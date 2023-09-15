Separate Ways-uitbreiding voor Resident Evil 4-remake verschijnt op 21 september

Capcom brengt de Separate Ways-uitbreiding voor de remake van Resident Evil 4 op 21 september uit. Ook krijgt The Mercenaries-modus op dezelfde dag een update met nieuwe speelbare personages. Dat maakt Sony bekend tijdens de State of Play van 14 september.

Separate Ways vertelt het verhaal van Ada Wong parallel aan de gebeurtenissen uit de hoofdgame. Spelers volgen het verhaal op deze manier vanuit zowel het gezichtspunt van Ada als dat van Leon. Hierdoor moeten 'onbeantwoorde vragen uit het hoofdverhaal worden ingevuld'.

Behalve over de wapens uit de hoofdgame beschikt Ada Wong over een grappling gun, die kan worden gebruikt om verschillende locaties te bereiken en om vijanden op afstand uit te schakelen. Ook maken de personages Luis Serra en Albert Wesker hun opwachting.

Verder worden Ada en antagonist Albert Wesker vanaf 21 september speelbaar in The Mercenaries-modus. Deze gratis dlc is beschikbaar voor alle RE4-spelers. Ook komt er 'deze winter' een VR-modus van de RE4-remake naar de PlayStation VR2-headset. Deze modus is eveneens gratis voor spelers met de hoofdgame. Resident Evil 4 is beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox Series X/S en pc.