Microsoft vernieuwt Knipprogramma in Windows 11 met samenvoeging Snip & Sketch

Microsoft werkt aan een nieuwe versie van het Knipprogramma. 'Snipping Tool' wordt niet verwijderd zoals het bedrijf dat eerder van plan was, maar wordt samengevoegd met Knippen & Aantekenen waarvan veel functies worden overgenomen.

Het nieuwe programma gaat weer Knipprogramma heten, bevestigt Microsoft-productofficer Panos Panay op Twitter. Daar deelt hij een korte video van hoe het Knipprogramma eruit komt te zien. Het lijkt erop dat daarin voornamelijk functies van Knippen & Aantekenen worden overgenomen. Daardoor kunnen gebruikers in zowel een rechthoek als in freeform een stuk uit het beeld knippen. Die controls komen voortaan bovenaan het scherm te staan in plaats van als losstaande applicatie, net als bij Knippen & Aantekenen. Ook wordt het mogelijk te tekenen op snips, al laat de video van Panay nog niet veel andere functies zien in de tool.

De tool komt in Windows 11 te zitten. Daardoor kunnen Windows Insiders de tool binnenkort proberen, al is niet precies bekend in welke Insider-preview dat mogelijk is. Over een make-over voor de Windows 10-versie van de software zegt Panay niks.