11:28
Ja echter is het maar een 4.0 slot geen 5.0
Het bord is extreem karig voor 160 euro :/
Vooral de moederborden weerhouden mij om naar AM5 te gaan. Ik ga echt geen 350 euro voor een moederbord neer leggen laat staan 450 om de specs te hebben die ik eigenlijk zou willen en nu heb op een bord van 170 euro wat ik ook al duurd vond.
Cergorach @Astennu10 maart 2023 11:47
Ik denk dan ook dat de prijst/prestatie verhouding bij een CPU er niet alleen moet worden gekeken naar de CPU maar naar CPU+mobo+RAM. Maar dat is een extreem lastige/complexe vergelijking, want wat is je default mobo, hoeveel en wat voor RAM plaats je er in...
Astennu @Cergorach10 maart 2023 12:25
Zeker maar door die dure borden is het totaal niet interessant. Cpu en ram prijzen zijn wel ok inmiddels. Maar de borden willen nog niet zakken.
Thekilldevilhil @Astennu10 maart 2023 14:30
Naja, dat is dan ook wel heel erg jouw mening. Dus of het wel of niet interessant is ligt ook aan de persoon aan wie je het vraagt.

Ik vond het persoonlijk dus wel een interessant platform als opvolger van mijn i7 4930K. Ik heb ASUS TUF Gaming B650-PLUS gekocht voor zo'n 220 euro en lig echt totaal niet wakker van het gemis van een PCI5 slot. Tegen de tijd dat die echt relevant wordt ga ik wel weer op zoek naar een nieuw platform. Het oude PCIe3 slot van mijn X79 moederbord voldeed ook nog prima voor een RX 6800. Dus het zal allemaal wel los lopen. Als direct attached storage voor games echt een ding wordt het ik in ieder geval een 5.0 PCIe NVMe slot.

Veel belangrijker voor mij was dat Zen 5 (als we AMD mogen geloven) ook nog op mijn bord zou moeten gaan passen. En over 3-4 jaar mijn 7600X upgraden zie ik wel zitten.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 17:11]

Astennu @Thekilldevilhil10 maart 2023 14:52
Als je simpelweg naar prijs prestatie verhouding krijgt is het gewoon niet de moeite waard. Zeker als je al op AM4 zit. Als je nieuw gaat kopen kan AM4 qua prijs prestatie nog steeds interessant zijn en ook qua gaming performance. Alleen de 7800X3D gaat echt veel sneller zijn dan de 5800X3D maar de 7700X is vergelijkbaar qua prestaties.

Heel veel mensen upgraden helemaal niet. Als je dat wel doet kan het de moeite zijn. Maar dan nog steeds als je nu op AM4 zit zorg dan dat je een 5800X3D hebt en zit het uit tot er goedkopere borden te krijgen zijn voordat je op AM5 gaan springen.
Als geld geen rol speelt sure dan kan je prima 220 euro voor een moederbord neer leggen. Maar op het AM4 platform kan je veel goedkopere borden krijgen met hele goede spec's. Dus het ligt aan je budget, je wensen en of je wel of gene upgrades wilt gaan doen.

Qua prijs prestatie verhouding kan je niet op tegen een AM4 bordje van 90-100 euro + een 5600 voor 140 euro. Je betaalt maar 10-20 euro meer voor de CPU en het bord samen. De 7600X is maar iets van 25% sneller maar je betaalt meer dan het dubbele.
Olaf van der Spek @Astennu10 maart 2023 19:47
Als je simpelweg naar prijs prestatie verhouding krijgt is het gewoon niet de moeite waard.
Game je fijner met een betere prijs prestatie verhouding?
Een tweedehands PC met IGPU heeft waarschijnlijk de beste prijs prestatieverhouding. ;)
Alleen de 7800X3D gaat echt veel sneller zijn dan de 5800X3D maar de 7700X is vergelijkbaar qua prestaties.
De CPU heeft ook een vergelijkbare prijs en buiten games is de 7700X in het voordeel. De 5800X3D blijft een nette optie.
De 7600X is maar iets van 25% sneller maar je betaalt meer dan het dubbele.
Een game PC bestaat uit iets meer dan alleen CPU en plankje, maar dat weet jij ook wel.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 22 juli 2024 17:11]

Astennu @Olaf van der Spek10 maart 2023 20:44
Met een igpu kan je imo niet gamen. Dan kan je beter een console kopen. Dus nee laten we niet gaan overdrijven.

Klopt cpu ect is een onderdeel van het geheel als je alles nieuw koop maakt het minder uit. Maar je kan die euro's waarschijnlijk beter in een snellere gpu stoppen dan in een AM5 set tov AM4.
En als je upgrade heb je de meeste spullen vaak al. Kast, ssd, voeding, fans, rand apparatuur kan gewoon mee genomen worden.
sapphire @Astennu10 maart 2023 11:46
Ja de prijzen van AM5 borden zijn bizar!

Mijn AM4 borden waren ca. €300 (Asus Hero X370) en ca €200 (B450-I).
Als ik nu een vergelijkbaar Asus B650 ITX bord koop kost die nu €328 8)7
Mathijs Kok @sapphire10 maart 2023 13:03
Van 300 (toen) naar 328 (nu) met een nieuw sneller platform en inflatie, lijkt me dat niet echt 'bizar'.
sapphire @Mathijs Kok10 maart 2023 13:21
Je bedoeld van een Asus B450 ITX van €200 naar een Asus B650 ITX van €328.
Maar 64% duurder duurder in 2 generaties valt inderdaad mee 8)7

Die €300 was de Asus Crosshairs VI Hero, één van de wat duurdere borden uit de 1st gen Ryzen borden.
Het goedkoopste Crosshair AM5 ATX kost gelukkig maar €591.
Boxman @Mathijs Kok10 maart 2023 16:10
Asu Hero X370 was destijds top-end, met een equivalente B-series chipset een absolute budgetoptie.

B650 is nu de budget optie.

Het punt is dus dat de budget van AM5 duurder is dan top-end destijds.
vanthome @Mathijs Kok10 maart 2023 13:26
Als ik kijk naar de naamgeving is de B650 een vergelijking met de B450 en niet de X370, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Weet wel dat mijn x570 TUF wel een stuk duurder is als X670E versie. Launch day prijzen verschillen enorm (€240 vs €450), en nu is ie nog steeds €350. Laagste prijs van de x570 was €188.
Djarune @sapphire10 maart 2023 13:13
Als je ziet hoe fors de stroomvoorziening (VRM) is op AM5 borden t.o.v. AM4 borden vallen de prijsverschillen nog mee.
sapphire @Djarune10 maart 2023 13:22
Ik ken alle redenen maar dat maakt het niet opeens minder bizar?
Katsunami @sapphire10 maart 2023 15:34
Asus X670E ProArt

Toen dat bord uitkwam in september 2022, kostte het €579. Toen steeg het in een paar weken tijd naar €700. Ondertussen is het weer gezakt richting een dikke €500. Twee dagen geleden heb ik het bij Alternate gekocht voor €430; Megekko is daar nu bij gekomen met een vergelijkbare prijs.

MSI RX 6750 XT Gaming X Trio

Deze kaart heb ik vorige week bij Azerty op de kop getikt voor €509, wat de laagste prijs is in een jaar tijd. Nu, een week later, is die kaart enkel nog bij Megekko te krijgen voor die prijs (op voorraad), en bij Informatique (2 op voorraad bij de leverancier), maar daar kost die over de €800.

Fractal Define 7

Kast is 2 dagen geleden besteld bij Megekko voor 195; was nergens anders op voorraad. Nu is hij bij meerdere winkels op voorraad.

===

Het is werkelijk een absurde situatie in computerland op het moment. Vandaag heb ik het laatste onderdeel van een nieuwe computer bij elkaar gekregen, maar ik heb nog nooit in mijn leven een maand erover gedaan om mijn onderdelen bij elkaar te schrapen. Of dingen zijn gewoon helemaal niet leverbaar, of ze fluctueren op en neer in prijs op een manier dat het wel bijna een aandelenhandel lijkt. Je moet werkelijk elke dag kijken bij de verschillende winkels waar je zou willen kopen en direct toeslaan als een product op voorraad is, en de prijs enigszins acceptabel is.

Dat is nog los van het feit dat ik nu €430 betaal voor een redelijk high-end moederbord (wat blijkbaar een schappelijke prijs is voor dit ding), terwijl ik in 2016 een high-end moederbord in dezelfde klasse kon krijgen voor €200.

Gelukkig heb ik alles te pakken gekregen voor een redelijke prijs (vaak zelfs de laagste prijs sinds een jaar tijd), en kan ik nu een redelijk monsterachtige computer bouwen die me onder Linux 10 jaar lang van dienst gaat zijn.

[Reactie gewijzigd door Katsunami op 22 juli 2024 17:11]

Olaf van der Spek @Katsunami10 maart 2023 19:43
Dat is nog los van het feit dat ik nu €430 betaal voor een redelijk high-end moederbord
Waarom koop je een redelijk high-end moederbord?
Katsunami @Olaf van der Spek10 maart 2023 20:13
1. Omdat ik een hekel heb gekregen aan het bouwen en installeren van nieuwe computers. Als dit ding in elkaar zit, wil ik er 10 jaar mee kunnen doen indien mogelijk. Indien niet, dan wil ik enkel de CPU hoeven vervangen, een SSD erbij zetten, en de grafische kaart vervangen, zonder dat ik het moederbord hoef te vervangen. Dit bord heeft dus 2.5 GBit en 10 GBit netwerk voor het geval ik dat in de toekomst wil hebben, WIFI 6E als backup, Thunderbolt, en een USB-C header voor het front-io-paneel die 60W kan snelladen.

2. Deze computer krijgt een workload waarbij het systeem soms een hele nacht of een dag en een nacht aan moet kunnen staan zonder zwabberende klokfrequenties, te hoge temperaturen, of problemen met VRM's. Daarom wordt de CPU redelijk conservatief afgesteld zodat die onder de 125 watt blijft (waarschijnlijk ECO-mode met een undervolt), en heeft die een dikkere koeler dan daar eigenlijk voor nodig is.

In een high-end systeem met een 7950X, 64GB RAM, 4 TB SSD opslag en een RX 6750 XT past geen el-cheapo moederbord als ik van plan ben die computer zo lang mogelijk te houden. Effectief gezien wil ik een computer hebben die ik vandaag kan aanzetten, 24 / 7 kan aanschoppen, en over 10 jaar uitzetten, bij wijze van spreken.
Olaf van der Spek @Katsunami10 maart 2023 20:37
Met zulke specs van PC en moederbord valt de prijs van het moederbord an sich nog wel mee toch?
10 gbit maakt het gewoon duur.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 22 juli 2024 17:11]

Katsunami @Olaf van der Spek11 maart 2023 19:20
Ja, in het geheel genomen valt de prijs van het moederbord nog mee. Op het moment heb ik geen 10 GB nodig, maar als ik ooit weer semi-professioneel zou gaan fotograferen (zoals ik heb gedaan tussen 2004 en 2014), dan denk ik dat ik een NAS zou bouwen / aanschaffen, die ik dan zeker wel met 10 GBit zou willen aansluiten.

Zelfde met dingen als Thunderbolt; nu heb ik het op een desktop niet nodig, maar wie zegt dat er over 3 of 5 jaar iets is waarvoor ik het wel zou willen gebruiken? Dan maar all-out. Op mijn huidige computer had ik de mogelijkheid een grafische kaart aan te sluiten met 2x 8 pin, wat ik nooit gebruikt heb; maar de laatste paar weken kwam het wel goed uit om vooraf mijn nieuwe grafische kaart alvast onder Linux te testen.

Als ik niet een zwaardere processor nodig had gehad voor mijn huidige meest-gebruikte workload dan had ik waarschijnlijk mijn hele huidige systeem niet vervangen...

[Reactie gewijzigd door Katsunami op 22 juli 2024 17:11]

Verwijderd @sapphire10 maart 2023 17:17
Ik heb net de Asus rog x670e itx gehaald daarvoor had ik de Asus rog Z97 impact itx uit 2015 en die nieuwe is echt een hele andere categorie qua bouw kwaliteit de prijs wel het dubbele toen 240 euro, nu 500.
Een ding is wel fijn alles zit er op en kan nog jaren mee, cpu en ram upgrades tot 96gb. Het is de eerste generatie AM5.
Grotbewoner @sapphire11 maart 2023 09:21
Daar staat tegenover dat je met het goedkoopste bord de beste processors kan draaien; ze hebben vrijwel allemaal (op Asus na) goede VRMs en power phases.
Benga @Astennu10 maart 2023 14:17
Voor mij is de hamvraag hier: wanneer wordt 5.0 relevant voor de gewone consument of gamer. Zowel de GPU als storage bandbreedte met 4.0 is toch ruim voldoende vandaag denk ik.
Astennu @Benga10 maart 2023 14:41
Voor storage alleen mits je compressie hebt zonder heb je de bandbreedte hard nodig om een PS5 te kunnen evenaren qua SSD prestaties. En daar worden de games op ontwikkeld.
Voor GPU's is het nog geen must maar AM5 is net uit. Als je daar een bord voor koopt wil je er mogelijk ook een Ryzen 8000 en mogelijk zelfs 9000 op kunnen prikken.
Dan kan het best zijn dat je dat bord in 2026 nog gaat gebruiken voor een nieuwe GPU dan zijn we 2-3 GPU generaties verder en kan het mogelijk wel relevant zijn.
Als je toch niet upgrade is het geen selling point dan kan je prima een bord met een 4.0 slot nemen. Maar dan kan je ook prima veel geld besparen en voor een AM4 + 5800X3D gaan dan heb je ook +- 7700X prestaties alleen dan voor minder geld.
JakkoFourEyes @Astennu10 maart 2023 16:39
Voor storage alleen mits je compressie hebt zonder heb je de bandbreedte hard nodig om een PS5 te kunnen evenaren qua SSD prestaties.
Een PS5 gebruikt toch geen PCIE gen 5, maar gen 4? Dus dat hoef je niet te evenaren met PCIE gen 5 mobo lijkt me
Astennu @JakkoFourEyes10 maart 2023 16:43
Gen4 + Hardware Compressie dus de brandbreedte is daardoor hoger dan de snelste PCI-E 4.0 SSD op een desktop PC en komt meer in de buurt van de huidige PCI-E 5.0 drives.
Olaf van der Spek @Astennu10 maart 2023 19:39
Ik ga echt geen 350 euro voor een moederbord neer leggen laat staan 450 om de specs te hebben die ik eigenlijk zou willen en nu heb op een bord van 170 euro wat ik ook al duurd vond.
Welke specs zou je eigenlijk willen en welk bord van 170 euro heeft die nu wel?
Astennu @Olaf van der Spek10 maart 2023 19:49
B650E waardoor je wel een state of the art pcie interface voor gpu en ssd hebt. Want dat had B450 en B550 wel.
En ik heb nu ook WiFi en Bluetooth. Al heb ik wifi niet perse nodig.

En heb best wel mooie rgb verlichting op meerdere plekken van het bord dat hebben de borden voor die prijs nu minder.
AuteurMark_88 @The Zep Man10 maart 2023 11:31
En fixed, dank!
Gamebuster 10 maart 2023 11:27
Er zijn echt te weinig mATX borden.

ATX is gewoon overkill, maar ITX is te klein. mATX is prima voor de meeste gamers.
Pathogen @Gamebuster10 maart 2023 11:35
Wat kom je tekort op een ITX bord dan? In principe is er genoeg plek voor een m.2 SSD en een enkel PCIe x16 slot. Veel ITX "game"-behuizingen hebben zat ruimte voor een dubbelslots videokaart
ALittleTooLate @Pathogen10 maart 2023 13:33
Ik kom niets tekort op een itx bord. Maar meestal is een mATX bord met dezelfde features goedkoper.
arjanvdwal1992 @ALittleTooLate10 maart 2023 14:01
ITX is inderdaad de duurste optie omdat alles op zo'n klein oppervlak gepropt moet worden. Maar soms kan je niet anders als je een console killer pc wilt bouwen bijv haha
NLxDoDge @Pathogen10 maart 2023 11:39
Ik dacht eerst ook dat ik dingen zou gaan halen om in te steken, maar geef mij maar een Mini-ITX met een x16 voor de GPU en twee x4 voor m.2 sloten en dan zit alles al prima.

Wel jammer dat voor AM5 er zo weinig Mini-ITX border zijn (Net als mATX trouwens).
Habana @NLxDoDge10 maart 2023 18:06
In het verleden had je wel meer keus, nu zie je mATX al minder en Mini-ITX nog schaarser, ik was geinteresserd in de Gigabyte B650I AORUS ULTRA (rev. 1.0) maar die komt geen eens naar Europa.
Alxndr @Pathogen10 maart 2023 12:51
Wat ik persoonlijk mis zijn fan headers, een extra PCIe slot voor extra M.2 SSD's en extra RAM banks.

Hoewel ik erg blij ben met m'n build obv een X570 I Aorus in een Thermaltake Core V1, ga ik de volgende keer een maatje groter om deze 'problemen' niet weer te hebben.

Als je klein bouwt moet je altijd rekening houden met afmetingen van je voeding, koeling en videokaart. En in ieder geval voor mijn build, is de lengte eerder een probleem dan de breedte, volgens mij zou ik hier zelfs een kaart van 2,5 slots breed nog in kunnen krijgen.
trick2011 @Pathogen10 maart 2023 15:03
Voor mij is het de plek voor mijn netwerkkaart. Ik heb 10GbE dus ik heb een 2de pci-e nodig
HuisRocker @Gamebuster10 maart 2023 14:28
ATX is gewoon overkill ... mATX is prima voor de meeste gamers.
Echt? Ik heb mijn huidige PC 4 jaar geleden in een mATX kast gebouwd, mijn 5700XT (MSI Gaming X) past nog net. Hoe zie je dit dan voor je met de huidige en nog komende videokaarten die langzaam maar zeker richting 'formaat van een heel brood' (en het gewicht van een baksteen) gaan?
Frietsaus @HuisRocker10 maart 2023 16:18
Als een ITX kast (NR200P) een RTX 4090 kan behuizen dan zou dat geen probleem moeten zijn in een mATX kast.
HuisRocker @Frietsaus10 maart 2023 18:59
Nou... :) Net even via de filters op V&A gekeken, geen enkele luchtgekoelde 4080 of 4090 past in mijn mATX behuizing... En precies 1 hele 4070Ti (OK, ok, 1 met en 1 zonder OC, maar dat noem ik 'dezelfde kaart') die misschien net aan wel (of net niet) zou kunnen passen. Ja, modellen met waterkoeling passen, maar dan mag je nog eens minimaal €500 extra bijlappen bovenop de prijs van de (al niet bepaald goedkope) 'gewone' luchtgekoelde versies van 4080/4090. Ik neem hierbij dan ook de vrijheid om te menen dat we daarmee in een compleet andere discussie terecht zouden komen. ;)
Gamebuster @HuisRocker10 maart 2023 22:56
een mATX kaart is minder hoog. Dat heeft niets te maken met de grootte van videokaarten of de kast. Je kan bijv. dezelfde ATX kast gewoon iets minder hoog maken voor mATX.

Overigens is een 4080 of 4090 natuurlijk ook gigantische overkill

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 17:11]

HuisRocker @Gamebuster11 maart 2023 05:29
Dat over die 4090 was het argument van @Frietsaus, niet van mij. ;)
En dan blijkt er precies 1 4070Ti (misschien) net in te passen, tsja...

Je eigen argument was dat "ATX overkill is", maar de waarheid is dat er ook zat ATX kasten zijn waar luchtgekoelde 4070Ti's, 4080's en 4090's simpelweg niet in passen! Of ga je nu zeggen dat een 4070Ti ook voor iedere gamer overkill is? :+

Hoe dan ook, jullie argumenten zijn aantoonbaar onjuist, en dat los je niet op door onjuistheden te blijven roepen... }>

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 17:11]

Gamebuster @HuisRocker11 maart 2023 09:27
Ik snap niet waarom je kasten erbij blijft halen. Ik heb het over moederborden. Een 4090 past prima op een mATX moederbord. Er zijn ook ATX kasten waar grote videokaarten niet in passen, ga je daarom voor een E-ATX moederbord?

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 17:11]

HuisRocker @Gamebuster11 maart 2023 12:49
Je blijft switchen van argument (omdat wat je in eerste instantie als feit deponeerde onjuist blijkt te zijn).

Lees eens de review over de NUC 13 Extreme 'met ruimte voor een videokaart van maar liefst 300mm' en bij de pluspunten nogmaals 'ruimte voor high-end videokaart', dat is een bijna humoristisch slechte weergave van de werkelijkheid...
Er past dus namelijk van alle nieuwe Nvidia kaarten nu op de markt precies 1 hele 4070Ti in! 8)7

Stiekem geven ze dat dan ook wel toe met; "Een RTX 4080 of 4090 Founders Edition past in theorie wel, maar kan niet op reguliere wijze gemonteerd worden. Het complete kastje zou uit elkaar moeten en er komt dan flink wat druk op de 16-pinsconnector te staan. Daarom hebben we de NUC 13 Extreme getest met een topmodel van kleinere proporties: de AMD Radeon RX 7900 XTX."

Tsja... Hoe serieus te nemen is dat? Niet is hier het enige realistische antwoord. :P
Gamebuster @HuisRocker11 maart 2023 13:53
Je blijft switchen van argument (omdat wat je in eerste instantie als feit deponeerde onjuist blijkt te zijn).
Welk bericht van mij is onjuist?
blablabla videokaarten blablabla
Ik snap nog steeds niet waarom je over videokaarten begint. Ik heb het over mATX moederborden.
jeffer @Gamebuster11 maart 2023 14:23
De videokaarten die ik afgelopen tijd in me handen heb gehad zoals de 4070 en de 7900 zijn ook allemaal te dik voor een matx moederbord en blokkeren de io poorten. Ik ben maar weer gewisseld naar atx daardoor.
Gamebuster @jeffer11 maart 2023 18:34
Hoe doen ITX users dat dan?
Darthpaulx 10 maart 2023 16:17
Fijn dat Asrock een AM5 bord op de markt wilt brengen voor 160 euros.
Probleem is dat de winkels dat niet toe laat en het toch richting 180+ gaat plaatsen in hun winkel.
Waarom? Omdat de Gigabyte B650 DS3H normaal maar 155 dollar kost. En hoeveel staat ie in de prijswatch, juist 180 euros.
Dus het is nog de vraag of de winkels aan de msrp prijzen houd ja of nee.
Dus ik sta niet te springen op dit nieuws.
Alles hangt tegenwoordig van de winkels af.
Msrp van de fabriekanten zeggen tegenwoordig helemaal niks meer.
We hebben met scalpers winkels te maken hier in Nederland.
wampa-one @Darthpaulx10 maart 2023 16:39
De dollar naar euro conversie gaat al een aantal jaar niet meer op.
De ManufacturerSugestedRetailPrice word al geruime tijd gebruikt om een van/voor "korting" te geven.

Het staat een winkel vrij om te vragen wat ze willen voor een product. De ACM houd hier toezicht op maar weet ook dat er marktwerking is.
Rechtstreeks bij de leverancier betaal je vaak de msrp, daarbuiten is het veelal goedkoper.

Helaas is de prijs voor de winkelier vrij te bepaalbaar maar dat zit natuurlijk wel een risico aan. Als hij de duurste aanbieder is verkoopt hij niks. Maar gaan we met ze allen de prijs verhogen onder het mom van "vraag en aanbod" is er geen toezichthouder die er naar kraait.
De fabriek zal het een worst wezen want die hebben hun marges al gehaald. Maar er komt een kantelpunt, het punt dat de mensen weigeren die prijs te betalen en de fabriek met zijn producten blijft zitten. Dan komt er wel actie.

Helaas bereikt de wereld al jaren dat punt niet en moeten mensen persee een product hebben voor de prijs die staat. En dat is helaas de situatie waar we in zitten.
Prijzen worden, al dan niet, dagelijks aangepast en de handelsprijzen worden rechtstreeks afgerekend door de klant.

Maar het recht zal uiteindelijk zegevieren. Mits men er iets aan kan verdienen uiteraard, anders niet.
ShaiNe 10 maart 2023 11:33
Ah ja, het is allemaal nog veel te duur als je het vergelijkt met AM4 bordjes. Op zich begrijp ik wel dat ze eerst hun dure borden op de markt willen brengen, net zoals ze bij processors en videokaarten doen, want daar zit de grootste winstmarge, maar ik wacht liever op de A620 borden die hopelijk onder de 100 euro duiken. Niet iedereen zit te wachten op een moederbord met een vast I/O schield, 2,5 Gb LAN, 8+ fase VRM en twee m.2 2280 slots.
Deslug @ShaiNe10 maart 2023 11:45
Ik denk niet dat de A620 mobo's onder de 100 gaat zitten. Maar we kunnen altijd hopen :D
gimbal @Deslug10 maart 2023 16:13
misschien dat we over een jaar of 5-10 weer kunnen spreken van goedkoop goedkoop goedkoop inderdaad.
wampa-one 10 maart 2023 16:24
geen aRGB header
1 fan header minder
2 dimm slots minder
66% van de powerstages
66% minder vermogen van de vrms

20 euro goedkoper dan het daarna goedkoopste asrock bord.

€125 euro is redelijk. €160 euro is te duur.
Henkieschmenkie 10 maart 2023 11:38
96GB RAM, hoe zien ze dat netjes dual-channel voor zich met twee slots? Bestaan er 48GB-modules waarvan ik nog niet wist?
d3x @Henkieschmenkie10 maart 2023 11:43
https://www.corsair.com/n...6gb-and-192gb-memory-kits
en nog enkele andere

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 17:11]

Xfade @Henkieschmenkie10 maart 2023 11:44
Als je het linkje volgt over die firmware update kun je het zien. Staan inmiddels hier ook uitvoering: Corsair Vengeance CMK96GX5M2B5200C38
freggel @Henkieschmenkie10 maart 2023 11:46
Zeker!

uitvoering: Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B5200C38

Alleen niet goedkoop en op dit moment bricken ze je Windows installatie i.c.m. AMD, maar ze zijn er!

Bron: nieuws: 'AM5-platform start OS niet op met DDR5-geheugendimms van 24 en 48GB'...

[Reactie gewijzigd door freggel op 22 juli 2024 17:11]

Gamebuster @Henkieschmenkie10 maart 2023 12:12
ja maar ze werken niet op AMD :+

En met 96GB erin mag je waarschijnlijk een paar minuten wachten tot je systeem start, gezien er blijkbaar een soort memory training wordt gedaan tijdens boot dat letterlijk minuten kan duren.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 17:11]

Warri @Gamebuster10 maart 2023 12:25
Memory training is alleen de eerste keer na het plaatsen van het geheugen.
Gamebuster @Warri10 maart 2023 12:52
en iedere keer dat je stroom eraf haalt
Warri @Gamebuster10 maart 2023 12:54
Kortom een non issue
Gamebuster @Warri10 maart 2023 22:54
vind jij. Ik zet stroom uit van groepen apparaten omdat standby verbruik toch best hoog is van alles bij elkaar.
redtoller 10 maart 2023 11:32
Gaan de prijzen van AM5 dan eindelijk de goede kant op zeg. De niet-x-series processors zijn ook prima geprijsd (na de dalingen).
Maxdehaas19 @redtoller10 maart 2023 11:49
Natuurlijk, het idee van vrije markt. Iets hoger prijzen zodat mensen het kopen, langzaam dalen in de prijs en meer mensen kopen het. Daarnaast is de vraag naar AM5 groter geworden. Waar vraag is gaan de fabrikanten naartoe, dan komt er concurrentie en daalt de prijs. Nieuw platform, nieuw is altijd duur.
KuroHana 10 maart 2023 13:04
Mooie boord voor mijn unraid pc , wou kleiner gaan met node 804 kast i.p.v meshify 2 xl
Hackus 10 maart 2023 13:51
Concurrerend aan uitvoering: Gigabyte B650M DS3H en eigen uitvoering: ASRock B650M PG Riptide

[Reactie gewijzigd door Hackus op 22 juli 2024 17:11]

Roel1966 10 maart 2023 18:17
Eerder was mijn vaste merk altijd Asus maar sinds nu ongeveer 1 jaar terug vanwege de hoge prijzen toch maar eens naar Asrock gegaan. Achteraf gezien zeker geen spijt van mijn Asrock Z690 ITX boardje en deze tot nu toe prima functioneert. En tja voor 160 euro kan je nu eindelijk weer een relatief goedkoop AMD systeempje bouwen dus het gaat de goede kant uit.

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