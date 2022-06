StarCraft II krijgt update met nieuwe achievements ter ere van tiende verjaardag

Blizzard komt met een grote StarCraft II-update ter ere van de tiende verjaardag van die game. Deze 5.0-update voegt onder andere nieuwe achievements toe aan de singleplayercampagne. Ook krijgt de co-opmodus een nieuw prestige-systeem.

De update verschijnt in eerste instantie op de Public Test Realm, schrijft Blizzard in de patchnotes. De patch bevat enkele grote toevoegingen, hoewel enkele daarvan al werden geïntroduceerd in de 4.13 PTR-update van 14 juli.

In de verjaardagsupdate voegt Blizzard nieuwe achievements toe aan iedere missie uit de basisgame en zijn drie uitbreidingen. Wanneer spelers al deze Campaign Achievements halen, worden ze beloond met de nieuwe 'Stone'-announcer. Een andere annoucer, White-Ra, wordt ook toegevoegd aan de game. Deze is echter niet beschikbaar in de testversie van de game.

Verder wordt er een nieuw prestige-systeem aan de co-opmissies toegevoegd. Daarmee kunnen spelers drie keer naar niveau 15 'levelen' per commander. Iedere keer dat spelers dit doen, speelt hun personage een extra prestige-talent vrij.

In update 4.13 voor de publieke test-realm werden ook enkele grotere wijzigingen doorgevoerd. Zo is de map-editor flink op de schop gegaan. Blizzard schrijft dat het 'elementen van de Warcraft III-editor heeft genomen' om die van StarCraft II te verbeteren. Ook wordt het makkelijker om custom campaigns te maken. Dergelijke campaigns kunnen nu ook map-to-map geladen worden en krijgen co-opfunctionaliteit. Voorheen konden custom campaigns alleen in singleplayermodus gespeeld worden.

StarCraft II kwam op 27 juli 2010 uit en heeft sindsdien drie verschillende uitbreidingen gekregen. In 2017 maakte Blizzard de game free-to-play. In datzelfde jaar kwam ook een remaster van de originele StarCraft uit 1998 uit.

Tien jaar oude uitlegvideo over StarCraft II