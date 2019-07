Tweakers Podcast #68 - Ov-chipkaart, verslavingsfirewall en AMD's herrijzenis

Na weken van nieuws en speculatie hebben we in de afgelopen week eindelijk de nieuwe cpu's en gpu's van AMD en Nvidia kunnen testen. En één ding is zeker: er komen mooie tijden aan voor mensen die graag hun eigen pc bouwen.

Willem en Julian hebben zich op het testen en reviewen gestort, dus met hen bespreken we de belangrijkste uitkomsten en opvallende zaken. Dat AMD momenteel zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, is duidelijk, maar hoe zit het met de concurrentie van Intel? En kunnen we ooit nog een high-end videokaart van het bedrijf verwachten?

Arnoud geeft in deze aflevering een update over zijn trucs om minder met zijn telefoon bezig te zijn. Een aantal afleveringen geleden tipte hij nog een app die het makkelijk maakte om werk en privé te scheiden, nu heeft hij een firewall-app van Nederlandse makelij ontdekt waarmee je eenvoudig internet kunt afsluiten voor apps die je wellicht wat vaak gebruikt.

Verder heeft Julian het nog over de nieuwe camera van Canon met ondersteuning voor YouTube-livestreaming en verticale video, vertelt Willem ons waarom het handig is om soms wel tachtig browsertabs open te hebben staan en passeert de uitfasering van de ov-chipkaart ook nog de revue. Want volgens plannen gaan we vanaf 2021 inchecken met onze telefoon of pinpas en is het vervolgens vanaf 2023 gedaan met de chipkaart, waarover de laatste jaren zoveel te doen is geweest.

00:20 Opening

00:31 Nieuwe hosting voor de podcast

03:05 Een firewall voor telefoonverslaving

08:02 Tabjesmanagement

11:33 Ruimte-internet en ruimtepuin

15:25 Canons nieuwe vloggercamera

19:44 De ov-chipkaart verdwijnt in 2023

29:40 AMD klopt Intel met Ryzen 3

42:04 Concurrentie op de videokaartmarkt

54:05 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.