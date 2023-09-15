Immortals of Aveum-studio ontslaat ongeveer 45 procent van personeel

Ascendant Studios heeft bijna de helft van zijn personeel de laan uitgestuurd, kort nadat de ontwikkelaar zijn game Immortals of Aveum in de tweede helft van augustus heeft uitgebracht. Naar verluidt zijn de ontslagen te wijten aan de slechte verkoopcijfers van de game.

Bret Robbins, de ceo van Ascendant Studios, deelt op het sociale medium X mee dat de ontwikkelaar ongeveer 45 procent van het team ontslaat. Volgens Robbins was het een 'moeilijke, maar noodzakelijke beslissing'. Hij voegt daaraan toe dat de studio betrokkenen ondersteunt bij het vinden van een nieuwe baan.

Polygon meldt dat Ascendant Studios ongeveer tachtig tot honderd mensen in dienst had. Rond de veertig personen zijn naar verluidt ontslagen. Een voormalig medewerker vertelde het medium dat de ontslagronde voortkomt uit de slechte verkoopcijfers van Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum is door critici gemengd ontvangen. De game heeft op Metacritic een score van 70. De tegenvallende cijfers zijn mogelijk ook deels te wijten aan de hoge technische eisen van de game. Volgens The Verge is minder dan 9 procent van de pc's in staat om de game te draaien.

Immortals of Aveum verscheen op 22 augustus op de PlayStation 5, Xbox Series X en S, en pc. Tweakers publiceerde onlangs een review van de firstpersonshooter, die door Electronic Arts wordt uitgegeven.