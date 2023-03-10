Capcom geeft demo van Resident Evil 4-remake vrij zonder ingebouwde tijdslimiet

Capcom heeft een demo vrijgegeven van zijn aankomende remake van Resident Evil 4. In tegenstelling tot de demo van de vorige Resident Evil-game, heeft deze geen ingebouwde timer. De demo bevat het introductiehoofdstuk van de game.

De zogenaamde Chainsaw Demo bevat, zoals de naam verraadt, de vijand uit de game die de speler achternazit met een kettingzaag. Het is een fors gebouwde man met een zak over zijn hoofd, maar hij kijkt rond met zijn uitpuilende ogen door twee gaten in die zak. Hoe lang de inhoud van de demo duurt, is niet bekend.

De game heeft ten opzichte van het origineel uiteraard betere graphics, maar ook zes optionele bedieningsschema's, waarvan eentje op basis van de controls van het origineel uit 2005. De volledige versie van de horror-actiegame komt op 24 maart uit. De Windows-versie van de demo staat op Steam, maar de demo is er ook voor de Xbox Series, PS4 en PS5.

Naast de demo zijn er ook drie kortere trailers en een langere trailer voor de volledige game getoond. Dit alles gebeurde bij Capcoms eigen digitale Spotlight-evenement.