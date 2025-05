Gigabyte: vermelding komst Ryzen 7000-opvolger in 2023 in persbericht was fout

Gigabyte neemt een recente statement uit een perbericht terug. Het bedrijf schreef dat AMD later dit jaar de opvolgers van zijn Ryzen 7000-cpu's voor socket AM5 zou uitbrengen, maar zegt nu dat dit een fout is. Het bedrijf zegt niet te weten wanneer deze cpu's uitkomen.

Gigabytes enterprisedivisie, Giga Computing, zegt in een verklaring aan TechRadar dat de formulering in zijn persbericht 'een oprechte fout was'. Het bedrijf 'weet niet wanneer de Ryzen 7000-opvolger wordt uitgebracht'. Het bedrijf zegt dat het een opmerking om de fout te verduidelijken zal toevoegen aan zijn persbericht, dat eind vorige week werd gepubliceerd door de fabrikant.

Giga Computing schreef op 24 maart over de komst van nieuwe Ryzen-cpu's later dit jaar. Het bedrijf deed dat in een persbericht over zijn nieuwe servers op basis van het AM5-platform. Het bedrijf schreef daarin dat 'het AM5-platform tot ten minste 2025 wordt ondersteund'. "De volgende generatie AMD Ryzen-desktopprocessors die later dit jaar uitkomen, zullen ook ondersteund worden op dit AM5 platform. Dus klanten die deze servers vandaag aanschaffen, hebben de mogelijkheid om te upgraden naar de opvolger van de Ryzen 7000-serie", voegde het bedrijf daaraan toe. Giga Computing zegt nu dus dat dit een fout betrof.

AMD zelf bevestigde eerder een roadmap dat zijn komende Zen 5-architectuur in de planning staat voor 2024. Die architectur moet gebruikt worden in toekomstige Ryzen-desktopprocessors, die de codenaam Granite Ridge dragen. Er zijn verder nog weinig details over Zen 5 en de Granite Rapids-serie bekend. AMD zegt dat die cpu's op een 'geavanceerde node' worden geproduceerd. TSMC produceert de huidige Ryzen 7000-processors op zijn N5-procedé.