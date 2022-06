Microsoft maakt schone installatie Windows 11 Preview mogelijk met ISO-bestanden

Microsoft heeft de ISO-bestanden voor een Preview-build van Windows 11 vrijgegeven. Iedereen die toegang heeft tot het Insider-programma van Windows 11, kan de ISO-bestanden downloaden en daarmee een schone installatie uitvoeren.

Het gaat om Windows 11-versie 22000.132 waarvan de ISO-bestanden nu beschikbaar zijn, schrijft Microsoft in een blog. Dat is niet de laatste versie met nummer 22000.160, maar maakt wel een schone installatie van het besturingssysteem mogelijk.

Tot nu toe was met de Preview-build alleen een upgrade van een Windows 10-installatie mogelijk. Met de ISO-bestanden krijgen Insiders een 'out of the box experience'. Dit betekent dat gebruikers tijdens de installatie het nieuwe setupmenu te zien krijgen waarmee de Windows-machine kan worden ingesteld.

De versie die met de ISO-bestanden kan worden geïnstalleerd, bevat nog niet de nieuwe wijzigingen in Preview-Build 2200.160. Volgens Microsoft zijn in deze nieuwe build problemen opgelost met de taakbalk, waar het icoontje voor het doorgeven van je locatie zichtbaar bleef als dit werd uitgeschakeld in de instellingen. Ook is Microsoft begonnen met het testen van het weergeven van de tijd die het kost om een update uit te voeren. Op dit moment is deze functie alleen beschikbaar voor pc's met een ssd.

Het is nog niet bekend wanneer Windows 11 verschijnt. Wel verschenen er eerder hints naar een mogelijke release in oktober, maar Microsoft heeft nog geen officiële aankondiging gedaan.