Patentaanvraag Apple toont 'oordopjes' om op kleding te dragen

Er is een patentaanvraag van Apple naar buiten gekomen die een apparaatje toont voor het laten horen en opvangen van geluid. Gebruikers kunnen dat op hun kleding dragen, waarna het apparaat gericht geluid naar de oren stuurt.

Door het geluid met beamforming uit verschillende luidsprekers te sturen beschermt het apparaatje de privacy van gebruikers, doordat anderen het geluid niet of bijna niet kunnen horen, zegt Apple. Het apparaatje zou ook verschillende microfoons hebben die door de plaats te berekenen waar het geluid vandaan komt, alleen luisteren naar de gebruiker en niet naar andere stemmen.

De bedoeling is dat gebruikers door deze oplossing geen oordopjes of koptelefoons hoeven te dragen om audio te horen. "Veel audioheadsets zijn een beetje ongemakkelijk om te dragen en kunnen de gebruiker beperken in het horen van geluiden uit de omgeving. Ook kan het communiceren met anderen lastiger zijn", aldus Apple.

In de aanvraag, die donderdag naar buiten kwam en vorig jaar is ingediend, wordt ontwerper Daniel Podhajny genoemd als primaire uitvinder. Hij werkte voor Apple onder meer bij kledingbedrijven aan technologische toepassingen.

De tekening bij de patentaanvraag laat zien dat het apparaatje boven aan de kleding gedragen kan worden, als een Communicator uit Star Trek. Het is onbekend of Apple het product echt wil maken. Bedrijven als Apple dienen veel patentaanvragen in, die lang niet alle leiden tot een echt product.