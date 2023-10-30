Oprichter Stijn Koster stopt bij Nederlandse hoster i3D.net

Oprichter Stijn Koster stopt na 21 jaar bij het bedrijf dat hij oprichtte, gamehostingbedrijf i3D.net. Het bedrijf, dat sinds een paar jaar een dochteronderneming is van Ubisoft, heeft 210 medewerkers.

De 39-jarige Koster zegt tegen NRC dat hij eerst wilde blijven zitten tot het moment dat het bedrijf de miljardste gamer zou bedienen, maar heeft nu besloten dat hij al eerder wil stoppen. De huidige coo Bart Kemps is de volgende directeur van het bedrijf. "Ik wil niet dat mijn ego hem in de weg zit, dat ik op zo’n directeursstoel blijf zitten om een mijlpaal te kunnen claimen", zo zegt Koster tegen NRC.

Het Rotterdamse I3D.net bestaat sinds 2002 en is uitgegroeid tot een grote mondiale speler op het vlak van online-infrastructuur en hostingdiensten, met name voor de diensten voor de game-industrie. Het bedrijf heeft wereldwijd 33 datacenters en concurreert onder meer met Microsoft en Amazon.

Koster richtte het bedrijf op als tiener nadat hij servers had gemaakt voor Unreal Tournament. Ubisoft nam het bedrijf vijf jaar geleden over voor tussen 100 en 250 miljoen euro. De hoster doet naast Ubisoft-games nog steeds ook andere games.

Uit den ouden doosch: videoreport over Stijn Koster en i3D.net van tien jaar geleden, november 2013