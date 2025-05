De nieuwe AMD Ryzen 7000-processors op basis van de Zen 4-architectuur zijn, gecombineerd met de AM5-socket en de nieuwe chipsets, zonder twijfel de grootste technologische stap van AMD's processorportfolio van de afgelopen jaren. Een nieuwe generatie werkgeheugen, een geheel nieuwe socket en een beter productieproces zorgen ervoor dat AMD tot de tanden toe gewapend de strijd met Intel kan aangaan.

Die strijd is er een waar AMD eigenlijk niet omheen kan. Bijna een jaar geleden kwam Intel met zijn twaalfde generatie Core-processors, ook bekend als Alder Lake. De processors uit het blauwe kamp wisten met een geslaagde combinatie van een betere architectuur en een beter productieproces de Ryzen 5000-processors goed uit te dagen en in een aanzienlijk deel van de tests te verslaan. Met de Zen 4-architectuur in de Ryzen 7000-serie moet daar verandering in komen en AMD stelt dan ook dat het tegelijkertijd de snelste cpu-core voor gamers en de grootste hoeveelheid compute voor contentcreators heeft.

Voor deze review hebben we de twee processors getest die AMD ons tot dusver heeft opgestuurd: de Ryzen 9 7950X en de Ryzen 7 7700X. De Ryzen 9 7900X en Ryzen 5 7600X kunnen volgens de fabrikant elk moment binnenkomen, dus binnenkort kun je ook van deze modellen een review op Tweakers verwachten.

De AMD Ryzen 7000-modellen

Het laagst gepositioneerde model van de nieuwe generatie is de Ryzen 5 7600X, een hexacoreprocessor met een turbokloksnelheid van 5,3GHz die 365 euro kost. Daarboven staat de Ryzen 7 7700X, die met acht cores op maximaal 5,4GHz draait en 489 euro moet gaan kosten. Vervolgens telt de Ryzen 9 7900X twaalf cores en een turboclock van 5,6GHz met een prijs van 669 euro. Het topmodel betreft de Ryzen 9 7950X, die net als zijn voorganger over zestien cores beschikt. De maximaal opgegeven turboclock van 5,7GHz ligt 800MHz hoger dan op de 5950X, terwijl de prijs van 699USD wel 100 dollar lager ligt dan bij zijn voorloper. In euro's merken we daar niet zoveel van, gezien de huidige koersen, en dat betekent dan ook dat de officiële adviesprijs van de Ryzen 9 7950X momenteel 849 euro bedraagt.