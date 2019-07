5000 miniraketjes zijn gelanceerd tijdens recordpoging op Apollo-jubileum

Vijftig jaar geleden steeg de grootste raket aller tijden op voor de historische Apollo 11-missie. Dinsdag, op de verjaardag van de lancering van de eerste bemande maanlanding, werd in Amerika het wereldrecord van meeste raketlanceringen in één dag gehaald.

De recordpoging werd ondernomen in Huntsville, Alabama, waar bij het Space and Rocket Centre de raketten voor de Amerikaanse ruimteprogramma's werden ontworpen. Daar vond de officiële wereldrecordpoging plaats om op één dag zoveel mogelijk raketten te lanceren. Dat waren geen honderd meter hoge raketten zoals de Saturnus; iedereen mocht zijn eigen kleine raketje lanceren, bijvoorbeeld van een bouwpakket. Wel was er een aantal eisen. Zo moesten de raketten minimaal dertig meter de lucht in gaan. In totaal zouden er 5000 raketten tegelijkertijd worden gelanceerd. Uiteindelijk bleken er 77 niet te werken, schrijven lokale media. Daarmee is echter wel het vorige record verbroken, dat vorig jaar in Nederland werd gevestigd. Er gingen toen 4231 raketten omhoog.

Tegelijkertijd werden ook dergelijke evenementen gehouden op andere Amerikaanse plekken, zoals bij NASA's Wallops-lanceerbasis. Foto's en video's van de recordpoging zijn op sociale media gedeeld onder de hashtag #GlobalRocketlaunch.

De recordpoging was vooral bedoeld om te vieren dat het een halve eeuw is geleden dat de eerste missie om mensen op de maan te zetten, werd gelanceerd. Apollo 11 was niet de eerste Apollo-missie of de eerste vlucht met een Saturnus V-raket; eerdere missies in het Apollo-programma vlogen al naar de maan en terug, maar Neil Armstrong en Buzz Aldrin waren de eersten die er landden. De viering van de maanlanding zelf vindt in de nacht van 21 juli plaats.