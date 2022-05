Fan maakt Hyrule-map van NES-game The Legend of Zelda met 25.000 legoblokjes

Ian Roosma, een senior product owner van digitale kaartgame The Elder Scrolls: Legends, is kennelijk een groot lego- en Zelda-fan. Hij heeft de Hyrule-map uit de NES-game The Legend of Zelda uit 1986 in groot formaat nagemaakt met in totaal 25.000 legoblokjes.

Roosma heeft een tien minuten durende video gepubliceerd over zijn creatie. De video is een feite een walkthrough voor de game, inclusief bijbehorende originele geluiden en muziek. Daarbij zoomt de camera na een kort totaaloverzicht ver in op specifieke gangen en delen van de overzichtskaart. Vervolgens beweegt de camera door de kaart, wat correspondeert met de weg die spelers in de daadwerkelijke game moeten afleggen.

Zijn creatie is 76cm hoog en 218cm breed en hangt aan zijn muur. Er zijn 25.000 legoblokjes voor gebruikt. Het legolevel bevat in totaal 493 vijanden en 2779 bomen. Alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg was, maakte Roosma het geheel ook in 3d. Zo liggen de rivieren wat lager dan het omringende land en de bomen hebben verschillende hoogtes. Alleen al voor de variatie in de bomen en boomstronken gebruikte hij vier verschillende legoblokjes. Alle blokjes verzamelde hij via de website BrickLink waar legoblokjes worden verhandeld.

Het moest een gecompliceerd project zijn zodat het voltooien behoorlijk lang zou duren, zegt Roosma in een toelichting aan Kotaku. Uiteindelijk deed hij er vier maanden over om de legokaart te voltooien. De ontwikkelaar zegt dat Zelda op de NES bij uitstek nostalgische waarde voor hem heeft, omdat het voor hem het begin van openwereldgames was. Het was een van de eerste games die hij speelde.