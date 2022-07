Horizon Forbidden West-update voegt VRR-ondersteuning toe

Guerilla Games heeft ondersteuning voor variable refresh rate (VRR) toegevoegd aan Horizon Forbidden West. Er is ook een high refresh rate-modus toegevoegd voor 120Hz-monitoren en een 'Balanced'-modus voor schermen met een verversingssnelheid van 40Hz.

De VRR-ondersteuning moet een daling in de framerate voorkomen en de dynamische resolutie op 60Hz verbeteren, schrijft Guerilla in de patchnotes. De HFR-modus is bedoeld voor 120Hz-monitoren en gaat voor een verversingssnelheid tussen de 60Hz en 120Hz. Dan is er nog de 'Balanced'-modus. Deze moet zorgen voor een minimale verversingssnelheid van 40Hz bij monitoren en televisies die dat ondersteunen. Verder zijn er meerdere een aantal problemen opgelost via de update. Zo moeten er minder crashes plaatsvinden en zijn er diverse bugs opgelost.

Horizon Forbidden West is de meest recente game van het Nederlandse Guerrilla Games, dat onderdeel is van Sony's PlayStation Studios. De openwereldgame werd in juni 2020 aangekondigd en verscheen in februari voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het is de opvolger van Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PlayStation 4 en later ook voor Windows verscheen. Tweakers publiceerde eerder een review van Horizon Forbidden West.