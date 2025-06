Apple dient patentaanvraag in voor Face ID op MacBook en iMac

Apple heeft een patentaanvraag ingediend voor het gebruik van Face ID op MacBooks en iMacs. De omschreven module voor authenticatie werkt precies hetzelfde als Face ID op iPhones en iPads, zo blijkt uit de aanvraag.

De module kan bijvoorbeeld komen te zitten in een inkeping boven het scherm, zo omschrijft Apple in de aanvraag. MacBooks hebben sinds enkele generaties een ontwerp met een inkeping in het scherm bovenin. Daarin zitten nu onder meer de frontcamera, maar voor Face ID zijn dan ook een dotprojector, floodlight en infraroodcamera nodig.

Apple gebruikt Face ID op iPhones sinds 2017 en sinds 2019 op iPads. De fabrikant zet zijn vingerafdrukscanner Touch ID wel sinds enige jaren op laptops, maar ook dat gebeurde jaren na de implementatie op iPhones.

Een patentaanvraag is geen garantie dat Apple de technologie gaat gebruiken, maar het toont aan dat Apple er in ieder geval mee bezig is. Veel andere laptops hebben al gezichtsherkenning via infrarood aan boord. Het is onbekend wanneer Apple zijn macOS-apparaten met Face ID zou willen uitbrengen.