Tweakers Podcast #69 - Switch Lite, FIFA 20 en leenstepjes

Wat is mobiel gamen? Is dat een dedicated handheld, zoals de onlangs aangekondigde Switch Lite van Nintendo, of is het een simpele smartphonegame? En wat wordt het in de toekomst als je wellicht je games naar een mobiel apparaat kunt streamen?

Dat is een aantal vragen die in deze aflevering de revue passeren naar aanleiding van Nintendo's nieuwste Switch-variant. Ook hebben we het natuurlijk over het feit dat veel dingen die de Switch bijzonder maken, ontbreken bij de Lite-versie, zoals de verwijderbare controllers en het dockingstation. Driekwart van de tafel heeft een Switch en al snel blijkt dat iedereen hem op een andere manier gebruikt.

Verder hebben we het over dab+, dat radio luisteren moet verbeteren, maar hier wellicht niet goed in slaagt. Jurian is blij dat EA Sports naar hem heeft geluisterd en na meer dan tien jaar een nieuw commentatorduo in FIFA stopt, al schuilt er ook een mogelijk gevaar in; iets met restaurants in zijstraatjes in Madrid en mensen die Paco heten.

Door het nieuws dat Google Assistant-opnames via een derde partij waren uitgelekt, kwam Wout tot de ontdekking dat je het loggen van je audiocommando's binnen Google Assistant kunt uitzetten zonder dat daarbij functionaliteit verloren lijkt te gaan. Althans niet voor de manier waarop hij het gebruikt.

00:20 Opening

01:09 Tip van een luisteraar

03:01 Nieuwe stemmen in FIFA 20

10:54 Elektrische leenstepjes

18:15 Is dab+ wel beter dan fm?

23:51 Google Assistant zonder audiologging

29:33 Voor wie is de Switch Lite?

48:48 Waar ligt de toekomst van handheldgaming?

56:00 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.