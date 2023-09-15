Microsoft test tekstherkenning in screenshots via Knipprogramma

Microsoft test in een nieuwe versie van het Knipprogramma voor Windows 11 de mogelijkheid om tekst uit screenshots te herkennen en te kopiëren. Ook rolt het bedrijf een testversie van Phone Link uit om foto's van een Android-toestel aan te passen in het Knipprogramma.

Windows 11-Insiders kunnen via de Canary- en Dev-kanalen testversie 11.2308.33.0 van het Knipprogramma gebruiken. Na het maken van screenshots in het programma kunnen ze volgens Microsoft het nieuwe Text Actions-menu openen. Via dit menu kunnen ze vervolgens alle tekst uit een afbeelding selecteren of automatisch gevoelige gegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen redigeren. Het is ook mogelijk om zelf met de muis tekst te selecteren, en de snelkoppelingen Ctrl + A en Ctrl + C werken ook.

De betreffende testversie van het Knipprogramma bevat ook ondersteuning voor Phone Link. Hiermee kunnen gebruikers foto's van een gekoppeld Android-apparaat openen in het Knipprogramma. Vervolgens is het mogelijk om de functionaliteit van de software op deze afbeeldingen toe te passen. Overigens werkt Phone Link ook op iOS, maar voor zover bekend kan het monteren van afbeeldingen in het Knipprogramma vooralsnog alleen als er een Android-toestel gekoppeld is. Het is niet duidelijk wanneer tekstherkenning en de Phone Link-functie voor alle gebruikers worden uitgebracht.

Windows 11 Knipprogramma testWindows 11 Knipprogramma testWindows 11 Knipprogramma test

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 14:39
23 • submitter: TheVivaldi

15-09-2023 • 14:39

23

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (23)

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Nas T 15 september 2023 14:49
Gebeurt de tekstherkenning wel lokaal? Noem me paranoïde, maar ik wil niet dat een derde partij door mijn foto's gaat snuffelen, om wat voor reden dan ook behalve als ik bewust en expliciet zelf in gang zet.
Horatius @Nas T15 september 2023 15:05
Hoogst waarschijnlijk wel, ik kan momenteel ook heel gemakkelijk met mijn pixel tekst uit programmas halen en OCR is niet bijzonder intensief.
De kans dat dit online only is is zeer onwaarschijnlijk.
PikachuNL @Horatius15 september 2023 15:14
Het zou je verbazen hoeveel relatief simpele functies toch ineens via een of andere cloud gedaan worden. Ook simpele OCR dingetjes. Bah.
MMaster23 @PikachuNL15 september 2023 15:57
Wat een hoop FUD weer.. de source code staat hier: https://github.com/micros...modules/PowerOCR/PowerOCR

En maakt gebruik van deze lokale library: https://learn.microsoft.c...edia.ocr?view=winrt-22621

Van de nieuwe Snipping Tool heb ik geen idee.
TheVivaldi @MMaster2315 september 2023 16:44
Maar ja, dan krĳg je weer mensen die gaan roepen dat in de binary iets kan zĳn aangepast. :P :P
OruBLMsFrl @TheVivaldi15 september 2023 18:03
Als je dit echt stevig gaat uitproberen, gewoon de wi-fi uitschakelen, telefoon hotspot aan, merk je het vanzelf aan de databundel :+

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 23 juli 2024 11:43]

pepsiblik @OruBLMsFrl15 september 2023 19:01
Sommige hebben unlimited mobiel internet :+
tucker88 @pepsiblik16 september 2023 04:03
Je kunt ook kijken welke dns requests de deur uit gaan en dan even kijken of daar wat nieuws tussen zit.

Moraal is denk ik dat je nooit 100% zekerheid hebt, welke testmethode je er ook op loslaat: één update en het kan weer anders zijn.

Ik begrijp de bezorgdheid wel, maar er zijn zoveel alternatieven voor deze tool. En wie zegt dat Microsoft niet al heel lang de inhoud van jouw klembord leest?
sypie @TheVivaldi15 september 2023 17:39
Nou ja, afkoppelen van het internet en daarna kijken of de ocr het nog doet. Makkelijke test lijkt me zo.
Nas T @sypie15 september 2023 22:03
totdat de intelligentie er in zit dat te herkennen en alles lokaal te doen als er geen internetverbinding is ...
PikachuNL @MMaster2316 september 2023 14:43
Doelde ook niet specifiek op de implementatie in PowerToys/Snipping tool.
Je ziet vaak genoeg dat een simpele OCR/voice activation functie ineens via de cloud moet, want "beter" ofzo. Word doet het ook als je iets als een PDF'je wil exporteren. Fusion 360 doet het als je een model wil exporteren als .STL bestand. Dat soort dingen. Kan prima lokaal, maar doen we niet, omdat... Ja waarom eigenlijk?
Loller1
@Nas T15 september 2023 19:20
Ja, de tekst herkenning gebeurd volledig lokaal.
miknic 15 september 2023 16:44
Altijd als ik het knip programma gebruik, wil ik iets knippen verdwijnt het programma. Open ik het weer staat het knipsel er wel gewoon in, meerdere hier last van?
IrBaboon79 @miknic15 september 2023 18:19
Zo werkt dat ding gewoon; hij komt naar voren, verstopt zich zodat je kan snippen en dat ding je niet in de weg zit en komt daarna met het resultaat... 'last' dus niet, is normaal gedrag.
comedia 15 september 2023 14:46
Aangezien iOS, iPadOS en macOS deze functionaliteit al enkele jaren ondersteunen (inclusief kopiëren en plakken van het ene naar het andere device) lijkt het niet noozakelijk dat Microsoft dit nog eens dunnetjes over gaat doen. Het gaat om de combinatie van Continuity en HandOff.

[Reactie gewijzigd door comedia op 23 juli 2024 11:43]

Milanobrotchen @comedia15 september 2023 15:15
Ik heb een iPhone van mijn werk en het text selecteren op fotos is erg fijn, maar soms klopt het nog niet helemaal wat hij over kopieert.
Bender @comedia15 september 2023 15:23
Waarom lijkt het je niet noodzakelijk? Niet iedereen heeft een iPhone of een Macbook oid..
Menesis @comedia15 september 2023 15:47
News flash: Sommige mensen gebruiken geen Apple producten en kunnen dus voordeel halen uit het feit dat dit nu ook naar Windows komt :+
mjz2cool @comedia15 september 2023 16:12
Niet iedereen gebruikt een Apple device, en Apple zal het niet voor Microsoft ontwikkelen. OCR bestaat bovendien al veel langer dan beiden. Zowel Apple als Microsoft zal het zelf moeten ontwikkelen, waarschijnlijk met gebruik van bepaalde bestaande libraries.
J_C 15 september 2023 15:28
Zo'n feature zit al in powertoys (win+shift+t)
SpitfireNL 15 september 2023 15:35
En wat ik nog steeds mis in het standaard knip programma is de optie om nette tekst toe te voegen. Wat wel kan is met een potlood schrijven en tekenen maar om met jou muis daar duidelijke tekst mee te schrijven is niet handig. Nu moet ik altijd nog het geknipte plaatje gaan openen in paint om dan daar dan nette tekst in te voegen.
Het bedrijf waar ik werk is daarom massaal overgestapt op een alternatief 3rd party knipgrogramma zodat medewerkers wel nette tekst kunnen invoegen in knipsels.
Slashdotter 15 september 2023 17:46
Das wel handig, ik gebruik momenteel nog de tussenstap van OneNote voor OCR
OneNote > Plaatje erin plakken > rechtermuis op plaatje, copy text from picture
PrimeTinus 15 september 2023 16:52
nou nou, high tech hoor van microsoft

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