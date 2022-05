Virgin Galactic start verkoop ruimtevluchten voor 450.000 dollar per plek

Virgin Galactic is opnieuw gestart met de verkoop van tickets voor ruimtevluchten. Dat werd medegedeeld tijdens de bekendmaking van de kwartaalresultaten. De prijzen voor een ruimtevlucht starten vanaf 450.000 dollar, of omgerekend 381.000 euro per persoon.

Virgin Galactic biedt deze keer drie opties aan voor consumenten die een vlucht naar de ruimte willen boeken. Zij kunnen een enkele zit kopen op het VSS Unity-ruimtevliegtuig, maar ook meerdere zitjes tegelijkertijd of meteen alle zes plaatsen in de cabine. De prijzen starten vanaf 450.000 dollar per plek en de vluchten gaan door in 2022.

Virgin Galactic verleent bij de verkoop van de tickets voorrang aan de Spacefarer Community, aan deze community werd beloofd om als eerste aan de beurt te komen zodra de verkoop effectief van start ging. Daarna werkt het bedrijf een lijst af van klanten die zich hebben opgegeven om een ticket te kunnen kopen. Woordvoerders van het bedrijf deelden mee dat er op de lijst van initiële reserveringen nog steeds zeshonderd personen prijken. Die tickets werden al verkocht voor prijzen tussen de 200.000 en 250.000 dollar.

Begin vorige maand maakte Virgin Galactic zijn eerste volledig bemande testvlucht naar de rand van de ruimte. Tijdens deze Unity 22-missie bereikten Virgin Galactic-oprichter Richard Branson en vijf andere crewleden van het bedrijf een hoogte van ongeveer 86 kilometer. De vlucht werd gelanceerd vanaf de Spaceport America-faciliteit in New Mexico, waarbij het VSS Unity-ruimtevliegtuig bevestigd was aan Virgin Galactics WhiteKnightTwo-vliegtuig. De Unity 22-missie is de vierde bemande testvlucht van Virgin Galactic, maar de eerste ruimtemissie van het bedrijf met een volledige crew van twee piloten en vier specialisten.

De VSS Unity werd vorige maand op een hoogte van ongeveer 15 kilometer ontkoppeld en even later ontstak dit ruimtevliegtuig zijn raketmotor op weg naar de rand van de ruimte. Tijdens de suborbitale ruimtevlucht ervoeren de twee piloten en vier passagiers ongeveer vier minuten gewichtloosheid, waarna het ruimtevaartuig terugkeerde naar New Mexico.