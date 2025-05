Gerucht: Samsung Galaxy S24 krijgt Snapdragon 8 Gen 3-soc in VS, maar niet in EU

Een nieuwe benchmarklisting van de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S24 Plus wijst erop dat de smartphone in de VS voorzien wordt van een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc. In Europa krijgt de telefoon daarentegen naar verluidt een Exynos 2400-chip.

De Samsung Galaxy S24 Plus is getest in Geekbench 6 met Android 14 en 8GB aan ramgeheugen. Uit de listing blijkt dat de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc een singlecorescore van 2231 en een multicorescore van 6661 behaalt. Die scores zijn respectievelijk ongeveer tien en twintig procent hoger dan die van de Snapdragon 8 Gen 2, schrijft Notebookcheck.

Net als de Samsung Galaxy S24-serie is de Snapdragon 8 Gen 3-soc nog niet officieel aangekondigd. Volgens geruchten krijgt de chip vier cpu-clusters in een 1+3+2+2-configuratie. Op basis van de benchmarkinformatie gaat het om een Cortex X4-core van 3,30GHz, drie Cortex-A720-cores van 3,15GHz, twee Cortex A-720-cores van 2,96GHz en twee Cortex A-520-cores van 2,27GHz. Ook zou de soc worden voorzien van een Adreno 750-gpu, al zijn daar vooralsnog geen specificaties over bekend. De chip wordt officieel op 24 oktober onthuld.

Het lijkt er echter op dat de Europese versie van de Samsung Galaxy S24 niet voorzien gaat worden van een Snapdragon-soc. Eerder ging het gerucht in Zuid-Koreaanse media dat de smartphonemodellen hier een Exynos 2400-chip krijgen, en ook bekend leaker Ice Universe zegt met volle overtuiging dat de S24-telefoons in Europa deze soc krijgen. De Exynos 2400 krijgt in totaal tien cores, waarvan een Cortex X4 de primaire is. De 2400 heeft verder nog vijf Cortex-A720-cores, waarvan twee een hoge en drie een lage kloksnelheid hebben van respectievelijk 3,6GHz en 3,3GHz. Verder zouden er nog vier Cortex A520-cores op het apparaat zitten die bedoeld zijn voor taken die weinig verbruiken. Ook bevat deze soc naar verluidt een RDNA 2-gpu genaamd de Xclipse X940 met een maximale kloksnelheid van 2GHz.