Microsoft toont Spotify-integratie in focusfunctie Windows 11

Microsofts chief product officer Panos Panay toont in een teaser een komende functie van Windows 11 met de naam Focus Sessions. Deze lijkt geïntegreerd te zijn in de klok van Windows 11 en biedt Spotify-integratie voor sessies met en zonder muziek.

Volgens Panay komt Focus Sessions binnenkort naar de testversie van Windows 11. Hij spreekt van een gamechanger, 'vooral met Spotify-integratie'. In de bijbehorende teaservideo is te zien dat Focus Sessions geïntegreerd wordt in de klok-app van Windows 11 en de mogelijkheid biedt om taken in te stellen.

Gebruikers kunnen daarbij bepaalde tijden instellen om de taken af te ronden en gedurende die sessies de muziek stoppen. De functie biedt, afgaande op de beelden, integratie met Spotify om rechtstreeks de muziek te selecteren die al dan niet afspeelt. Meer details zijn nog niet bekend over de functie. Zo is niet bekend of ook andere muziekdiensten dan Spotify te integreren zijn bij Focus Sessions. Brandon LeBlanc van het Windows-team bevestigt dat de functie op korte termijn naar Windows Insiders, die testversies van Windows 11 draaien, komt.

Windows 10 heeft al een op focus gerichte functie met de naam Focus Assist. Hiermee kunnen gebruikers notificaties voor bepaalde tijd uitschakelen.