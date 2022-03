Belgisch leger wil offensieve cyberoperaties kunnen uitvoeren

Het Belgische leger wil in de toekomst de mogelijkheid krijgen om offensieve cyberoperaties uit te voeren. Dat moet gebeuren als tegenoperatie tegen aanvallen van staatshackers. Daarvoor is wel meer geld nodig, waarschuwt de nieuwe topman van het leger.

Het Belgische leger wil meer aandacht besteden aan de cybersecuritytak, zegt de nieuwe legertopman Michel Hofman in een interview met De Tijd. Het leger beschermt nu vooral nog netwerken, maar dat is volgens Hofman niet genoeg. "We moeten een tegenaanval kunnen uitvoeren op servers als we een aanval vanuit Rusland of Iran ondergaan", zegt hij.

Hofman denkt ook dat er een cultuuromslag nodig is in het leger, waarbij verschillende afdelingen meer samenwerken. Ook moet de cybersecurityafdeling groter worden. Daar werken nu nog zo'n honderd man. Hofman wil dat tot 2030 laten groeien tot 300 man. Wel moet daarvoor meer geld beschikbaar komen. De Belgische regering heeft al wel beloofd dat het budget voor defensie omhoog gaat naar 1,24 procent van het bbp, maar het is de vraag of dat genoeg is. Volgens Hofman kunnen soldaten bij een privaat beveiligingsbedrijf meer verdienen, waardoor het moeilijk is mensen voor de cybersecuritytak te vinden.