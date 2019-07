DeepMinds AlphaStar gaat enkele StarCraft II-games in Europese ladder spelen

DeepMinds kunstmatige intelligentie voor het spelen van StarCraft II gaat anoniem een aantal potjes meespelen bij de Europese laddercompetitie. Spelers die de kans willen lopen tegen de agent te spelen kunnen dat via opt-in aangeven.

Hoe groot de kans is dat ze dan tegen AlphaStar spelen kunnen DeepMind en Blizzard niet zeggen. Het gaat om een klein aantal testwedstrijden die verschillende versies van AlphaStar gaan spelen op basis van de bestaande matchmakingregels. De bedrijven willen ook niet dat bekend wordt wanneer bij welke games de agent meedoet om beïnvloeding te voorkomen en te garanderen dat het spel verloopt als ware het tussen twee mensen.

AlphaStar doet alleen 1v1-potjes mee tegen Europese spelers die voor een opt-in gekozen hebben. De uitkomst telt mee voor de MMR of Match Making Rating van de speler. De kunstmatige intelligentie krijgt meer restricties opgelegd dan bij testen in januari, toen een professionele speler van Team Liquid vijf wedstrijden verloor maar een live wedstrijd bij een demonstratie won. Op die demonstratie kwam kritiek omdat de vergelijkingen van acties per minuut tussen mens en ai oneerlijk zouden zijn.

De restricties zijn in samenspraak met een professionele speler doorgevoerd en betreffen onder andere het aantal effectieve acties per minuut en per seconde. Ook kan AlphaStar alleen informatie van zijn tegenstander ontvangen als deze in zijn 'virtuele gezichtsveld' komt, vergelijkbaar met hoe een mens het spel waarneemt.

DeepMind gaat beelden van de te spelen wedstrijden vrijgeven en resultaten van het onderzoek in een wetenschappelijke paper publiceren.