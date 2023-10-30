Gerucht: Samsung brengt Galaxy S24-telefoons eind januari uit

Samsung zou zijn aankomende Galaxy S24-telefoons eind januari willen uitbrengen. Dat is iets eerder in het jaar dan de S23 en S22 uitkwamen, want die kwamen beide in februari uit.

De aankondiging zou moeten plaatsvinden rond half januari met een release rond eind januari, meldt SamMobile. Dat ligt in lijn met informatie die Tweakers eerder hoorde, die vermeldde dat de aankondiging op 17 januari plaatsvindt met een release op 31 januari.

De laatste keer dat Samsung zijn Galaxy S-telefoons in januari presenteerde was in 2021 met de S21-serie. Daarna volgden de aankondiging en release van de S22 en S23 in februari. Het zou weer gaan om drie modellen: een reguliere variant, een Plus-versie en een Ultra. Daarmee zou de release van de S24-telefoons plaatsvinden in Nederland een paar weken na de S23 FE.

Terugkijken: videoreview van de Galaxy S23 Ultra

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 30-10-2023 09:24 72

30-10-2023 • 09:24

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Reacties (72)

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darkdesign 30 oktober 2023 10:07
Ik had hem zeker willen hebben als er een Snapdragon chip in had gezeten. Nu kies ik liever voor een s23.
Christiano007 @darkdesign30 oktober 2023 10:15
Zeker, de Snapdragon heeft ervoor gezorgd dat ik weer een samsung wilde hebben.

Enige voordeel straks, S23/Ultra/Fold 5 allemaal een stuk goedkoper en waarschijnlijk weinig snelheidsverschil. Maar wel veel betere accu (aanname)
Nolimit89 @Christiano00730 oktober 2023 13:02
Waarom wil je zo graag een snapdragon hebben?
Nas T @Nolimit8930 oktober 2023 13:06
Omdat de Exynos chips al jaren minder goed zijn, en Samsung ze al jaren doordrukt in de modellen.
We zijn veel te lief voor producenten, we accepteren te vaak wanpresteren.
Doolman @Nas T30 oktober 2023 13:16
Technisch waar maar ik heb het idee dat iedereen elkaar vooral napraat dat die chip van Samsung echt zo veel slechter is. Jij misschien wel hoor, maar >90% van de mensen gaat het echt niet merken.
Net zoals met Pils: merk a is zogenaamd "niet te zuipen", maar bij een blinde test kan vrijwel niemand het verschil proeven.
matthewk @Doolman30 oktober 2023 13:19
Batterijperformance onder die chip is vooral het probleem. Qua prestaties merkt de gemiddelde gebruiker niet, maar het effect op de batterij merkt iedereen.
savale @matthewk31 oktober 2023 08:42
Kan dit beamen: de s20 exinos is echt zo leeg. Hij wordt ook veel warmer als je er iets mee doet. De s23 snapdragon is echt een verademing!
Zebby @Doolman30 oktober 2023 14:12
Ik heb de S20+ gehad, met Exynos. Ik heb nu de S23 Ultra. Even los van de upgrade, ja, als power user merk je het wel degelijk. Zo kun je ook veel lastiger iets als GCam installeren en sideloaden.
Llopigat
@Doolman30 oktober 2023 14:42
Nee het is echt zo. Zie bijvoorbeeld de ervaringen met de S22, de accuduur was echt dramatisch.

Toen de S23 naar Snapdragon ging, is die zo enorm vooruit gegaan <3
Nas T @Doolman30 oktober 2023 17:12
Ik gebruik de Samsung S20 FE, daar bleek dus dat er een Exynos en Snapdragon variant van was. In dat geval bleek er verschil in prestaties. Niet enorm, denk aan 10~20%, maar het verschil in accuduur was wél significant: ongeveer een derde meer accuduur (en dat bij mindere prestaties).

Als ik zoek naar Snapdragon vs Exynos, dan lopen de verhalen wat uiteen, maar de tendens blijkt wel in het voordeel van Snapdragon te liggen, en dat lijkt niet veranderd te zijn in de loop der jaren.
toxict @Nolimit8930 oktober 2023 13:19
Ik heb een S21 Ultra gehad met een EXYNOS SoC erin.
Heb nu een S23 Ultra met een SnapDragon 8 Gen 2 erin.

Da's een wereld van verschil qua o.a. warmte (bij de S21 Ultra stopte ie gewoon met filmen op 4K, omdat ie warm werd) en qua accu...
Ik kan de hele dag dingen blijven doen met mijn S23 Ultra en aan het einde van de dag heb ik nog 40-60% accu over.
De S21 mocht ik tussendoor opladen.
dabrainz @toxict30 oktober 2023 14:10
Tsja, dat zegt ook niet alles.
De Xperia 10 V heeft ook een snapdragon en wordt ook te warm tijdens filmen op 4K. ;)

Edit: Typo > 1 V

[Reactie gewijzigd door dabrainz op 22 juli 2024 16:45]

dutchgio @dabrainz30 oktober 2023 14:16
Niet zo gek bij een midrange soc, dat is niet echt een argument.
toxict @dabrainz30 oktober 2023 16:45
Ik bedoel dus... mijn S21 Ultra met Exynos werd warm en zo warm dat ie stopte met filmen.
Dat doet mijn S23 Ultra met Snapdragon niet.
rene_fb @toxict30 oktober 2023 19:03
Als je de geruchten mag geloven, dan krijgt de S24 Ultra alsnog de Snapdragon, de gewone en plus niet.
hrigteri @rene_fb31 oktober 2023 11:17
wat dus ook laat zien dat voor het absolute vlaggeschip Samsung zelf ook de Snapdragon kiest :)
Christiano007 @Nolimit8930 oktober 2023 14:03
Accuduur is véél beter.
Warmte is aanzienlijk minder
Snelheid is toch wat snappier
Foto's zijn in de regel beter verwerkt.
CH4OS @Nolimit8931 oktober 2023 09:41
Qualcomm heeft o.a. een betere ondersteuning aan de open source community, waardoor ze o.a. betere support geven aan de (Android) CPU drivers dan Samsung, die enkel 'blobs' geeft en de community het verder laat uitzoeken.
Jaggy007 @darkdesign30 oktober 2023 10:30
Had ik ook gedaan.. Als deze in een 512gb versie uitkwam...
batlleTOPField3 @darkdesign30 oktober 2023 10:57
De S24 Ultra (Alleen de Ultra) krijgt volgens de geruchten een Snapdragon chip, ook hier in Europa. De S24 en S24 Plus Exynos.
cptbuttlick @darkdesign30 oktober 2023 12:55
Absoluut zonde dat er geen snapdragon in komt.
theduke1989 @cptbuttlick30 oktober 2023 13:04
Hoezo eigenlijk? Ik hoor vele mensen dat de exynos toch ook volwassenen is geworden. En snel en stabiel is.

Eengiste waarvoor ik een Qualcomm over andere socs kies is wegens de ROM Community. Want bij Qualcomm kan je lange tijd support krijgen. Bij mtk etc en exynos helaas niet.

Weet nog goed met s6 en s9 volgens mij hadden echt weinig support. Hoe dat later is geworden weet ik niet. Maar denk niet veel beter.
matthewk @theduke198930 oktober 2023 13:20
De exynos deed het zeer pover in batterijgebruik in vergelijking met de snapdragon.
Qua daadwerkelijke prestaties merkte je niet veel.
Llopigat
@theduke198930 oktober 2023 14:44
Snel en stabiel wel maar de accuduur valt nog steeds enorm tegen.

De S9 heeft trouwens wel support van LineageOS nu! Maar de S8 die ik zelf heb, heeft die nooit gekregen helaas :'(
Superstoned 30 oktober 2023 09:26
Januari of februari maakt toch weinig uit? Als je voor de feestdagen een release doet levert lijkt me meer op, zoals Apple dit slim doet… nog 2 maandjes eerder en je kunt onder de kerstboom.
Llopigat
@Superstoned30 oktober 2023 09:48
In Januari is de CES dus veel pers aandacht. En logistiek maakt het ook best veel verschil of je het voor de kerst doet of erna. Want veel mensen doen hun kerstinkopen al rond Oktober. Dus eigenlijk zit je dan al 4 maanden eerder.
Superstoned @Llopigat30 oktober 2023 11:38
Ja, dat is dan ook wel weer zo. Een kwartaal is zo voorbij. Ze zullen wellicht ook niet al te direct met apple willen concurreren voor aandacht.
aleksandr @Superstoned30 oktober 2023 10:19
Feestdagen waar? Chinese nieuwjaar is bijvoorbeeld 10 Februari.
Kan best zijn dat er andere markten zijn buiten het Westen waar Samsung meer zijn ogen op heeft, ik gok maar wat tho.
theduke1989 @aleksandr30 oktober 2023 13:05
Japan, schijnt goed te zijn en goedkoper volgens mij.
SuperDre @Superstoned30 oktober 2023 11:24
Maarja, aan de andere kant is het ook een mooi moment om je huidige voorraad een stuk kleiner te maken.
CH4OS @Superstoned30 oktober 2023 09:33
Alleen de prijzen van Samsung telefoons zakken vrij rap na release, dus twee maanden eerder betekend al een fors lagere prijs en mensen verwachten kortingen met de diverse sales zoals Black Friday, Cyber Monday en Kerst. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:45]

Caayn @CH4OS30 oktober 2023 09:53
Bovendien is >€900,- voor een flink deel van de bevolking een idioot bedrag voor een sint-/kerstcadeau.
Gubbel @Caayn30 oktober 2023 10:25
De lancering is natuurlijk wereldwijd. In Nederland wordt inderdaad gemiddeld €25 per persoon uitgegeven voor een kerstcadeau en €113 voor een sinterklaascadeau. In het VK was dat gemiddelde voor kerst al tussen de £430 en £630 in 2022 en het VS doet daar nog een stapje bovenop met $826.

Dat zijn gemiddeldes dus er zijn zat mensen die een gloednieuwe telefoon voor kerst aangeschaffen.
Tweddy @Gubbel30 oktober 2023 11:53
Maar wij zijn toch zo'n rijk land?
djunicron @Tweddy30 oktober 2023 12:56
Ja, maar niet iedereen doet aan deze feesten mee. Mensen splitsen ook dus tussen kerst en sinterklaas.

Maar ik snap het wel, mensen kopen hier gewoon doorlopend grote producten, zoals telefoons en consoles etc.

In de VS gaat men helemaal los met Kerst zoals wij dat hier niet kennen. Ken wel mensen waar rustig voor $10.000 onder de kerstboom gaat ieder jaar, waar volwassen broers en zussen voor een duizend dollar elkaar dingen geven, etc.

Ondertussen ken ik niemand die met Sinterklaas een telefoon van €900 krijgt. Dat is toch gewoon niet de insteek hier heb ik het idee. Ik zeg niet dat het helemaal niet gebeurt, maar dezelfde gekte hebben we hier gelukkig toch niet zo.
centr1no @djunicron31 oktober 2023 10:18
Misschien zijn we wel te rijk. En te praktisch.
Met de feestdagen en verjaardagen is het altijd hetzelfde. Wat te kopen als cadeau, want ze hebben alles al.
Sinterklaas is/was voor de kinderen. Ik denk dat we daar het verschil met die andere landen ook wel mee rechttrekken. Maar met de surprise/secret Santa wordt tevens een bedrag vastgesteld. Ten eerste om te zorgen dat het voor iedereen betaalbaar en leuk blijft en ten tweede om te voorkomen dat mensen elkaar de loef gaan afsteken.
Voor mijn familie (en ik denk in Nederland bij velen) is kerst altijd veel meer een kwestie van gezelligheid en samenzijn geweest dan dat het over cadeaus ging.

Ik heb ook niet het idee dat hier in Nederland die dure smartphones nog zoveel als statussymbool worden gezien maar dat we hier toch nuchterder kijken of we wel zoveel willen betalen voor specs die we toch niet gebruiken.
En wat ik in mijn omgeving ook veel zie is dat ouders hun kinderen best wel wat geven, maar er vooral bij prijzige dingen bewust voor kiezen hun kinderen daar op een bepaalde manier aan bij te laten dragen.
Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder smartphone en als mijn dochter een nieuwe nodig heeft wil ik dat best betalen. Tot een bepaalde hoogte. Als ze een duurder model wil dan wat toereikend is of wat ik er voor uit wil geven dan zal ze het verschil zelf bij moeten leggen.
marhalm @Tweddy30 oktober 2023 13:40
Amerikanen zijn losgeslagen hyperconsumenten, dus daarmee niet vergelijken aub ;)
Gubbel @marhalm30 oktober 2023 14:47
Het verschil tussen VS en VK is dus niet eens zo mega groot, en ik vergelijk er wel mee, want het is relevant voor de discussie. Namelijk het wel of niet begrijpen wie er zulke grote/dure cadeaus koopt voor kerst. Wij zijn overigens wel echt apart wat dat betreft want ook Duitsland (€250), België (€450) en Frankrijk (€350) schieten redelijk boven ons uit.
Casejunky @Tweddy31 oktober 2023 08:26
Rijk? Wij? dat doen ze ons geloven ja, maar zo rijk zijn wij niet als Nederlands volk.

Wij hebben dermatig weinig koopkracht dat multimedia apparatuur van deze schaal zoals de S23, voor meer dan 80% van de bevolking buiten bereik blijft. Men zegt wel altijd "dan zie je die kinderen weer de nieuwste telefoons lopen!" niet bij nadenkende dat die mensen allemaal zwaar in de schulden zitten door die abbonementen.
uiltje @Tweddy30 oktober 2023 13:03
Dat hoeft niet te betekenen dat je allemaal dure cadeaus hoeft te kopen toch? Veel mensen hebben niet eens plaats voor al die rotzooi. Een leuk presentje en goed eten, eventueel een puzzel als we er tijd voor hebben en het is weer gezellig.
Superstoned @Gubbel30 oktober 2023 11:37
Bizarre bedragen, huh. Mijn fam deed nooit kado's met kerst en dat is nog steeds zo. Met Sinterklaas max 5-10 euro pp... Het moet leuk blijven. Maar ik heb geen kinderen :/
SpekkieB @Superstoned30 oktober 2023 16:48
Die 5-10 pp toen jij 5-6-7 jaar oud was, is tegenwoordig al gauw 50-100 euro. *Sarcasme*
In 1985 (vanuit gaande dat je profiel geboortedatum klopt) zat je wel in een hele andere wereld hé ;)
Superstoned @SpekkieB30 oktober 2023 21:22
Ja daar heb je deels wel gelijk in, al hadden we het toen over guldens haha. En ook was het in mijn studententijd toch ook rond een tientje hoor. Maar dat zal nu wel 20 zijn, nog steeds ver van 500!
R_Rabbit10 @Caayn30 oktober 2023 15:20
Idioot? Wij geven hier gemiddeld 1000 per persoon uit voor Kerst voor ons 5-en en dat is nog laag als ik het met onze vrienden, familie en collega's vergelijk...
Tweddy @R_Rabbit1031 oktober 2023 08:31
1000 euro voor een kerstcadeau, wat moet het bedrag voor verjaardagscadeaus dan wel niet zijn? 10 mille aan cadeaus per jaar? Dan heb je een serieus salaris in Nederland, ik denk de bovenste 1%
Xfile @Caayn30 oktober 2023 19:04
Ik heb best een goed salaris, maar ik ga geen mobiel van 900 euro of meer kopen: niet als Sinterklaas/kerstcadeau of voor mezelf. Maar goed, ik bel er alleen maar mee, af toe Google maps, de NS planner, snapshots.
Anderen zullen een mobiel waarschijnlijk voor andere doeleindes gebruiken, waar je een snelle processor, ips scherm, et cetera nodig voor hebt.
vinkjb @CH4OS30 oktober 2023 13:47
Je vergeet Bloody Sunday nog..
Kimbo72 @CH4OS31 oktober 2023 01:26
Dat valt ook wel mee, ze zijn al maanden de zelfde prijs.
Toin @CH4OS31 oktober 2023 09:23
Daarom altijd kijken naar een leuke aanbieding. Met name met black friday kun je een deal scoren. Mijn Samsung Flip4 kostte me uiteindelijk 300 Euro. Kost zelfs nu nog 659 Euro los.
david-v 30 oktober 2023 10:08
Ik heb begrepen dat de Galaxy S24 ook ondersteuning gaat bieden voor satelliet communicatie (sturen van SOS bij geen bereik). Dat zou een mooie toevoeging zijn voor mensen in nood ergens in de natuur.

Maar ik denk dat ik wederom een jaartje skip. Onlangs de batterij van mijn galaxy S20 laten vervangen en toestel voldoet prima. Elke 4 of 5 (of langer) van telefoon verwisselen is prima te doen. Wel jammer dat de S20 de update naar Android 14 niet krijgt, maar de security updates komen nog steeds vrijwel elke maand binnen, dus geen noodzaak voor een nieuwe :)
dutchnltweaker 30 oktober 2023 09:26
Beetje offtopic, maar de samsung s23 serie krijgt op dit moment (vandaag) android 14 en one ui 6 binnen:
https://www.sammobile.com...ne-ui-6-0-update-rollout/ forumtopic: [Samsung Galaxy S23-serie] Ervaringen & Discussie

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 16:45]

MMaster23 @dutchnltweaker30 oktober 2023 09:47
Hopelijk kunnen we dan snel passkeys gebruiken buiten onze Google accounts / icm password managers. Schijnbaar is daar android 14 voor nodig.
Aschtra @dutchnltweaker30 oktober 2023 09:49
Waarom post je dit dan als je weet dat het offtopic is? Beetje raar.
MMaster23 @Aschtra30 oktober 2023 11:39
Zo raar vind ik dat niet. OS upgrades kunnen een motivatie zijn om juist niet te upgraden. Samsung backport soms nieuwe functies die selling points waren op nieuwe telefoons naar oudere modellen dmv updates. Erg fijn bij Samsung en Apple.
Verwijderd 30 oktober 2023 09:56
Galaxy S24 = 2024 :)

offtopic:
Mijn opmerking niet snappen en dan maar als irrelevant aanmerken :z

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:45]

k995 30 oktober 2023 10:19
Begin volgend jaar vervang ik eindelijk mijn s10e, als die wat redelijk geprijsd is kan die het dan wel worden. IK ga echt geen 700+ euro uitgeven aan een smartphone.

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 16:45]

Jaggy007 @k99530 oktober 2023 10:31
Bij release komen ze vast met een 150 eur cashback icm NC earphones oid... dat maakt het dan wel weer een stuk aantrekkelijker.
SuperDre @k99530 oktober 2023 11:27
Juist ik ook niet. Vond de 349 die ik indertijd voor mijn OPPO Reno Z op launchday al meer dan genoeg, en ik geniet nog steeds dagelijks van dat ding, lekker dun, geen lelijke grote camera eiland en mooi afgerond zodat deze niet in je hand snijdt als je die vast houdt (en nee, ik gebruik geen coverhoesje, alleen een Adore June hoesje voor als ik em vervoer).
k995 @SuperDre30 oktober 2023 14:11
Idd die s10e was een 500 euro die zal begin volgend jaar dan een jaar of 5 oud zijn.
Meer dan zoiets (100 euro/jaar) wil ik echt niet geven aan een smartphone.
Equazor_ 30 oktober 2023 10:47
Verkeede topic :-)

[Reactie gewijzigd door Equazor_ op 22 juli 2024 16:45]

Quiller @Equazor_30 oktober 2023 11:01
Over welke problemen heb je het? Ik gebruik mijn flip3 naar volle tevredenheid in de wagen...
johanneslol 30 oktober 2023 11:05
Mooi, hopelijk zakt de s23+ dan wat meer in prijs.
FritsBruin18 30 oktober 2023 11:15
Proberen een goedkope S23 plus te scoren op black friday.
DeadPhoenix86 30 oktober 2023 11:40
Ik was vorig jaar overgestapt naar de S23 ultra. Hiervoor had een S7.
Deze gaat dus ook weer 6 tot 7 jaar mee.

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