Gerucht: Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt 50-megapixelsensor voor zoomcamera

De Samsung Galaxy S24 Ultra zou een 50-megapixelsensor krijgen voor zijn '3x-zoomcamera'. De huidige S23 Ultra heeft daarvoor een 10-megapixelsensor. Door die upgrade moeten foto's en video's rond 5x zoom er beter uitzien.

Het gaat om een sensor met pixels van 0,7 micron en een optisch formaat van 1/2,52", meldt Ice Universe. Die leaker heeft vaker juiste informatie gepost over onaangekondigde smartphones. Het is onbekend hoe hij aan specifiek deze informatie komt. De sensor is afkomstig van Samsung zelf in plaats van Sony, zo vermeldt hij. De 10x-zoomcamera blijft een 10-megapixelsensor.

Daarmee is de sensor fors groter dan bij de huidige S23 Ultra. Die heeft een sensor van ongeveer 12,5 vierkante millimeter, zo schreef Tweakers in de review. De camera met '3x telelens' heeft volgens deze informatie een sensor die bijna twee keer zoveel oppervlakte heeft.

Samsung gebruikt al enkele generaties lang op zijn Ultra-smartphones twee zoomcamera's en telkens zijn dat 10-megapixelsensors. De foto's die eruit komen, hebben wel een resolutie van 12 megapixel door upscaling. Samsung presenteert zijn Galaxy S-telefoons doorgaans in januari of februari.