ASRock brengt volgende week mATX-AM5-moederbord uit voor 160 euro

ASRock gaat volgende week in Nederland en België een mATX-AM5-moederbord introduceren met een prijs van 160 euro, laat het bedrijf weten. AM5-moederborden kosten op dit moment niet minder dan zo'n 180 euro.

Het B650M-HDV/M.2-moederbord heeft door zijn formfactor uiteraard iets minder opties dan een ATX-bord. Er zijn twee M.2-slots, eentje Gen5 en een Gen4, beide met vier lanes, en drie PCIe-slots. Het eerste slot is een volwaardig x16-slot, terwijl het andere fysieke x16-slot elektrisch als x4-slot is uitgevoerd. Het laatste is een x1-slot.

De vrm's zijn aanwezig in 8+2+1 fases en hebben heatsinks zonder actieve koeling. Er is een enkele achtpins-cpu-power-aansluiting. De twee ramslots ondersteunen maximaal 64GB geheugen, hoewel dat met een aankomende firmware-update voor de AMD-cpu's naar 96GB getild moet worden. Verder zijn er nog vier SATA-3-poorten, is er een frontpanelaansluiting voor USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2,5Gbit-ethernet, een voorgeïnstalleerd IO-shield en een bios-flashbackfunctie.

In de VS kost het moederbord 125 dollar, wat strookt met beloften van AMD over de laagste prijs. De AM5-moederborden ondersteunen AMD's nieuwe Ryzen 7000-serie. De goedkoopste processor in die serie is momenteel de Ryzen 5 7600, die voor zo'n 244 euro verkrijgbaar is. 16GB bijbehorend DDR5-geheugen kost momenteel minimaal 75 euro, in de vorm van tweemaal 8GB.