Microsoft test tekstherkenning in screenshots via Knipprogramma

Microsoft test in een nieuwe versie van het Knipprogramma voor Windows 11 de mogelijkheid om tekst uit screenshots te herkennen en te kopiëren. Ook rolt het bedrijf een testversie van Phone Link uit om foto's van een Android-toestel aan te passen in het Knipprogramma.

Windows 11-Insiders kunnen via de Canary- en Dev-kanalen testversie 11.2308.33.0 van het Knipprogramma gebruiken. Na het maken van screenshots in het programma kunnen ze volgens Microsoft het nieuwe Text Actions-menu openen. Via dit menu kunnen ze vervolgens alle tekst uit een afbeelding selecteren of automatisch gevoelige gegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen redigeren. Het is ook mogelijk om zelf met de muis tekst te selecteren, en de snelkoppelingen Ctrl + A en Ctrl + C werken ook.

De betreffende testversie van het Knipprogramma bevat ook ondersteuning voor Phone Link. Hiermee kunnen gebruikers foto's van een gekoppeld Android-apparaat openen in het Knipprogramma. Vervolgens is het mogelijk om de functionaliteit van de software op deze afbeeldingen toe te passen. Overigens werkt Phone Link ook op iOS, maar voor zover bekend kan het monteren van afbeeldingen in het Knipprogramma vooralsnog alleen als er een Android-toestel gekoppeld is. Het is niet duidelijk wanneer tekstherkenning en de Phone Link-functie voor alle gebruikers worden uitgebracht.