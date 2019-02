Virgin Galactic bereikt een hoogte van 90km met eerste ruimtevaartpassagier

Virgin Galactic heeft met een 'testpassagier' aan boord van het ruimteschip SpaceShipTwo VSS Unity een hoogte van 89,9km gehaald. Daarmee is conform de door de Amerikaanse luchtmacht gehanteerde norm de ruimte gehaald. Dit is de eerste keer dat er een passagier is meegevlogen.

Virigin Galactic meldt op Twitter dat astronaute Beth Moses als passagier van de VSS Unity vrijdag de 571e persoon ooit werd die naar de ruimte is gereisd. Zij is in rang de hoogste astronauteninstructeur van het bedrijf van Richard Branson en ervoer tijdens de vlucht gedurende enige tijd gewichtsloosheid. Het is de eerste keer dat er in plaats van de gebruikelijke twee piloten een derde persoon meeging aan boord van de SpaceShipTwo.

De bereikte hoogte van 89,9 is ruim 7km hoger dan de vlucht van 13 december vorig jaar, waarbij SpaceShipTwo met een bereikte hoogte van 82,7km voor het eerste de ruimte haalde. Op weg naar de ruimte haalde het ruimtevaartuig een snelheid van mach 3.

De vlucht van vrijdag was de vijfde gemotoriseerde, supersonische testvlucht. In 2018 begonnen de eerste gemotoriseerde tests, waarbij het ruimtevaartuig in april, mei, juli en december achtereenvolgens hoogtes van 25,7; 34,9; 52 en 82,7 kilometer haalde.

Virgin Galactic houdt wat betreft de grens van de ruimte de norm aan van de Amerikaanse luchtmacht. Dit onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten beschouwt alles boven de 80 kilometer als de ruimte. Dit wijkt af van de Kármánlijn, de grens van 100 kilometer, die internationaal als het begin van de ruimte wordt gezien.

Het bedrijf is naar verluidt eind dit jaar klaar om de eerste ruimtevluchten uit te voeren met betalende klanten. Voor een kaartje moet een toerist 250.000 dollar neertellen. Richard Branson zei eerder dat hij op 16 juli zelf zijn eerste vlucht wil maken, waarmee hij de vijftigste verjaardag van de lancering van Apollo 11 wil vieren.