Capcom geeft demo van Resident Evil 4-remake vrij zonder ingebouwde tijdslimiet

Capcom heeft een demo vrijgegeven van zijn aankomende remake van Resident Evil 4. In tegenstelling tot de demo van de vorige Resident Evil-game, heeft deze geen ingebouwde timer. De demo bevat het introductiehoofdstuk van de game.

De zogenaamde Chainsaw Demo bevat, zoals de naam verraadt, de vijand uit de game die de speler achternazit met een kettingzaag. Het is een fors gebouwde man met een zak over zijn hoofd, maar hij kijkt rond met zijn uitpuilende ogen door twee gaten in die zak. Hoe lang de inhoud van de demo duurt, is niet bekend.

De game heeft ten opzichte van het origineel uiteraard betere graphics, maar ook zes optionele bedieningsschema's, waarvan eentje op basis van de controls van het origineel uit 2005. De volledige versie van de horror-actiegame komt op 24 maart uit. De Windows-versie van de demo staat op Steam, maar de demo is er ook voor de Xbox Series, PS4 en PS5.

Naast de demo zijn er ook drie kortere trailers en een langere trailer voor de volledige game getoond. Dit alles gebeurde bij Capcoms eigen digitale Spotlight-evenement.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 11:32 46

10-03-2023 • 11:32

46

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Resident Evil 4 (2023)

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Reacties (46)

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jpsch 10 maart 2023 11:56
De ouderwetse demo's. Brings back memories. Niet dat ik de hardware heb om deze te spelen.
Roharas @jpsch10 maart 2023 12:09
Je hoeft natuurlijk niet op 4k 120fps ultra settings te spelen met raytracing aan.

Zelf draai ik nog op een oud bakkie met een i7 7700k en een gtx 1080 die ook nog eens 8% teruggeschroeft(underclocked) omdat de kaart niet helemaal goed meer is en in sommige gevallen anders overhit en reset. (niet eenvoudig/waard te fixen). En ik ben te krenterig om momenteel te upgraden.

Zelfs met zo'n setup is er op 1440p geen enkele game die ik op de laagste settings moet setten voor een soepele ervaring dus tenzij je nog veel slechter spul hebt dan dat zal RE4 ook wel goed komen. (demo draait bij mij ook soepel (tussen de 60/70fps op 1440p is waar ik op mik met settings.
Als ik de settings vertaal naar een denkbeeldig slidertje waarbij 0% lowest possible, en 100% highest possible is dan kom ik denk ik zo rond de 50 tot 60%. Sommige dingen high, sommige medium en nog veel ruimte om terug te schroeven.
batjes @Roharas10 maart 2023 14:23
Het is inderdaad qua grafische poespas helemaal niet zo hard gegaan de laatste 5 jaar oid. Zolang je maar tevreden bent met 1080p/1440p en zo'n 60fps. Het zijn vooral de 100+ framerates en hogere resoluties die alles zwaarder gemaakt hebben.
Roharas @batjes10 maart 2023 16:17
Die 2 factoren zijn inderdaad de grootste spelers. Door de stap naar 4K werden de eisen voor hardware enorm veel hoger. Daarnaast is er ongeveer tegelijk raytracing bijgekomen die op zijn beurt ook de eisen flink opdreef. In korte tijd had je daarmee twee stappen die beiden enorm veel impact hadden op je performance. 4K en raytracing zijn echter (voor nu) nog altijd optioneel in de games waarin ze mogelijk zijn.

Kijk je naar 1440p of 1080p zonder raytracing dan zie je dat games al zo ongeveer 5 tot 10 jaar op het zelfde niveau zitten qua grafische pracht en praal maar ook wat betreft systeem eisen.
Kom je terug op die denkbeeldige slider dan ben ik in al die jaren misschien van de 55% tot 65% regionen terug gezakt naar de 50% tot 60% regionen om alles visueel hetzelfde te houden en niet terug te vallen in fps.
Voor mij is nog altijd het grootste verschil tussen een oudere game van zeg 2018 en een nieuwe game uit 2023 een kwestie van optimalisatie. Een goed geoptimaliseerde oude game kan ik er mooier uit laten zien en/of soepeler laten draaien als een nieuwe uit 2023 die slecht geoptimaliseerd of gepoort is als ik kijk naar 1440p zonder de nieuwe (raytracing) technieken.

[Reactie gewijzigd door Roharas op 23 juli 2024 23:57]

Thoeman @batjes10 maart 2023 16:59
Naar mijn ervaring zijn ook juist de lagere settings een stuk beter geworden. Merk dat ik met mijn 980ti steeds meer aan t terugschroeven ben, maar dat meerdere games er op die lagere settings toch beter uitzien dan wat mn kaart in games van wat jaren oud tevoorschijn tovert
Shizukana08 @Roharas13 maart 2023 12:21
Even off-topic, hopelijk informatief en behulpzaam
en een gtx 1080 die ook nog eens 8% teruggeschroeft(underclocked) omdat de kaart niet helemaal goed meer is en in sommige gevallen anders overhit en reset. (niet eenvoudig/waard te fixen). En ik ben te krenterig om momenteel te upgraden.
Ooit in alle tijd dat je deze GPU hebt koelpasta vervangen? Zelf in bezit van een Gigabyte RTX 2080 (niet founders en geen super), deze klonk wel is ooit al vanaf het begin als een stofzuiger (echt drama) opgelost door target temp te veranderen. Afgelopen zomer werd de GPU vaak overhit wat tot enorme fps problemen veroorzaakte en het stofzuiger geluid terug kwam. Na wat research blijkt het normaal te zijn dat de koelpasta minder goed werkt of uitdroogt.

zelf schoonmaak en koelpasta van zelfde merk gekocht (artic vlgs mij) en na tientallen videos zelf circa 20 minuten aan de gang geweest (totaal nog geen 27 incl. gratis verzending).

keukenrol erbij, schroeven draaier, gelijk andere onderdelen stof vrij geblazen en de koelpasta op de gpu vervangen.

15 graden verschil idle, 13 graden verschil onder zware load (2 games op ultra tegelijkertijd open op borderless window circa 30 min.). tevens draaien de fans weer op semi-passive zonder dat ze als stofzuiger moeten blazen om alles koel te houden.
Voor mij was dit een goedkope oplossing en hoop ik ook weer minimaal 2 jaar zonder problemen door te kunnen. tevens genoeg over om dit ooit bij de cpu te doen en dan nog eens 4 a 5 keer.
Roharas @Shizukana0813 maart 2023 12:52
Dank voor de tips deze zijn zeker nuttig om te doen.
Dergelijke dingen heb ik zelf ook gedaan dus in mijn geval helaas niet de oplossing. Zelf maak ik minstens 1x jaarlijks mijn pc weer helemaal stofvrij. Ook heb ik toen de issues begonnen de koeling helemaal nagelopen en de koelpasta vervangen op zowel cpu als gpu. Bij mij leverde dit zo'n 10 graden verschil op voor de gpu dus het hielp wel maar helaas niet voldoende.

Ik heb zelf het idee dat de kaart op 1 van de geheugenplekken net niet helemaal goed aansluit waardoor deze iets warmer wordt dan dat de kaart denkt dat hij is.
In combinatie met dat lijkt de kaart niet meer aan thermo throtteling of een andere vorm van limiteren te doen. Normaal gesproken zou de kaart moeten ingrijpen door fps te cappen of terug te klokken oid als die te warm wordt. Dit zag jij terug in de fps maar bij mij blijft hij gewoon op volle toeren draaien. Het is wel iets wat mijn kaart vroeger leek te doen maar nu bakt hij gewoon door totdat hij te heet is en door die beveiliging tegen overhitten wordt gereset.

Het probleem kon ik volledig oplossen door die 8% terugklok op geheugen en door in de nvidia settings een globale max framerate in te stellen (120fps) voor alle applicaties. Blijkbaar zijn er bepaalde games zoals Ark waarbij de interface van bijvoorbeeld inventory scherm of menu zonder limiet gerenderd worden. Het issue doet zich dan ook niet zo zeer voor bij grafisch heel belastende games, maar juist bij games die ongelimiteerd fps kunnen halen.

Lijkt mij op combinatie van een hardware issue en een firmware issue maar voor zo ver ik weet heb ik aan beide gedaan wat ik kan en is vervanging het enige wat ik nog kan doen naast wachten totdat hij echt de geest geeft maar ik zit nu al 1.5jaar met deze config en het lijkt niet erger te worden :D.
Bulls @jpsch10 maart 2023 14:19
Ze mogen van mij wel meer demo’s uitgeven. Goede methode om te testen of het echt iets is. Filmpjes en screenshots zijn leuk maar de gameplay moet je ervaren.
CHKYBSTRD @jpsch10 maart 2023 15:13
Zeker, ik kan mij nog de demo van MGS op de ps1 herinneren… pfff die heb ik wel 500 keer gespeeld volgens mij.
YopY @CHKYBSTRD10 maart 2023 15:32
Wat dacht je van Doom en Wolfenstein, diskettes die continu gekopieerd werden voor het 1e level.

Totdat iemand het volledige spel via-via had, lol
KaiZas @jpsch10 maart 2023 16:05
Dit had een perfecte usecase geweest voor Stadia... Snel een demo voor het grote publiek.
Argantonis 10 maart 2023 11:40
Ze blijven wel bezig. Ik heb de VR-versie van Resident Evil 4 ook al gespeeld, dat was wel tof maar om nu weer een ‘platte’ variant met wat betere graphics te spelen zie ik persoonlijk niet echt zitten.
Verwijderd @Argantonis10 maart 2023 12:07
Re4 krijgt ook een gratis psvr2 update.
.jef @Verwijderd10 maart 2023 13:22
Ow? Serieus? Dat verandert voor mij de zaak!
DonnyL @Argantonis10 maart 2023 16:03
Dit is een remake en zal dus verschillen van de Quest 2 versie. Daarnaast is "wat betere graphics" wel een behoorlijke understatement als je een versie op een mobiele chip hebt en een versie voor PC/consoles vergelijkt.
Argantonis @DonnyL11 maart 2023 05:47
Tuurlijk, maar het is wel wéér in essentie hetzelfde spel. Laat ze dan gewoon een nieuwe maken met een verhaal dat weer wat verrast.
daredevil666 @Argantonis15 maart 2023 04:45
Zo plat zal het niet zijn...Je ben aan het verwarren met een remasters. Bij een echte remake zijn er nieuwe en/of aangepaste elementen aangebracht ivm game-play enz. Neem nu RE2 remake, één van de beste remakes ooit!
Nightscope 10 maart 2023 11:40
Top, ik weet wat ik dit weekend ga spelen. Hoewel ik voor mijzelf het lat hoog heb gelegd want de remake van 2 was nog steeds magisch voor mij. Perfecte spanning + puzzelen.
PVDK007 @Nightscope10 maart 2023 16:36
De remake van 0,1,2 en 3 laten zien hoe remakes eigenlijk moeten zijn. 2 is zo heilig voor me _/-\o_ Die heb ik alweer 12 keer uitgespeeld. Te leuk blijft het!

Ik zou op deze manier zo graag Metal Gear Solid willen zien of de eerste Silent Hill. Of ken je Dino Crisis nog? Die was ook niet slecht :*)
Bulls @PVDK00710 maart 2023 20:01
Evil within mag ook wel zo’n behandeling krijgen, is nog steeds spannend en goed maar kan zeker een opfrisbeurt gebruiken
PVDK007 @Bulls11 maart 2023 04:53
Zo, daar heb ik toevallig nog vanavond naar zitten kijken. The Evil Within zou ook een hele vette film kunnen zijn maar als spel heb ik daar echt van genoten. De gameplay vond ik alleen heel sloom en onhandig. Daar moest ik lang aan wennen.
daredevil666 @PVDK00715 maart 2023 04:48
Inderdaad, maar 0 en 1 zijn niet echte remakes voor mij. 2 en 3 wel. Het blijven schitterende games. De evenaring of verbetering van RE4 originele Wii versie is evenwel onbestaande.
TheLastOttoman 10 maart 2023 11:41
Vraag mij af hoe goed de klassieke controls gaan werken met de nieuwe gameplay. Origineel uit 2005 was langzaam en de remake ziet er veel sneller uit.
ItalianStyle @TheLastOttoman10 maart 2023 13:01
Het is ook wat sneller, na mijn idee voelt meer als de andere remakes.
ThanosReXXX 10 maart 2023 12:06
Ik vind dat hele "timed demo" gebeuren sowieso een achterlijk fenomeen. Nintendo heeft daar ook nog steeds een handje van. Gelukkig nu enkel nog met een handjevol titels, maar destijds op de 3DS en de Wii U had je continu te maken met demo's die je maar een beperkt aantal keer kon spelen.
ShadLink @ThanosReXXX10 maart 2023 12:18
Offtopic; maar de enige timed Nintendo demos zijn demo's waarbij er een server nodig is (denk aan een splatfest demo, of de vroege demo van Mario Strikers) geheel logisch dat die begrenst zijn.

Voor de pure singleplayer games hebben ze tegenwoordig steeds vaker demo's en die zijn allemaal onbegrenst.
ThanosReXXX @ShadLink10 maart 2023 13:35
Nu op de Switch wel, ja maar ten tijde van de Wii U waren letterlijk alle demo's slechts tijdelijk speelbaar.
Wesley.K 10 maart 2023 12:07
Ik heb de demo op de PS5 al eventjes gespeeld en kan je vertellen dat de sfeer er goed in zit. Gameplay is goed en de visuals zijn nog mooier en sfeervoller dan de voorgaande remakes. Kan niet wachten tot de release.
daredevil666 @Wesley.K15 maart 2023 04:53
Heb gemengde gevoelens daarover. De game-play in RE2 remake was zeer goed . Bij RE4 Remake demo had ik niet zozeer dat goede game-play gevoel. De interactie en impact van de vijanden te raken met kogels is maar zwak. Ook zijn de vijanden moeilijker te doden en is de nadruk nog meer gelegd op survival. Dat vind ik niet zo ok. Hopelijk betert dit nog in de full game.
BlackEasterEgg 10 maart 2023 12:31
Capcom is toch ook de maker van de Dead Rising series. Kunnen ze niet een goede dead rising 2 remaster of remake maken. Al de versies erna waren ronduit ruk. Ik mis de winkelcentrum zombies heel erg. Goeie tijd was dat.
Yonix 10 maart 2023 13:29
Daarnet gespeeld: demo is goed voor een half uur plezier. :*)

Eerste indruk: indrukwekkende remake, de sfeer is top en het speelt heerlijk weg; het einde is ook lekker chaotisch. :P

Wat mij betreft een 'day one purchase'. (y)
daredevil666 @Yonix15 maart 2023 04:55
Ik vond dat einde niet zo goed, je kan niet anders dan vluchten, terwijl dat 7n de originele veel minder is. Ik speel dit uit op 20 min. Ook is er geen moeilijkheidsgraad niveau....
jellybrah 10 maart 2023 12:33
De demo nu een paar keer gespeeld (PC). Sfeer zit er echt goed in en grafisch natuurlijk prachtig. Ik vond alleen de gameplay wat minder.. melee werkt anders lijkt het. Headshots geven niet altijd een melee optie. Het village gedeelte is ook zo om (bel gaat al na een paar minuten) Leon loopt een stuk trager en vijanden juist sneller. Verder ook nog niets aan geheime loot gezien.
daredevil666 @jellybrah15 maart 2023 04:56
Klopt ongeveer, game-play voorlopig minder...meer nadruk nog op survival
jellybrah @daredevil66615 maart 2023 06:48
En dat was het enige wat ze zo hadden moeten laten. Op de demo afgaande wacht ik nu totdat de game in de aanbieding is.
Verwijderd 10 maart 2023 14:08
Ik ga hem effe gouw in de download zetten

En snel uitproberen :)

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