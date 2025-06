Samsung onthult Galaxy S24-smartphones op 17 januari

Het Samsung Unpacked-evenement vindt in 2024 plaats op 17 januari. Dat zou Samsung hebben bevestigd aan Koreaanse nieuwssite The Elec. Preorders plaatsen is direct na het evenement mogelijk en vanaf 30 januari worden de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra in de schappen verwacht.

Unpacked zou volgens The Elec in 2024 voor het eerst plaatsvinden in San Jose, Californië, waar de hoofdkantoren van onder meer Apple en Google zijn gevestigd. De datum van 17 januari kwam eerder al voorbij in geruchten.

De eventdatum van 17 januari betekent dat Samsung zijn release-event met enkele weken vervroegt ten opzichte van voorgaande jaren. Het Samsung Unpacked-event van de Galaxy S23-reeks vond dit jaar namelijk plaats op 1 februari en de Galaxy S22-serie werd onthuld op 9 februari 2022.

Een van de aankomende features van de Galaxy S24 teasede Samsung al eerder. De functie AI Live Translate Call wordt volgens The Elec geïntroduceerd in de S24-reeks. Met de functie kunnen de smartphones in real time tekst en audio vertalen tijdens een telefoongesprek. Samsung is naar verluidt van plan om 10 procent meer S24-toestellen te verkopen dan de S23-reeks. Het Koreaanse bedrijf zou rekenen op 35 miljoen verkochte exemplaren.

Over de mogelijke specificaties en features van de S24-line-up gingen de afgelopen maanden al de nodige geruchten rond. Zo zou Samsung van plan zijn om een eigen lokaal draaiende AI te integreren in de smartphones. Daarnaast zou de Galaxy S24 Ultra een titanium behuizing krijgen, net als de iPhone 15 Pro-modellen van Apple dit jaar. De Ultra-editie zou verder worden uitgerust met een 50-megapixelsensor voor zijn 3x-zoomcamera.