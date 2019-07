Ar-app plaatst gebruiker midden in Apollo 11-missie naar de maan

Om de komende vijftigste verjaardag van de maanlanding te vieren, heeft het Amerikaanse betaal-tv-kanaal Smithsonian Channel een augmentedrealityapp uitgebracht waarmee gebruikers de Apollo-missie naar de maan kunnen ervaren.

Volgens de Smithsonian Channel plaatst de gratis ar-app, die zowel voor iOS als Android beschikbaar is, de gebruiker in het midden van de maanmissies uit de jaren zestig. De app geeft gebruikers een close-upervaring van belangrijke mijlpalen uit het begin van het ruimtevaarttijdperk.

Met de app genaamd Apollo's Moon Shot AR kunnen gebruikers onder meer hun eigen Saturnus V-raket lanceren en plaatsnemen in de Lunar Command Module van Apollo 11. Ook is het mogelijk in de voetstappen van Neil Armstrong te treden en het maanlandschap te verkennen in een ruimtepak.

Twee spellen zijn onderdeel van de app: Moon Shot Challenge en Lunar Landing Challenge. Daarbij moeten spelers hun capaciteit testen om naar de maan te navigeren en daar ter plekke kraters en grote rotsblokken te ontwijken om een zachte landing te garanderen.

Verder is een interactieve tijdlijn beschikbaar om meer over de gebeurtenissen uit het Apollo-programma te leren, inclusief quizzen, video's en weetjes. Ook zijn er 3d-scans van het ruimtepak van Neil Armstrong en de Lunar Command Module, naast close-ups van handgeschreven berichten van de astronauten.

Apollo's Moon Shot AR-app is gemaakt door het Smithsonian Channel als aanvulling op de zesdelige tv-serie Apollo's Moon Shot, die op de zender wordt uitgezonden. De zender heeft de app gemaakt in samenwerking met de Poolse ontwikkelaar Immersion, die gespecialiseerd is in het maken van vr- en ar-toepassingen voor bijvoorbeeld musea.