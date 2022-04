LEGO brengt Sonic the Hedgehog-set in januari uit voor 70 euro

LEGO brengt 1 op januari 2022 een Sonic the Hedgehog-set uit. Het gaat om een ontwerp dat is ontstaan via LEGO Ideas, waar gebruikers ontwerpen kunnen indienen. In tegenstelling tot de Mario-sets van LEGO, heeft de Sonic-set geen interactieve onderdelen.

Voluit heet de set Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone en LEGO geeft die het nummer 21331. De set bestaat uit 1125 stukjes en een Sonic-minifiguur. Verder bevat de set een Dr. Eggman en Eggmobile. Eenmaal opgebouwd is de set 17cm hoog en 36cm breed, inclusief een inbegrepen standaard.

Het gaat om een set met legoblokjes zonder verdere interactieve functies. De Mario-sets die LEGO eerder uitbracht, hebben ook een figuur met lcd, speaker en sensoren, zodat er interactie mogelijk is met het te bouwen speelveld. Bij de Sonic-set is dat dus niet het geval.

De Sonic-set is gebaseerd op een ontwerp van Lego- en Sonic-fan Viv Grannell. Zij diende dat begin 2019 in via de LEGO Ideas-website. Na het ontvangen van 10.000 stemmen werd het ontwerp door LEGO beoordeeld in maart 2020. In februari dit jaar werd het voorstel concreet gemaakt en is begonnen met de ontwikkeling van een set die daadwerkelijk op de markt komt. De set is vanaf 1 januari 2022 te koop voor een adviesprijs van 70 euro.