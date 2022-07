Google maakt livestreamen Google Meet-videogesprekken op YouTube mogelijk

Google maakt het mogelijk om videogesprekken via het videobelplatform Google Meet te livestreamen naar YouTube. Op die manier kunnen geïnteresseerden het videogesprek pauzeren of op een later moment opnieuw bekijken.

De functie is voornamelijk gericht op bedrijven en scholen. Het livestreamen van videogesprekken is beschikbaar voor de meeste betalende Workspace-gebruikers. Het gaat onder meer om gebruikers van Google Workspace Individual, Google Workspace Enterprise Starter en het Google One Premium-abonnement waarmee extra cloudopslag te verkrijgen is.

Het livestreamen van Google Meet-gesprekken maakt het mogelijk om een groter publiek te bereiken, waaronder personen buiten een organisatie. Daarnaast is het mogelijk om de stream te pauzeren of deze na afloop van de presentatie op een later tijdstip terug te kijken.

Een dergelijke livestreamdienst was eerder ook beschikbaar voor Google Hangouts. In 2019 trok Google echter de stekker uit het onderdeel met de naam Hangouts On Air. In 2020 stopte de techgigant bovendien met de mogelijkheid voor groepsvideogesprekken in Hangouts, om gebruikers vervolgens door te sturen naar Google Meet. Recentelijk kondigde het bedrijf ook aan dat Duo wordt samengevoegd met Meet.