Horizon Forbidden West-legoset met Tallneck verschijnt in mei voor 80 euro

LEGO brengt op 1 mei een set uit met daarin een Tallneck. Dat is een robotbeest dat voorkomt in PlayStation-games Horizon Forbidden West en Horizon Zero Dawn. De set bestaat uit 1222 stukjes en is opgebouwd 34cm hoog.

Naast de Tallneck bevat de set ook een klein model van een Watcher. Dat is een andere robot uit de games. Ook zit er een minifiguurtje van hoofdpersonage Aloy bij de set. Opgebouwd heeft de set afmetingen van 21 bij 34 centimeter.

Op het moment van schrijven staat de set nog niet op de LEGO-website, maar verschillende gamewebsites, waaronder Press Start, hebben officiële afbeeldingen gepubliceerd. De adviesprijs bedraagt 80 euro en de set krijgt nummer 76989.

Update, 15:19 uur: De set staat nu ook op de LEGO-website met een verschijningsdatum van 1 mei. Sony toont een video van de set op YouTube.

Horizon Forbidden West

De aankondiging van de legoset valt samen met de release van Horizon Forbidden West. Dat spel komt vrijdag uit voor de PlayStation 4 en 5. Tweakers publiceerde maandag een review van de game. Forbidden West is de opvolger van Horizon Zero Dawn uit 2017. Die PS4-game kwam later ook naar de pc. De games zijn gemaakt door de Nederlandse PlayStation-studio Guerrilla Games.