Separate Ways-uitbreiding voor Resident Evil 4-remake verschijnt op 21 september

Capcom brengt de Separate Ways-uitbreiding voor de remake van Resident Evil 4 op 21 september uit. Ook krijgt The Mercenaries-modus op dezelfde dag een update met nieuwe speelbare personages. Dat maakt Sony bekend tijdens de State of Play van 14 september.

Separate Ways vertelt het verhaal van Ada Wong parallel aan de gebeurtenissen uit de hoofdgame. Spelers volgen het verhaal op deze manier vanuit zowel het gezichtspunt van Ada als dat van Leon. Hierdoor moeten 'onbeantwoorde vragen uit het hoofdverhaal worden ingevuld'.

Behalve over de wapens uit de hoofdgame beschikt Ada Wong over een grappling gun, die kan worden gebruikt om verschillende locaties te bereiken en om vijanden op afstand uit te schakelen. Ook maken de personages Luis Serra en Albert Wesker hun opwachting.

Verder worden Ada en antagonist Albert Wesker vanaf 21 september speelbaar in The Mercenaries-modus. Deze gratis dlc is beschikbaar voor alle RE4-spelers. Ook komt er 'deze winter' een VR-modus van de RE4-remake naar de PlayStation VR2-headset. Deze modus is eveneens gratis voor spelers met de hoofdgame. Resident Evil 4 is beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox Series X/S en pc.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 08:43 11

15-09-2023 • 08:43

11

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Resident Evil 4 (2023)

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Reacties (11)

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seanpaul 15 september 2023 09:16
Op basis van verschillende bronnen gaat de DLC blijkbaar $9.99 kosten. Verwacht dat het in Europa €9,99 gaat kosten.
phray 15 september 2023 09:22
Vond de voice actress van Ada Wong nogal tegenvallen de nieuwe look en voice van Ashley daarintegen was weer heel goed.
Linksquest Moderator Spielerij
15 september 2023 11:55
Heb er wel zin in, was in het begin even bang dat hij exclusief voor Playstation zou komen, gelukkig is dat niet het geval, heb namelijk de Xbox Series X versie. Maar ben wel benieuwd of de DLC nu gratis is of toch zoals sommige bronnen vermelden $9,99 gaat kosten. In de officiële Xbox Store staat de DLC nog niet.
Tweaker2020 15 september 2023 19:06
Hoe beviel dit toentertijd? Alleszins veel plezier met het origineel en de remake gehad, maar heb dit nog nooit gespeeld. Voor een tientje kan je er in ieder geval geen buil aan vallen.

[Reactie gewijzigd door Tweaker2020 op 23 juli 2024 12:24]

P. vd Loo 15 september 2023 11:49
Vreemd om deze als DLC uit te brengen terwijl deze al in de originele RE4 zat.
DeadPhoenix86 @P. vd Loo15 september 2023 12:18
Zat niet in de gamecube versie.
Kwam pas later uit met de PS2 versie.
P. vd Loo @DeadPhoenix8615 september 2023 15:57
Ok. Maar dan nog. Niet extra ontwikkeld nu. Hadden ze gewoon kunnen opnemen in de game.
swopdark
@P. vd Loo16 september 2023 10:49
Tuurlijk, ps2 code laten draaien op ps5 en klaar! Hoezo texturen en models aanpassen? Capcom snapt er niks van, had gewoon gratis gekund want p vd Loo werkt toch ook gratis? Ctrl c, ctrl v
P. vd Loo @swopdark16 september 2023 10:56
Complete kul wat je schrijft. Ik betaal graag voor mijn muziek (Spotify), games en media. Zo ongeveer alle streamingsdiensten die er zijn heb ik. Legaal. Gamepass ook, Sony PS plus ook, Amazon ook. Ik ondersteun het allemaal graag. Dus je hebt je conclusies snel klaar. Ik ben van mening dat DLC iets is wat nieuwe content toevoegt aan de game. Daar is hier geen sprake van.
jellybrah 15 september 2023 14:20
Ziet er behalve de voice acting prima uit
Da Queen 16 september 2023 16:49
Ik hoop echt dat er een DLC komt met de originele voices van de vijanden. Die mis ik echt in de Remake: deze zijn, hoewel beter Spaans, totaal niet bedreigend. Deze gast kant het orgineel wel heel goed:

https://www.youtube.com/shorts/BgoZwYzUutY

https://www.youtube.com/shorts/e78UYXxmSQ4

Gelijk kippenvel als ik de enemy voice lines hoor van de orginele priesters. }>

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