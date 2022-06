Sonic The Hedgehog-filmvervolg komt uit in april 2022

Paramount Pictures heeft de releasedatum van Sonic the Hedgehog 2 bekendgemaakt. Dit vervolg op de begin dit jaar uitgekomen eerste film zal volgens de huidige planning vanaf 8 april 2022 in de bioscopen te zien zijn.

De datum wordt genoemd door filmsite Variety en wordt bevestigd door onder meer een Twitter-bericht van Ben Schwarz, de acteur die in de eerste film verantwoordelijk was voor het inspreken van de stem van Sonic. Nadere details over de film ontbreken nog. Waarschijnlijk is de regie wederom in handen van Jeff Fowler en het script komt van Pat Casey en Josh Miller.

De eerste film genaamd Sonic The Hedgehog kwam in februari uit en heeft volgens Box Office Mojo wereldwijd 306 miljoen dollar opgebracht. De film had eind vorig jaar al moeten verschijnen in de VS, maar dat werd toen uitgesteld nadat er ophef ontstond over hoe de blauwe egel eruit zag. Op basis van een eerdere trailer vond menig fan zijn uiterlijk te menselijk en slungelachtig en daarmee te veel afwijken van zijn weergave in de games.

De aankondiging gaat gepaard met de bekendmaking van een aantal nieuwe, opgeschoven releasedata van andere films van Paramount. Zo is A Quiet Place 2 verschoven naar april 2021, terwijl deze al in maart van dit jaar had moeten draaien. Het uitstel hangt samen met de coronacrisis, al zijn films zoals A Quiet Place 2 al afgerond en komt het uitstel bij bepaalde films waarschijnlijk vooral voort uit de angst dat veel te weinig mensen naar de bioscoopzaal zullen gaan. Verder is Top Gun: Maverick uitgesteld tot juli 2021 en Christopher Nolans sci-fi-thriller Tenet, die in augustus uit had moeten komen, is recentelijk van de releasekalender afgehaald. Nolan zegt echter dat er snel een nieuwe datum voor een release in 2020 wordt bekendgemaakt.