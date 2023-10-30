Gerucht: Samsung brengt Galaxy S24-telefoons eind januari uit

Samsung zou zijn aankomende Galaxy S24-telefoons eind januari willen uitbrengen. Dat is iets eerder in het jaar dan de S23 en S22 uitkwamen, want die kwamen beide in februari uit.

De aankondiging zou moeten plaatsvinden rond half januari met een release rond eind januari, meldt SamMobile. Dat ligt in lijn met informatie die Tweakers eerder hoorde, die vermeldde dat de aankondiging op 17 januari plaatsvindt met een release op 31 januari.

De laatste keer dat Samsung zijn Galaxy S-telefoons in januari presenteerde was in 2021 met de S21-serie. Daarna volgden de aankondiging en release van de S22 en S23 in februari. Het zou weer gaan om drie modellen: een reguliere variant, een Plus-versie en een Ultra. Daarmee zou de release van de S24-telefoons plaatsvinden in Nederland een paar weken na de S23 FE.

Terugkijken: videoreview van de Galaxy S23 Ultra