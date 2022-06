Horizon Forbidden West-update verbetert fotomodus en graphics in prestatiemodus

Guerrilla Games heeft update 1.07 voor PlayStation-game Horizon Forbidden West uitgebracht. De update geeft spelers onder meer opties in de fotomodus en verbetert de beeldkwaliteit in de prestatiemodus.

Guerrilla voert onder meer tweaks door in de flora van het spel, meldt het bedrijf in de patchnotes op Reddit. Dat moet voor een betere beeldkwaliteit in de Favour Performance-modus zorgen. Het bedrijf vraagt daarbij om feedback van spelers en geeft aan dat het nog onderzoek doet naar bepaalde grafische problemen met betrekking tot glinsteringen, sharpening en beeldsaturatie.

De Nederlandse studio heeft ook verschillende verbeteringen doorgevoerd in de fotomodus van Horizon Forbidden West. Gebruikers hebben volgens Guerrilla een 'verhoogde precisie'. Daarmee krijgen spelers meer controle bij het oriënteren en bewegen van de camera, vooral bij het gebruik van lange brandpuntsafstanden en grote diafragma's. Er zijn daarnaast meer brandpuntsafstanden toegevoegd aan de fotomodus en de minimale scherpstelafstand is teruggebracht naar 5cm, wat bijvoorbeeld macrofotografie mogelijk maakt. Ook de radius waarbinnen de camera om Aloy bewogen kan worden, is opgehoogd van vijf naar tien meter.

Verder krijgen spelers de optie om bepaalde hud-elementen altijd te verbergen, bijvoorbeeld voor wapens, ammunitie, tools en potions. De ontwikkelaar heeft ook verschillende andere bugs opgelost en verbeteringen doorgevoerd. De patch is sinds woensdag te downloaden.

Horizon Forbidden West is de meest recente game van het Nederlandse Guerrilla Games, dat onderdeel is van Sony's PlayStation Studios. De openwereldgame werd in juni 2020 aangekondigd en verscheen vorige maand voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het is de opvolger van Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PlayStation 4 en later ook voor Windows verscheen. Tweakers publiceerde eerder een review van Horizon Forbidden West.