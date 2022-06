Sony toont gameplay van PlayStation VR2-game Horizon Call of the Mountain

Guerrilla Games en Sony hebben de eerste gameplaybeelden van VR-game Horizon Call of the Mountain getoond. In het spel nemen spelers de rol aan van Ryas, een voormalige Shadow Carja Warrior. Ook krijgt Horizon Forbidden West een grote update, met onder andere New Game+.

Horizon Call of the Mountain bevat een nieuw verhaal in het Horizon-universum. In tegenstelling tot de eerste twee games nemen spelers niet de rol van Aloy aan, maar spelers zullen haar wel ontmoeten, maakt Sony bekend.

Als Ryas moeten spelers een gevaarlijke dreiging in de Horizon-wereld onderzoeken. Het personage is goed in klimmen en boogschieten en beide activiteiten kunnen door spelers met de Sense-controllers uitgevoerd worden in virtual reality. In de trailer is te zien dat allerlei grote en kleine machines uit de Horizon-games hun opwachting maken.

Naast het verhaal bevat de VR-game ook een River Ride-ervaring. Volgens Sony is die modus geschikt om zittend te doen en daarmee ideaal om ook andere mensen mee te laten kijken op een tv. De Nederlandse studio Guerrilla Games werkt samen met Firesprite aan het spel. Firesprite, dat vorig jaar werd overgenomen door Sony, maakte onder andere The Playroom VR.

Grote Horizon Forbidden West-update

Per direct is er ook een grote update beschikbaar voor de PS4- en PS5-versies van Horizon Forbidden West. Daarin zit de New Game+-modus en Guerrilla zegt de graphics in de Performance-modus verbeterd te hebben. Aanpassingen aan de temporal anti-aliasing zouden het beeld in deze modus stabieler moeten maken.

De update bevat oom een transmog-feature. Dat maakt het mogelijk om het uiterlijk van een bepaalde uitrusting te behouden, terwijl de statistieken van een andere outfit worden gebruikt. Ook is een Ultra Hard-moeilijkheidsgraad toegevoegd en kunnen spelers bij een nieuwe Herbalist machineonderdelen kopen.

Guerilla zegt ook te werken aan een patch met VRR-ondersteuning en die zal ook een 40fps-modus bevatten. Wanneer deze features worden toegevoegd, is nog niet bekend. De releasenotes van de vrijdag verschenen 1.14-versie staan op reddit.