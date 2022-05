Paramount kondigt derde Sonic the Hedgehog-film en Knuckles-serie aan

Hoewel de tweede Sonic the Hedgehog-film pas eind maart uitkomt in de bioscoop, heeft Paramount bevestigd dat al wordt gewerkt aan een derde film in de franchise. De studio komt volgend jaar ook met een tv-serie die draait om Knuckles.

Paramount bevestigt de komst van een derde Sonic-film op Twitter. Het bedrijf zegt alleen dat de nieuwe film over de snelle blauwe egel 'in ontwikkeling is' en wordt gemaakt door Paramount Pictures en SEGA. Verder worden nog geen details gedeeld. De aankondiging is opvallend, omdat de tweede Sonic-film nog niet is uitgebracht. Die verschijnt pas op 30 maart in de bioscoop in Nederland en op 6 april in België.

Naast de derde Sonic the Hedgehog-film, wordt ook gewerkt aan een televisieserie op basis van Knuckles. Die moet volgend jaar uitkomen op de streamingdienst Paramount+. Wederom doet Idris Elba de stem van Knuckles, maar verder is over de serie nog geen informatie bekend. Ook een concrete releasedatum wordt niet genoemd.

Paramount doet deze aankondigingen in een reeks Twitter-berichten. De komende tijd staan er meer game-gerelateerde series van Paramount op de planning. In maart verschijnt een Halo-serie op Paramount+. Het bedrijf bevestigt nu ook dat er een tweede seizoen van die serie komt.