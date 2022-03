Apple werkte aan drukgevoelig touchscreen voor Touch Bar op MacBooks

Apple heeft gewerkt aan een drukgevoelig touchscreen voor de Touch Bar, het schermpje op de plek van de functietoetsen op recente modellen van de MacBook Pro-laptops. Apple heeft daarvoor een patentaanvraag ingediend.

De patentaanvraag, die donderdag online kwam en die PatentlyApple vond, omschrijft niet waarom Apple het aanraakscherm van de Touch Bar drukgevoelig zou willen maken, maar beschrijft vooral de manier waarop dat gebeurt. De drukgevoelige laag ligt aan beide zijden van het scherm zelf; de bovenste laag zit tussen het glas aan de oppervlakte en het scherm, de onderste laag zit onder het scherm.

De patentaanvraag dateert van maart 2019. Toen was Apple hiermee bezig, maar of dat nog steeds zo is, is onbekend. Sinds die tijd zijn er alleen nieuwe MacBook Pro-modellen verschenen met de Touch Bar, maar andere laptops en producten van Apple hebben de functie niet. De fabrikant zette jarenlang drukgevoelige touchscreens in de Apple Watch onder de naam Force Touch en in iPhones onder de naam 3D Touch, maar die zijn juist vorig jaar verdwenen.

De trackpad van laptops werkt wel met drukgevoeligheid. Apple heeft onlangs zijn nieuwe MacBook Pro met eigen M1-soc uitgebracht, met daarin ook de Touch Bar. Die is echter niet drukgevoelig. Apple gebruikt de Touch Bar voor het weergeven van onder meer controls in apps, zoals volumetoetsen of het aanpassen van bepaalde instellingen.