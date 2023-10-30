Oprichter Stijn Koster stopt bij Nederlandse hoster i3D.net

Het is al een tijdje genoemd, maar ik denk heel erg door meerwaarde aan te bieden. Door de games te kennen (en daardoor: de server te hosten op hardware die er bij past ipv een of andere server-xeon met veel PPW en veel performance/kuub, maar weinig singlecore), meerwaarde te bieden in 'smaakjes' (in die tijd was bijvoorbeeld anti-cheat/moderatie best wel een dingetje waar veel servers aan stuk gaan), mods, en evenementen kun je meerwaarde bieden. Andersom: de race naar de bodem bieden.
Het is typerend dat dit als een UT99 serverpark begon, heck, in die tijd had je eigenlijk alleen self-host, en daar omheen: hosting bedrijfjes. Die tijd is wel voorbij in het genre "shooter" tegenwoordig, immers, matchmaking en 'game as a service' (waar de service soms dus van deze bedrijfjes kwam) hebben voor dat genre grotendeels (!) wel een einde betekend. Het sociale wat soms 'een server' was (zelf in m'n jonge jaren ook redelijk wat sociaal gehad in een combo Counter Strike + IRC), zit dan nu in de game launcher + community-tooling daar omheen (friend lists in de launcher, matchmaking, party management, etc...).
Dit soort bedrijfjes hebben wel kansen in 'persistent world' games. Denk aan satisfactory, minecraft, valheim, etc... niet zozeer 'potjes' maar gewoon hele werelden. Bij Minecraft kan je welliswaar 'realms' kopen via de bouwer van het spel zelf (een Microsoft dochter), maar qua mods e.d. en 'wat je er mee kan' bied self hosting of een bedrijfje uitkomsten. Stel je wilt Create oid gaan spelen...
Dit soort hosters bied dan ook vooral 'specials'. Minder gedoe, meer interactie, en gewoon hoe je het wil spelen. Ze dienen soms ook als een soort 'poortwachter' om toegang/bannen/moderatie makkelijker te maken dan dat games het zelf maken.
Je hebt wel een punt echter als je zegt dat dit soort games valt of staat bij de gratie van ontwikkelaars... en eigenlijk ook de hardware bouwers.
Rond de tijd van UT99 waren console shooters nog niet echt een ding. Unreal Tournament bijvoorbeeld kwam welliswaar uit voor PS2 en Dreamcast. Online multiplayer was echter een 'afterthought' voor de consoles, Sony blokkeerde het in zijn geheel, en de Dreamcast was niet bepaald crossplay. Shooters waren in die tijd, en voor lange tijd daarna (pas rond de X360 kregen we volwassen online multiplayer voor consoles), een PC ding, waarbij een server browser het hoogste was wat je kon krijgen tenzij je 'vroege battle.net'-achtigen had.
Die tijd is voorbij, en op indie games na (waar goeien tussen zitten, maar helaas niet het marketing budget van de jaarlijkse "tripple A" games met gamepasses) heb je helaas te maken met een wereld waarin self-host een niche is geworden, en hostingbedrijven ook.
Ik denk dat Stijn er goed aan heeft gedaan om zichzelf in het oligopolie ubisoft te laten absorberen, en door nu te stoppen. De markt voor games is, veelal, net zoals de markt voor hosting een race naar de bodem met een té kleine niche in iets wat constante kosten heeft, zoals hosting, om lange termijn levensvatbaar te zijn.