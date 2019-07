Round-up: de viering van het 50-jarig jubileum van de maanlanding op het web

De mens zette zaterdagavond 50 jaar geleden om 22:17 lokale tijd voor eerst een stap op de maan. "One small step for man, one giant leap for mankind", waren Neil Armstrong's woorden terwijl de eerste stappen zette. Hier een round-up van wat het web erover gepost heeft.

Space.com wijst naar een uitgebreid aanbod om de missie van Apollo 11 te herbeleven. Ze linken met name naar NASA-softwareontwikkelaar Ben Feist's apolloinrealtime.org, waar een interactieve opname van de missie te zien is. Die bevat audio, video, een tijdlijn, 50 verschillende audiokanalen, transcripties, foto's, teksten en heel erg veel knoppen. "Je kunt de missie gewoon voor je laten ontvouwen" maar het is ook "min of meer gegarandeerd dat bezoekers iets vinden wat ze nog nooit hebben gezien" als ze rond gaan klikken, stelt de maker. Gebruikers op mobile kunnen ook de default-weergave van deze site op YouTube afspelen en hieronder kijken.

Wie graag zijn liefde voor de ruimte combineert met de liefde voor het thuisfront, heeft de NOS uit het archief de Nederlandse liveregistratie van de maanlanding opgegraven. Daarin worden kijkers aan de hand genomen door presentator Henk 'Apollo Henkie' Terlingen en een jonge Chriet Titulaer. De beelden zijn overigens in de jaren '70 weer gewist door de NOS, maar hebben het toch weten te overleven dankzij een amateur met een videorecorder, iets wat in die tijd zeldzamer was.

Verder wat moderner maanlandingmateriaal. Bijna alle beelden van de maanlanding zijn natuurlijk niet van hoge kwaliteit, zeker de bewegende varianten. Nvidia maakt daar handig gebruik van om zijn relatief nieuwe realtime-rayracing-technologie te paraderen in de vorm van een een 3d-maanlandingdemo. De videokaartmaker stelt dat de demo volledig interactief is en de stand van de zon in te stellen is, om details nader te belichten. Helaas moet de gewone gebruiker het alleen met een YouTube-video van de demo doen, maar gelukkig wel met commentaar van een 90-jarige Buzz Aldrin erbij.

Over 3d-objecten gesproken, de eerste maansteen die ooit verzameld is, is in 3d te bestuderen. Volgens NASA heeft het object genoeg detail dat het van 'onderzoeksniveau' is. Overigens postte een Redditgebruiker zaterdag dat er meer dan 800 door de mens gemaakte voorwerpen zijn achtergelaten op het maanlandschap. Veelal gaat het om uitrusting die simpelweg niet mee terug kon, maar ook twee golfballen en, om onduidelijke redenen, honderd biljetten van 2 dollar. Wegens een gebrek aan wind en water zullen de voetafdrukken van de astronauten overigens misschien ook even lang voorbestaan als de maan zelf.

NPR heeft een achtergrondverhaal over de camera die gebruikt is om de iconische dubbele foto op de maan te maken, die waarbij Armstrong te zien is en Aldrin te ontdekken is in de weerspiegeling van de visor van Armstrong. De foto werd gemaakt met een speciaal aangepaste Hasselbad 500 EL, die eveneens achtergelaten is. De eerste Amerikaanse astronaut in de ruimte maakte zijn kiekjes overigens met een Minolta Ansco Autoset die hij zelf voor 40 dollar had opgepikt.

Tot slot het heden en de toekomst. Zaterdag zijn ook drie astronauten, een van NASA, een van Roscosmos en een van ESA, vertrokken richting het internationale ruimtestation. Ze maken daarvoor gebruik van een Russische Sojoez-raket, maar SpaceX en Boeing werken aan Amerikaanse vervangers daarvoor. De Amerikaanse Vicepresident Mike Pence onderstreepte voor de gelegenheid dat NASA de missie heeft om in 2024 opnieuw astronauten op de maan te laten landen.