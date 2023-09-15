Immortals of Aveum-studio ontslaat ongeveer 45 procent van personeel

Ascendant Studios heeft bijna de helft van zijn personeel de laan uitgestuurd, kort nadat de ontwikkelaar zijn game Immortals of Aveum in de tweede helft van augustus heeft uitgebracht. Naar verluidt zijn de ontslagen te wijten aan de slechte verkoopcijfers van de game.

Bret Robbins, de ceo van Ascendant Studios, deelt op het sociale medium X mee dat de ontwikkelaar ongeveer 45 procent van het team ontslaat. Volgens Robbins was het een 'moeilijke, maar noodzakelijke beslissing'. Hij voegt daaraan toe dat de studio betrokkenen ondersteunt bij het vinden van een nieuwe baan.

Polygon meldt dat Ascendant Studios ongeveer tachtig tot honderd mensen in dienst had. Rond de veertig personen zijn naar verluidt ontslagen. Een voormalig medewerker vertelde het medium dat de ontslagronde voortkomt uit de slechte verkoopcijfers van Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum is door critici gemengd ontvangen. De game heeft op Metacritic een score van 70. De tegenvallende cijfers zijn mogelijk ook deels te wijten aan de hoge technische eisen van de game. Volgens The Verge is minder dan 9 procent van de pc's in staat om de game te draaien.

Immortals of Aveum verscheen op 22 augustus op de PlayStation 5, Xbox Series X en S, en pc. Tweakers publiceerde onlangs een review van de firstpersonshooter, die door Electronic Arts wordt uitgegeven.

Immortals of Aveum

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 14:44
45 • submitter: Xtuv

15-09-2023 • 14:44

45

Submitter: Xtuv

Lees meer

Immortals of Aveum

vanaf € 11,-

Alles over dit product

Immortals of Aveum Review

8 sep 2023

Immortals of Aveum Review

Loodzware en iets te repetitieve magische shooter

53
Electronic Arts ontslaat 5 procent van zijn werknemers
Electronic Arts ontslaat 5 procent van zijn werknemers Nieuws van 29 februari 2024
Stack Overflow ontslaat 28 procent van personeel
Stack Overflow ontslaat 28 procent van personeel Nieuws van 17 oktober 2023
Qualcomm ontslaat 1258 medewerkers in Californië
Qualcomm ontslaat 1258 medewerkers in Californië Nieuws van 13 oktober 2023
Crystal Dynamics kondigt Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft aan
Crystal Dynamics kondigt Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft aan Nieuws van 15 september 2023
CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september
CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september Nieuws van 15 september 2023
Helldivers 2 is uitgesteld tot 8 februari 2024
Helldivers 2 is uitgesteld tot 8 februari 2024 Nieuws van 15 september 2023
Separate Ways-uitbreiding voor Resident Evil 4-remake verschijnt op 21 september
Separate Ways-uitbreiding voor Resident Evil 4-remake verschijnt op 21 september Nieuws van 15 september 2023
Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari 2024 op PS5
Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari 2024 op PS5 Nieuws van 15 september 2023
Roblox komt op 10 oktober naar PlayStation 4 en 5
Roblox komt op 10 oktober naar PlayStation 4 en 5 Nieuws van 15 september 2023
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Games Electronic Arts

Reacties (45)

-Moderatie-faq
45
44
11
0
0
29
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
XBWillem 15 september 2023 14:54
Ik vind het heel sneu voor het personeel bij de ontwikkelaar dat nu op zoek moet naar een nieuwe baan.

Het laat voor mij heel duidelijk zien hoe lastig de game-industrie is: het maken van een "AAA" game (beetje abstracte term natuurlijk) kost zó ontzettend veel. Dat kan je alleen betalen met óf veel geld in kas, óf financiering/belofte dat er veel inkomsten aan zitten te komen. Als dat dan niet zo is... dan gebeurt er dit.

En zelfs als een game het goed doet, heeft de developer veel minder personeel nodig om een game te onderhouden. Als die game het dan ook nog eens slecht doet.

Ik zou niet weten wat hier de oplossing voor is.
Asitis @XBWillem15 september 2023 14:59
Meer indies maken. Al deze AAA-studios worden opgezet met meteen de grootste games als eerste games, en als ze dan geen mega-succes hebben zijn ze niet meer vatbaar. Een kleinere studio die kleinere games maakt, kan een portfolio en reputatie opbouwen, en mogelijk weerbaarder zijn voor tegenslagen.

Als ik zo kijk op de website van Ascendant Studios is dat ook wel evident; maar 1 titel, maar wel een dik kantoor, grote PR, dure mensen, gigantische scope en overhead. Dat kan alleen maar met behulp van veel geldschieters, en daarmee wordt alles meteen erg high-stakes...

[Reactie gewijzigd door Asitis op 23 juli 2024 08:26]

dakka @Asitis15 september 2023 15:08
Ascendant is ook een beetje een doorstart van Telltale Games, dus daar zit toch wel 20 jaar aan ervaring in aan de andere kant.
Asitis @dakka15 september 2023 15:20
Dat snap ik ook wel, er zitten veel ervaren developers, maar dat maakt het economisch niet minder riskant als je meteen zo hoog inzet.
Cergorach
@XBWillem15 september 2023 15:45
Ik vind het heel sneu voor het personeel bij de ontwikkelaar dat nu op zoek moet naar een nieuwe baan.
'Sneu' vind ik hier een groot woord! Men wilde in de game industrie werken, je wist dat dit een heel groot risico is. Nieuwe developer, Unreal 5, publisher EA, AAA game, etc.

Daarnaast gingen de meeste developers van Telltale Games (toen deze failliet ging) naar Ascendant Studios. En als je daarbij aanschuift moet je jezelf ook eens afvragen, waarom ging Telltale Games failliet? Hint: Te dure games om te maken (licenses), teveel mensen en niet genoeg sales... Hey, that looks familiar! ;)
Ik zou niet weten wat hier de oplossing voor is.
Ik gok, minder games uitgeven. Er worden imho teveel games uitgegeven. In de afgelopen 7 jaar is het aantal (Steam) games bijna verdubbeld. 2016-2018 verdubbelde het aantal games per jaar al. Je zag dat in 2019 al terugvallen met 4%, voor mij een indicatie dat de markt door had dat er al teveel games waren. Toen kregen we de pandemic, iedereen moest thuiszitten en iedereen moest entertained worden, dus flinke computer games sales! Ondertussen is bijna iedereen weer terug aan het werk en hoeft men niet meer achter die console/pc te hangen. Je heb nu dus veel meer aanbod, terwijl er veel minder vraag is.

Tel daarbij op de (dreigende) economische toestand, inflatie, etc. en potentiële klanten zullen eerder een oudere game pakken in de aanbieding (die ze nog niet hebben gespeeld) dan een nieuwe voor de volle mep. Of je pakt een nieuwe game waarvan je verwacht er honderden uren, zo niet duizenden uren in te steken...

Bron:
https://www.statista.com/...ber-games-released-steam/
https://vginsights.com/in...s-launched-in-2022-so-far
https://vginsights.com/in...biggest-losers-post-covid
XBWillem @Cergorach15 september 2023 20:29
Het blijft toch sneu voor het personeel? Als je als startende game dev gaat solliciteren en je komt een vacature van deze studio tegen - dan solliciteer je gewoon!

Je uitleg over hoe het management het anders had kunnen doek snap ik helemaal. Goed uitgelegd.

Maar blijft sneu voor de mensen die er werken/werkten.
Cergorach
@XBWillem15 september 2023 20:57
Het blijft toch sneu voor het personeel?
Sneu zou je kunnen stellen als 'teleurstellend', maar ook als ' betreurenswaardig', 'droevig' of zelfs 'ellendig'. Vandaar dat ik het een nogal groot (en zwaar) woord vind in deze situatie. Ik zou eerder stellen dat het lastig is voor het personeel, maar niet geheel onverwacht.

Bron:
https://nl.wiktionary.org/wiki/sneu
ThanosReXXX @Cergorach18 september 2023 12:08
Telltale heeft het echter wel veel langer uitgehouden dan deze nieuwe studio, die na uitkomen van hun eerste game al gelijk de eerste zware klappen moet incasseren. Beetje slechte vergelijking, dus.

Natuurlijk is het altijd een risico als je als nieuwe studio een nieuwe game uitbrengt, maar het is nu niet alsof dit allemaal groentjes waren die niet wisten wat ze deden. Het is soms ook het publiek wat niet te peilen is. Soms is een game een gegarandeerd succes, en soms is het ook wel eens een onverwacht succes, en datzelfde geldt voor het eventueel falen van een game: soms zie je het aankomen, en soms is het ondanks alle pogingen om iets goeds te leveren, nog niet goed genoeg, en flopt je game.
MartinPRO @XBWillem15 september 2023 15:07
Of met visie.

BG3 is van grond gekomen door succes van Original Sin 2 en kickstarter. Niet door een groot kapitaal aan geld.

Immortals is best een random iets. Wat voor spel probeert het zijn? Volgens mij weten ze het zelf ook niet
Cid Highwind @MartinPRO15 september 2023 15:51
Het probleem is volgens mij dat ze vooral een vleugje hype hebben meegekregen als "die Unreal Engine 5 game", alszijnde een veredelde tech demo.

Leuk voor de tech nerds onder ons en bij Digital Foundry, maar de rest wil gewoon een goede game. De technologie is echt wel indrukwekkend, maar alle effecten en details gaan gewoon compleet verloren door de belachelijk lage resolutie waarop het gedraaid moet worden om het speelbaar te houden op consoles.
2Dutch 15 september 2023 14:49
Vind het geen slechte game, erg vermakelijk zelfs, maar inderdaad net als meerdere games dit jaar niet lekker meeschalend met de hardware. En dan ook nog de ongelukkige timing tussen Baldur's Gate 3 en Starfield...
MartinPRO @2Dutch15 september 2023 14:55
Voor mij zijn Baldurs gate 3 en Starfield niet de reden dat Immortals slecht verkoopt. Het is gewoon geen goed spel. Het is gewoon een lineaire shooter, maar ipv geweren, gebruik je spreuken. Het speelt gewoon als een shooter. Graphics mogen dan prima zijn, gameplay was niets nieuws.
Cergorach
@MartinPRO15 september 2023 15:17
Het is gewoon geen goed spel.
De reviews spreken je tegen. Wat ik er van heb gezien ziet het er interessant genoeg uit, alleen geen €60+ interessant. Daarnaast is het gewoon lastig tot niet speelbaar op low end hardware met low end settings. Je kan het vergeten op een Steam Deck, maar dat kan je ook niet met bv. Starfield... Beide games hebben het issue dat ze flinke hardware eisen hebben en relatief veel mensen die nu niet hebben. En zelfs game streaming is geen optie voor Immortals of Aveum, niet op Geforce Now of Xbox Cloud.

Immortals of Aveum van 22 augustus dit jaar, ~3.5 weken geleden. Heeft nu slechts 463 reviews op Steam (Mostly positive).
Starfield is er sinds 6 semptember dit jaar , minder dan anderhalve week. Heeft nu al 46.552 reviews op Steam (Mostly positive). Dat is letterlijk 100x zoveel reviews. Daarnaast zit het in de Game Pass en was het op release speelbaar op Xbox Cloud (voor als je niet zo een goede computer hebt) en eer gister op Geforce Now verschenen. Het is ook nog eens een duurdere game...

Je zit dus in een heel nare situatie (als developer) je speler moet de juiste hardware hebben, ivm met je slecht schalende game naar beperkte hardware en geen game stream opties beschikbaar bij launch. Vervolgens moet de speler base die over blijft dan meer interesse hebben in jou game dan in die van de concurrentie. Wat lastig is met zowel Baldur's Gate 3 EN Starfield. Vervolgens moeten ze nog eens er €60+ voor neer willen leggen...

Het is geen slechte game, MAAR wrong performance, wrong timing, wrong availability (streaming), and wrong price!
Cid Highwind @Cergorach15 september 2023 15:42
En op de PC vervolgens ook nog eens enkel te spelen via EA's portaal én onderhevig aan Denuvo.

Breng het spel gewoon uit op Steam zonder dat er twee extra lagen aan adware/spyware bovenop moeten en je hebt wellicht meer succes.
Tommy_K @Cergorach15 september 2023 18:07
Een mooie omschrijving van een streamer vond ik dat het aanvoelde als een indie game gemaakt met sony's triple A tools.
bamboe @Cergorach15 september 2023 21:38
valt wel mee hoor die lovende reviews, een hoop geven altijd toch veel te hoge cijfers en als je even verder kijkt kom je ook een hoop lagere cijfers tegen. Bij metacritic in de link van het stukje is het gemiddelde een 7.5, er zijn dus ook een hele hoop slechte reviews om al die tien en negens omlaag te halen.

Je ziet ook dat practisch elke streamer die het even gesponsert speelde er niet mee is door gegaan, bij een goede game blijven ze bijna altijd wel langer door spelen dan de sponsering tijden.

Het is gewoon niet aangeslagen en kan de players niet genoeg boeien om de game langer door te spelen. Voor mij is het dan een slechte game, en zeker voor hoe ze hem in de markt geplaatst hebben.
De streamers zijn nu al weer een hoop andere games aan het spelen maar niet dit spel. (de meeste zijn nu wel klaar met BG3 en Starfield en kleinere indie games worden ook al weer veel gespeeld) Als het een goede game was dan hadden ze het wel weer op gepakt.
Cergorach
@bamboe15 september 2023 21:53
valt wel mee hoor die lovende reviews, een hoop geven altijd toch veel te hoge cijfers en als je even verder kijkt kom je ook een hoop lagere cijfers tegen. Bij metacritic in de link van het stukje is het gemiddelde een 7.5, er zijn dus ook een hele hoop slechte reviews om al die tien en negens omlaag te halen.
Sure, maar het blijft een gemiddelde en dat is 7.5.
Je ziet ook dat practisch elke streamer die het even gesponsert speelde er niet mee is door gegaan, bij een goede game blijven ze bijna altijd wel langer door spelen dan de sponsering tijden.
Dat is niet vreemd. Waar ik het voorbij heb zien komen is Grenadier, een Destiney 2 pvp streamer. Een single player game is niet bepaald zijn normale gamestyle en zo heb je er nog veel meer. Het zijn populaire streamers die voor relatief veel geld een game spelen ter promotie. Als ze het blijven spelen dan schieten zichzelf in de voet bij de volgende betaalde promo: "Deze game ga je echt nog langer spelen! We bieden minder dan de vorige keer."
Het is gewoon niet aangeslagen en kan de players niet genoeg boeien om de game langer door te spelen. Voor mij is het dan een slechte game, en zeker voor hoe ze hem in de markt geplaatst hebben.
De streamers zijn nu al weer een hoop andere games aan het spelen maar niet dit spel. (de meeste zijn nu wel klaar met BG3 en Starfield en kleinere indie games worden ook al weer veel gespeeld) Als het een goede game was dan hadden ze het wel weer op gepakt.
Dus als mensen iets veel (blijven) kijken, dan is iets 'goed'? Dus een 'Big Brother' reality show is beter dan 'The Sopranos' omdat er meer mensen naar kijken?
2Dutch @MartinPRO15 september 2023 14:59
Het is een opeenstapeling denk ik: herhalend en niet zo vernieuwend, pittig voor je hardware, en er is anders moois/leuks te kiezen waar je maanden mee zoet kan zijn met een extreme herspeelbaarheid. Tsja, niet elke gamer wil elke game in huis halen, dus dan wordt het afwegen :) Zou de game geen hoge score geven, maar ook niet willen neerzetten als gigantische flop of slechte game. Categorie: keer halen als ie in de sale komt.

[Reactie gewijzigd door 2Dutch op 23 juli 2024 08:26]

Bulls @2Dutch15 september 2023 15:06
Het is zo raar tegenwoordig dat een studio meteen op de schop gaat als het de eerste week niet meteen een kaskraker is. Alsof het team daarvoor de schuld krijgt. Met voetbal stapt de coach vaak op na een mislukte wereldkampioenschap.
The Chosen One @Bulls15 september 2023 15:35
Dat is tegenwoordig al het geval als er een aantal wedstrijden op rij geen wedstrijden gewonnen worden. Contract van 1-2-3 jaar stelt geen ruk voor als ze voortijdig al aan de kant gezet worden.

Er wordt steeds maar gesproken over dat ("grote") games allemaal zo duur zijn om te maken maar dat is ook een keuze. Genoeg indie games die dat laten zien. Beide in gewoon een goede game neerzetten wat niet een XX of XXX miljoenen budget heeft of een game die voor een AAA game door kan kwa openworld of zoiets.
Atilim @Bulls15 september 2023 15:58
Hoezo is het raar?

Je behaalt totdat je product uitbrengt nauwelijks omzet en als je spel daarna bepaalde verkoopverwachtingen niet waar kan maken dan moet loop je gewoon tegen financiële problemen op.
FrankoNL @Bulls15 september 2023 16:00
Nouja omdat de investering moet worden terugverdiend. Als er opeens een gigantisch gat zit zul je toch echt moeten gaan snijden om de boel financieel recht te trekken. Hier is gekozen om te snijden in personeel.
Aerophobia1 @2Dutch15 september 2023 14:54
Vraag me soms af op wat voor extreme developersystemen deze game is getest.
Dat de ontwikkelaars dachten, zo dit draait goed zo.
Of ten tijde van de start van de ontwikkeling paar jaar geleden men dacht dat de geiddelde gebruiker 16 core CPU's had met gemiddelde van een 4090 op CPU gebied?
2Dutch @Aerophobia115 september 2023 14:58
Ik snap daar ook geen moer van. Wat is er gebeurd met game-engines die gewoon prima beeld tevoorschijn toveren wat er toonbaar uitziet op 'gemiddelde' hardware met een framerate van 60 of meer? Test het op een minimum-eisen bak, gemiddelde hardware en een stap daarboven, want als ze dat hadden gedaan hadden ze zich toch wel achter de oren moeten krabben.
Aaargh! @2Dutch15 september 2023 15:05
Wat ook een zorgwekkende trend is, en daar heeft dit spel ook last van, is dat developers steeds lagere resoluties targetten en dan er een bak upscaling tegenaan gooien op het nog een beetje toonbaar te maken.

Het is een beetje jammer om te zien dat een spel als dit op de PS5 rendered op 720p. Het lijkt wel alsof we een stap terug gaan in de tijd. Op PS4 was het doel vaak 1080p, op PS4 Pro haalde je vaak 1440p en een generatie later zien we 'next gen' games die als je geluk hebt 720p halen.

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 23 juli 2024 08:26]

Jumpiefox @Aaargh!15 september 2023 15:22
Nah, wanneer een studio een game downgrade zoals ubisoft vaak doet zie je al die gamers ook weer huilen "Wat een dikke down-grade! Stelletje leugenaars blablabla". Ondertussen heeft men een 3060 en willen ze de laatste snufjes die engines kunnen produceren. Ultra/Very high is gewoon voor de latest en greatest heb je dat niet speel dan op Low of Medium. Maar dat accepteert me nniet..ze willen en verouderde/langzamere hardware gebruiken EN dikke graphics.

DLLS etc is gewoon een TOOL voor de mensen met minder hardware om toch het "laatste tech" mee te maken..keuze is wat upscaling maar wel veel meer effecten zoals dikke reflectiosn etc. of Native resolution draaien en veel minder FPS.
arbraxas @Aaargh!15 september 2023 15:25
Tja, toen was 30fps ook nog acceptabel.
Nu met de de televisie HDMI 2.1 ingangen en 120Hz schermen hebben is dat voorbij. Uiteraard met Raytracing. En dan kom je erachter dat de PS5 en XBOX series one toch wel wat beperkte rekenkracht hebben. Van 1080P naar 4K is een factor 4, maar van 30fps naar 120 ook.
De stap van PS4(pro) naar 5 is qua rekenkracht echt een stuk kleiner. Zelfde geldt voor de XBOX.

Maw, die 720P is vrij logisch. Of je er blij van word is wat anders.
Cid Highwind @arbraxas15 september 2023 15:48
Ja en tegenwoordig kan men het perfecte compromis sluiten met een 40fps target, wat Immortals vervolgens weer achterwege laat.

Ik waardeer het dat ze op de consoles een 60 fps optie bieden, maar wanneer dat betekent dat het spel daarvoor op 720p moet draaien, heb je je als ontwikelaar ook achter de oren te krappen. Als zelfs dát er niet in zit op 1080p vraag ik me af of men de juiste prioriteiten heeft gezet.
SirJMO @Cid Highwind18 september 2023 09:57
1080p60hz is toch echt wel het minimum.
Dat ze dan de optie bieden voor 720p120hz of 4k30hz is aan hun.
1080p60hz is nu al hoeveel jaar het standaard scherm voor budget laptops? dan moet een nieuwe game dat kunnen halen op recommended hardware of optimized console builds.
SHiNeye @2Dutch15 september 2023 15:00
Ik vraag me echt af of we niet totaal aan het overdrijven zijn met de hardware. Een 2080S is ondertussen 4 jaar oud.

Als we bijvoorbeeld GTA 5 erbij pakken, minimum spec was een 5 jaar oude kaart, toen ook top of the line.

Games moeten er alsmaar mooier uit zien, maar daar mag blijkbaar niks tegenover staan.
Joshuffle @SHiNeye15 september 2023 15:21
Mijn probleem is dat games er vaak niet eens zo veel beter uit zien voor de hardware die ze nodig hebben, ziet starfield, deze game of bijvoorbeeld remnant 2 er nou ZO goed uit dat het alleen met een 4080+ of eronder maar alleen met upscaling gespeeld kan worden op een redelijke framerate? Vergeleken met RDR2 waar je makkelijk met mijn setup 100+fps kan krijgen op 1440p.

Is toch raar dat ik Starfield bijvoorbeeld op 1440p medium settings niet fatsoenlijk kan laten draaien op een 3070 met een 7800X3D als ik upscaling niet op 63% minstens zet? zelfde met remnant, kan ook niet 60fps houden als ik dlss uit zou zetten. Die kaart is ondertussen 3 jaar oud ja maar is zeker niet de laagste wat je kon krijgen en alsnog 700 euro voor de prijzen nog verder de lucht in schoten.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 08:26]

Verwijderd @Joshuffle15 september 2023 22:40
Mensen met een 3070 hebben geen recht om te zagen over starfield en moeten gewoon hun verwachtingen bijstellen naar medium graphics. Beetje lachwekkend dat last gen nog alles op ultra 4k 60fps moet halen, dat is nooit zo geweest en zal nooit zo zijn.
Joshuffle @Verwijderd16 september 2023 13:03
wie heeft het over 4k? ik speel al op medium 1440p en dan moet alsnog de upscaler er tegen aan, zou onnodig moeten zijn voor een paar jaar, zeker zo'n game die er nou niet echt zo veel beter dan fallout 4 uit ziet. met een 980TI voelde ik ook pas dat het tijd was om te wisselen met cyberpunk, een powerhouse van een game die 5 JAAR na de graphics card uit kwam en minder kostte dan de 3070. en zelf dan was het niet ECHT nodig, ik wou gewoon hogere settings.

Is gewoon luiheid dat we zijn gegaan van "oh doe de settings omlaag" naar "oh laat de game lopen op 720p en gebruik de upscaler, alleen dan kan je het spelen" en vind ik het aardig krom om te zeggen "ja jij hebt geen €1000 minstens uitgegeven dus je mag niet zeuren dat games niet zonder upscaling gespeeld kunnen worden".

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 08:26]

SHiNeye @Joshuffle16 september 2023 19:31
zeker zo'n game die er nou niet echt zo veel beter dan fallout 4 uit ziet.
Sorry hoor.. Fallout 4 heb ik honderden uren inzitten, en Starfield +/- 70, maar om nou te zeggen dat Starfield er niet veel beter uitziet dan Fallout 4 is echt waanzin.
Aerophobia1 @SHiNeye18 september 2023 09:04
Op medium settings mischien? :)
Verwijderd @Joshuffle16 september 2023 22:18
Sorry, maar starfield ziet er ongelofelijk uit, daar kan momenteel enkel cyberpunk aan tippen, en BG3.
Het is niet omdat hun personages wat houterige animaties hebben dat het spel er ineens slecht uitziet. Zeker met alle toeters en bellen aan is het gewoon een smulfestijn op grafisch vlak. Net zoals cyberpunk dat was, en crisis, en hl2.. je hebt daar gewoon de nieuwste hardware voor nodig.
vanderhavecn 15 september 2023 15:57
Mits je PC het aan kan, lijkt de game niet slecht te worden ontvangen in de reviews. Maar ik kan me wel voorstellen dat deze game moeilijk qua marketing is. Eerlijk gezegd vind ik het verbazingwekkend dat EA zo'n game uitgeeft; niet bepaald een dime-a-dozen-game met een duidelijke doelgroep.
Deze game is iig niet gebouwd als cashgrab en dan is het zonde als ze ondanks goede reviews toch falen.

Het zal de appetite van publishers voor risico's in AAA iig niet doen toenemen. En dat is slecht nieuws voor ons gamers.
RedNas74 15 september 2023 18:24
Ik vind deze game echt een budgetbak titel. Er komen gewoon te veel goede games uit rond deze tijd. Dat ga je niet redden tov Baldur's gate en Starfield.
Linksquest Moderator Spielerij
15 september 2023 15:39
Nou lekker, ongeacht hoe goed of slecht de game is, game af, dank je wel en nu de laan uit.
ffha 15 september 2023 16:46
Zonde dat de tijd en het talent van al die werknemers is verspild aan zo'n kansloos project, en vervolgens mogen ze nog oprotten ook.

Hoop dat ze bij een studio terechtkomen die wat beter omgaat met hun mensen.
Cuqebaqer 15 september 2023 17:43
Ik denk dat als je als studio dit jaar je game wilt released en al helemaal nu in de tweede helft van 2023, dan moet je wel echt heel zeker zijn van je zaak. Er komt zoveel uit en zoveel games waar je van weet dat ze goed verkocht worden omdat er al fans van zijn. BG3 en Starfield hebben hun fans vanuit DND en vaste Bethesda fans, Fifa en Call of duty, Forza. Allemaal games met een sterke fan base.
Hoenens 15 september 2023 20:51
Helaas geen goeie game.
MrFax @Hoenens16 september 2023 19:20
Het is wel een goede game, alleen hebben ze er volgens mij niet bij nagedacht dat 90% van de gamers geen 3080 of hoger in zijn PC heeft zitten. Het spel is gewoon veels te zwaar.

Minimum requirements staat er 2080 Super... Tja... Echt megadom.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 08:26]

Skiddie 16 september 2023 23:26
Uitgegeven door EA ...... daarmee dat ik het vermeden heb.....

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.