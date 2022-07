Online functies Killzone: Shadow Fall en RIGS worden in augustus stopgezet

Guerrilla Games haalt volgende maand de online multiplayerservers van Killzone: Mercenary, Killzone: Shadow Fall en VR-game RIGS: Mechanized Combat League offline. De offline singleplayermodi in deze games blijven wel beschikbaar.

De studio zei vrijdag op Twitter dat de online diensten van de fps-titels op 12 augustus worden stopgezet, wat al over drie weken is. De PlayStation Vita-game Killzone: Mercenary en de PS4-titel Killzone: Shadow Fall verschenen in 2013. De Amsterdamse ontwikkelaar haalde anderhalf jaar geleden al de website Killzone.com offline. Spelers konden vanaf dat moment niet langer clans opzetten en beheren voor Shadow Fall. In 2018 werden de multiplayerservers van Killzone 2 en 3 stopgezet.

RIGS: Mechanized Combat League kwam in 2016 uit als launchgame voor de PSVR-headset van Sony. In deze sportgame strijden teams van drie spelers in mechanische pakken tegen elkaar om de meeste punten in een goal te scoren.

Het stoppen van de online diensten in de games heeft mogelijk ook invloed op enkele PlayStation-trophies. De titels bevatten elk een aantal trophies die alleen online te ontgrendelen zijn. Vanaf 12 augustus is het mogelijk niet meer haalbaar om een platinum trophy te verkrijgen in deze titels, tenzij de speler alle online trophies voor die tijd heeft behaald.

Guerrilla Games focust zich de laatste jaren op de Horizon-franchise, bestaande uit Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West. De studio, die sinds 2005 in handen is van Sony Interactive Entertainment, werkt momenteel ook aan een Horizon-game voor de PSVR2: Horizon Call of the Mountain.