Google stopt met videogesprekken voor groepen in Hangouts

Google lijkt definitief gestopt te zijn met de mogelijkheid om met groepen te videobellen via Hangouts. Gebruikers van die dienst worden in een nieuwe versie van de app automatisch naar Google Meet gestuurd.

De doorverwijzing zit in versie 36.0.340725045 van Google Hangouts voor Android, schrijft Android Police. In die versie faseert Google het groepsbellen via video uit. Gebruikers die de app starten, krijgen een banner te zien waarin staat dat ze Google Meet moeten gebruiken. Als ze een groepsgesprek willen beginnen, maakt Google automatisch een link aan voor Meet die via de chat kan worden gedeeld. Ze kunnen die dan in de Meet-app of in de browser openen.

Het is nog wel mogelijk een een-op-eengesprek te voeren met contactpersonen, maar er zit een nieuwe menu-optie in de app waarmee gebruikers een Meet-gesprek kunnen opzetten. Google besloot al in 2018 om op termijn te stoppen met Hangouts, dat lange tijd de standaard video- en chatdienst was geweest. Dat zou in 2020 moeten gebeuren, maar de dienst is nog steeds bruikbaar. Aanvankelijk zou de chatdienst opgaan in Allo en Duo, maar inmiddels lijkt Meet de meestgebruikte chatclient te zijn voor het bedrijf.