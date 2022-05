Virgin Galactics SpaceShipTwo rondt tweede zweefvlucht af

Virgin Galactic heeft voor de tweede keer een testvlucht uitgevoerd waarbij het SpaceShipTwo-ruimtevaartuig vanaf een hoogte van ongeveer 15km is losgelaten. Zonder zijn motor te ontsteken is het vliegtuig na een glijvlucht veilig geland op Spaceport America in New Mexico.

SpaceShipTwo werd op een hoogte van 15,5km losgekoppeld van het draagvliegtuig VMS Eve. Dat was enkele honderden meters hoger dan bij de vergelijkbare testvlucht van begin mei. Ook werd bij de huidige testvlucht een hogere snelheid gehaald: 1050km/u tegenover 864km/u bij de eerdere testvlucht. Volgens Virgin Galactic was de hogere snelheid belangrijk, omdat sommige systemen van het ruimtevaartuig dan opereren in een situatie die niet ver afzit van de omstandigheden tijdens de fasen waarin de raketmotor wordt gebruikt.

De twee testpiloten hebben een aantal manoeuvres uitgevoerd om data te verzamelen over de prestaties en de bedieningskwaliteiten tijdens het vliegen met hogere snelheden. De verzamelde data wordt nu vergeleken met de data van vergelijkbare manoeuvres uit de eerdere testvlucht om de aerodynamische krachten beter te kunnen berekenen.

Afhankelijk van de uitkomsten van de beoordeling van de verzamelde data zal Virgin Galactic nu voorbereidingen treffen voor de volgende fase in het testprogramma: ruimtevluchten vanaf Spaceport America waarbij de raketmotor wel wordt ontstoken. Voordat het zover is, moeten er ook nog enkele modificaties aan het ruimtevaartuig worden doorgevoerd.

Virgin Galactic heeft overigens al eerder motorische testvluchten uitgevoerd, al gebeurde dat nog niet eerder vanaf Spaceport America. Vanuit het eigen Mojave Air & Space Port in Californië werd vorig jaar een hoogte van 89km gehaald. Dat vormt ongeveer de blauwdruk voor de vluchten die het bedrijf met ruimtetoeristen wil uitvoeren. Het ruimtevaartuig wordt hangend onder het draagvliegtuig losgelaten, waarna het zijn raketmotor ontsteekt en snel hoogte wordt gewonnen. Als eenmaal de ruimte wordt bereikt, volgen enkele minuten gewichtsloosheid, waarna het vaartuig weer afdaalt en na een glijvlucht als ware het een regulier vliegtuig landt op een landingsbaan.