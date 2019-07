Alan Turing krijgt plek op briefje van vijftig pond

Computerwetenschapper en codekraker Alan Turing prijkt straks op het briefje van vijftig pond. De Brit is gekozen uit een shortlist van twaalf genomineerde wetenschappers, waaronder ook Stephen Hawking. Het nieuwe biljet gaat eind 2021 in circulatie.

De Bank of England heeft een eerste afbeelding getoond waarop het nieuwe briefje wordt gebaseerd. Britten konden zelf wetenschappers uit eigen land nomineren om het briefje te versieren. De centrale bank uit het Verenigd Koninkrijk kreeg 227.299 nominaties binnen en in totaal waren er 989 wetenschappers genomineerd die in aanmerking kwamen. Een comité koos daar twaalf namen uit en uit die shortlist heeft de baas van de bank Turing gekozen.

Alan Turing is vooral bekend van zijn bijdrage aan het breken van de code van de Enigma-machines van de nazi's, waardoor in de Tweede Wereldoorlog onderschepte berichten konden worden ontcijferd. Hij wordt echter ook gezien als de invloedrijkste computerwetenschapper ooit en de grondlegger van de moderne computer.

Op de achterkant van het nieuwe briefje van vijftig pond komt een portret van Turing te staan. Het gaat om een foto die in 1951 is gemaakt door Elliott & Fry. Het ontwerp bevat ook een wiskundige formule uit de paper On Computable Numbers, with an application to the Eindscheudingsproblem, die Turing in 1936 publiceerde.

Verder staat er een afbeelding van de Automatic Computing Engine Pilote Machine op het briefje; een van de eerste digitale computers die aan de hand van Turings theorieën is gemaakt. Het ontwerp bevat technische tekeningen van de Bombe, de door Turing bedachte machine voor het kraken van code van de Duitse Enigmamachines. Daarnaast komen er een uitspraak en de handtekening van Turing op het briefje te staan. Het definitieve ontwerp van het nieuwe biljet van vijftig pond wordt later bekendgemaakt.

Turing werd in 1952 veroordeeld voor homoseksualiteit en chemisch gecastreerd. Twee jaar daarna pleegde hij zelfmoord. In 2013 kreeg de informaticapionier postuum gratie van de Britse koningin, na een verzoek van de Britse minister van Justitie.