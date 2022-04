Virgin Galactic mag commerciële ruimtevluchten met mensen uitvoeren

Virgin Galactic heeft van de Amerikaanse Federal Aviation Administration toestemming gekregen om met klanten commerciële ruimtevluchten uit te gaan voeren. Het bedrijf wil nog drie testvluchten doen voordat het met commerciële vluchten begint.

De huidige commerciële ruimtetransportlicentie van Virgin Galactic is door de FAA uitgebreid, waardoor Virgin nu met space flight participants de ruimte in mag gaan. Daarmee is Virgin Galactic naar eigen zeggen de eerste 'spaceline' die van de FAA een licentie heeft gekregen om met klanten te mogen vliegen. Virgin Galactic heeft sinds 2016 een commerciële ruimtetransportlicentie.

Het luchtvaartbedrijf stelt daarnaast dat op basis van nader onderzoek de test van 22 mei succesvol is geweest. Het ging om de derde bemande testvlucht met de VSS Unity en de eerste ruimtevlucht vanaf Spaceport America in New Mexico. Bij die vlucht haalde de VSS Unity een snelheid van Mach 3, ofwel 3704km/u, en werd de ruimte gehaald bij een hoogte van 89 kilometer.

Virgin Galactic wil nu nog drie testvluchten uit gaan voeren, waarvan een eerste, 'volledig bemande' testvlucht deze zomer. Het plan is uiteindelijk om toeristen met de VSS Unity naar de rand van de ruimte te brengen, waar ze enkele minuten gewichtloosheid ervaren en daarna weer terugkeren naar de aarde. VSS Unity wordt eerst via de VMS Eve de lucht in gebracht, waarna Unity loskoppelt en verder stijgt.