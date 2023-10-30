Oprichter Stijn Koster stopt bij Nederlandse hoster i3D.net

Oprichter Stijn Koster stopt na 21 jaar bij het bedrijf dat hij oprichtte, gamehostingbedrijf i3D.net. Het bedrijf, dat sinds een paar jaar een dochteronderneming is van Ubisoft, heeft 210 medewerkers.

De 39-jarige Koster zegt tegen NRC dat hij eerst wilde blijven zitten tot het moment dat het bedrijf de miljardste gamer zou bedienen, maar heeft nu besloten dat hij al eerder wil stoppen. De huidige coo Bart Kemps is de volgende directeur van het bedrijf. "Ik wil niet dat mijn ego hem in de weg zit, dat ik op zo’n directeursstoel blijf zitten om een mijlpaal te kunnen claimen", zo zegt Koster tegen NRC.

Het Rotterdamse I3D.net bestaat sinds 2002 en is uitgegroeid tot een grote mondiale speler op het vlak van online-infrastructuur en hostingdiensten, met name voor de diensten voor de game-industrie. Het bedrijf heeft wereldwijd 33 datacenters en concurreert onder meer met Microsoft en Amazon.

Koster richtte het bedrijf op als tiener nadat hij servers had gemaakt voor Unreal Tournament. Ubisoft nam het bedrijf vijf jaar geleden over voor tussen 100 en 250 miljoen euro. De hoster doet naast Ubisoft-games nog steeds ook andere games.

Uit den ouden doosch: videoreport over Stijn Koster en i3D.net van tien jaar geleden, november 2013

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 30-10-2023 08:15
62 • submitter: Georg

30-10-2023 • 08:15

62

Submitter: Georg

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Games Hosting Nederland

Reacties (62)

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Atsiz 30 oktober 2023 08:20
Hoe kan zo een klein bedrijf concureren met Microsoft en andere giganten?
Los voordat ze van Ubisoft werden overgenomen.
Lijk me gek dat je als klant diensten wilt afnemen van een klein bedrijf die je data gaat hosten.
Umbrah @Atsiz30 oktober 2023 08:54
Het is al een tijdje genoemd, maar ik denk heel erg door meerwaarde aan te bieden. Door de games te kennen (en daardoor: de server te hosten op hardware die er bij past ipv een of andere server-xeon met veel PPW en veel performance/kuub, maar weinig singlecore), meerwaarde te bieden in 'smaakjes' (in die tijd was bijvoorbeeld anti-cheat/moderatie best wel een dingetje waar veel servers aan stuk gaan), mods, en evenementen kun je meerwaarde bieden. Andersom: de race naar de bodem bieden.

Het is typerend dat dit als een UT99 serverpark begon, heck, in die tijd had je eigenlijk alleen self-host, en daar omheen: hosting bedrijfjes. Die tijd is wel voorbij in het genre "shooter" tegenwoordig, immers, matchmaking en 'game as a service' (waar de service soms dus van deze bedrijfjes kwam) hebben voor dat genre grotendeels (!) wel een einde betekend. Het sociale wat soms 'een server' was (zelf in m'n jonge jaren ook redelijk wat sociaal gehad in een combo Counter Strike + IRC), zit dan nu in de game launcher + community-tooling daar omheen (friend lists in de launcher, matchmaking, party management, etc...).

Dit soort bedrijfjes hebben wel kansen in 'persistent world' games. Denk aan satisfactory, minecraft, valheim, etc... niet zozeer 'potjes' maar gewoon hele werelden. Bij Minecraft kan je welliswaar 'realms' kopen via de bouwer van het spel zelf (een Microsoft dochter), maar qua mods e.d. en 'wat je er mee kan' bied self hosting of een bedrijfje uitkomsten. Stel je wilt Create oid gaan spelen...

Dit soort hosters bied dan ook vooral 'specials'. Minder gedoe, meer interactie, en gewoon hoe je het wil spelen. Ze dienen soms ook als een soort 'poortwachter' om toegang/bannen/moderatie makkelijker te maken dan dat games het zelf maken.

Je hebt wel een punt echter als je zegt dat dit soort games valt of staat bij de gratie van ontwikkelaars... en eigenlijk ook de hardware bouwers.

Rond de tijd van UT99 waren console shooters nog niet echt een ding. Unreal Tournament bijvoorbeeld kwam welliswaar uit voor PS2 en Dreamcast. Online multiplayer was echter een 'afterthought' voor de consoles, Sony blokkeerde het in zijn geheel, en de Dreamcast was niet bepaald crossplay. Shooters waren in die tijd, en voor lange tijd daarna (pas rond de X360 kregen we volwassen online multiplayer voor consoles), een PC ding, waarbij een server browser het hoogste was wat je kon krijgen tenzij je 'vroege battle.net'-achtigen had.

Die tijd is voorbij, en op indie games na (waar goeien tussen zitten, maar helaas niet het marketing budget van de jaarlijkse "tripple A" games met gamepasses) heb je helaas te maken met een wereld waarin self-host een niche is geworden, en hostingbedrijven ook.

Ik denk dat Stijn er goed aan heeft gedaan om zichzelf in het oligopolie ubisoft te laten absorberen, en door nu te stoppen. De markt voor games is, veelal, net zoals de markt voor hosting een race naar de bodem met een té kleine niche in iets wat constante kosten heeft, zoals hosting, om lange termijn levensvatbaar te zijn.
Jerie @Umbrah30 oktober 2023 10:37
Ze waren of zijn reseller van Ventrilo maar dat is dankzij Discord niet meer relevant.
casdr @Jerie30 oktober 2023 18:05
Wat toevallig ook weer grotendeels bij i3D.net gehost wordt :)
thomvh @casdr31 oktober 2023 08:49
Op een hele wand aan Dell R210's II als die nog steeds draaien teminste.
Anomnomnomymous @Umbrah30 oktober 2023 11:49
Naast wat je aangeeft kennis van zaken mbt games, was ook de klantenservice ongelooflijk goed en persoonlijk.
Ik heb meerdere Wolfenstein: Enemy Territory clan servers gedraaid van 2003 tot, denk ik, 2010 ofzo.
Super goede en snelle service - min of meer een direct lijntje op het moment dat een server net ietsjes minder goed liep, en zelfs zo hier en daar hosting tips hoe je optimaal grotere servers op kon zetten (32 player iirc).
Het is dat we uiteindelijk als clan uitgekeken waren op ET, en games met de mogelijkheid tot persoonlijke servers opzetten steeds minder werden, dat we er op een gegeven moment mee zijn gestopt.

Nostalgische tijd, damn.
Lekker je eigen server in beheer - echt communities bouwen, en heel vaak met de zelfde mensen elke avond lekker een robbertje vechten. Mis het nog dagelijks ; zeker als je dat wegzet tegenover de random matchmaking van vandaag de dag.

Recent nog weleens W:ET opgepakt (soort van gemodde versie geloof ik), maar kon me niet te lang boeien met de lelijke custom maps/mods playlists.

[Reactie gewijzigd door Anomnomnomymous op 24 juli 2024 10:23]

Vr4nckuh @Anomnomnomymous30 oktober 2023 13:51
Inderdaad self hosting en een community eromheen en met een los "vaste" groep gamers avond aan avond potjes knallen. Of het nu andere clans waren of gewoon als community/public server. Op de clanbase avonden gooiden we de server op slot om met het team te spelen, en daarna de server herstarten met de public settings voor een grote groep trouwe leden. Lekker in onze eigen bubbel...
Spelen met vrienden maakt het voor mij het verschil!!!
Anomnomnomymous @Vr4nckuh30 oktober 2023 20:14
Heh, ja man. Nostalgische tijd, en was zoveel beter dan nu met die auto matchmaking, of dat een developer wel ff uitmaakt wat de settings zijn voor hun spel. Mis die tijd best wel, aan de andere kant vandaag de dag ‘s avonds een stukkie minder tijd om 4/5 uur te multiplayen :)
Christoxz @Atsiz30 oktober 2023 08:27
Klein bedrijf? Als ik het zo even snel opzoek deden zij 62 miljoen aan omzet in 2021.
Biedt Microsoft uberhaupt servers aan ontwikkelaars? Of alleen het platform?
Blijkbaar had i3D klanten als Psyonix (Rocket League) & HI Rez, maar ook Discord.

Daarnaast deden zij veel meer dan alleen gaming.
beany @Christoxz30 oktober 2023 08:37
62 miljoen omzet is helemaal niks vergeleken met wat de grote jongens als Microsoft, AWS en Google doen. AWS deed vorig jaar 80 miljard aan omzet.

En Microsoft biedt via hun Azure platform enorm veel diensten aan. Ook voor game developers. En AWS heeft GameLift.

En als ik mij niet vergis draait Discord op het Google Cloud Platform.
Christoxz @beany30 oktober 2023 08:48
Maar MS, AWS & Google zijn bezig met veel meer cloud services, dan wat i3D doet. Dus ja 63 miljoen is alsnog niks, maar de soort gebruikers zijn dan ook heel anders.

Betreft Discord, wellicht is het oud, wellicht is het recent, geen idee.
https://www.i3d.net/customer-stories/discord/

Discord heeft het zelf over Google Cloud Platform inderdaad, maar wel een artikel van 5 jaar geleden.
In iedere geval heeft, of had i3D grote namen als klanten.
TheKmork @beany30 oktober 2023 09:52
Nee hoor, Discord draait wel degelijk (sinds een paar jaar) een heel groot deel van hun voice platform bij i3D.net over de gehele wereld, dus het artikel hieronder genoemd door Christoxz is nog steeds actueel. Zoals het gelinkte artikel vermeldt zijn ze enkele jaren geleden op zoek gegaan naar andere partners en sinds 2017 bij i3D.net actief en daarna daar snel verder uitgegroeid.

[Reactie gewijzigd door TheKmork op 24 juli 2024 10:23]

TheVivaldi @beany30 oktober 2023 11:29
In vergelijking met de grote jongens is 62 miljoen inderdaad niks, maar an sich is het nog behoorlijk veel. Genoeg bedrijven (in Nederland) die alleen maar kunnen dromen van zo'n omzet.
himlims_ @Atsiz30 oktober 2023 08:26
afhankelijk; persoonlijk vind ik een grote toko een draak om mee samen te werken (of je moet toevallig net de jusite persoon binnen bedrijf vinden). Bij een kleinere toko zijn de lijntjes korter, minder burocratie en geneuzel. Kan je als kleine club sneller schakelen, specialiseren etc.

//edit; offtopic, zijn volgens mij stiekem wat tweakers die vanuti community een succesvol bedrijf gestart zijn. denk aan tweak dsl, mux electrische auto uitbreiding, computer muzeum, wat nog meer?

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 24 juli 2024 10:23]

Cambionn @himlims_30 oktober 2023 10:59
persoonlijk vind ik een grote toko een draak om mee samen te werken (of je moet toevallig net de jusite persoon binnen bedrijf vinden). Bij een kleinere toko zijn de lijntjes korter, minder burocratie en geneuzel. Kan je als kleine club sneller schakelen, specialiseren etc.
Ik ben de laatste 1,5 ofzo jaar actief bezig geweest met afstappen van Big Tech en had daarvoor al een paar dingen bij kleinere bedrijven omdat Big Tech niet bood wat ik zocht, en dit is ook wel echt iets dat mij opvalt. En in het verlengde daarvan ook iets waardoor ik tegenwoordig vaker dit soort partijen opzoek zelfs als ik dan wat meer betaal dan bij de grote partijen. Groot (of eigenlijk stabiel) genoeg dat ik niet bang hoef te zijn dat ze zo verdwijnen of veel issues hebben, maar klein genoeg dat dit mogelijk is. Zo heb ik mijn NextCloud gehost door The Good Cloud en gebruik ik Astiga voor mijn muziek(subsonic)server. De support, maar ook hoe er met bijv. feature request wordt omgegaan is zo enorm veel beter dan bij oplossingen van grote bedrijven. Niet dat je altijd alles krijgt wat je wil natuurlijk, maar er wordt wel altijd daadwerkelijk gekeken wat de opties zijn en een doordacht antwoord terug gegeven (of dit nou in je voordeel is of niet).
himlims_ @Cambionn30 oktober 2023 12:20
heb eens voor zakelijke klant aanmelding gedaan bij google om gebruik te kunnen maken van hun dienst met de klant. na aanmelding werd er 6 maanden(!!) later contact opgenomen met de vraag hoe verder? simpel; niet - we kunnen niet 6 maanden wachten totdat er eens iemand keertje contact opneemt. Liever met kleinere club, waarbij je wel gehoord/geholpen wordt.
Llopigat @himlims_30 oktober 2023 14:09
Yep, ik zit al jaren bij Scaleway, die doen allerlei cloud diensten. Ze hadden gewoon een slack groepje waar je vragen kon stellen. Misschien nog wel, maar ik heb al jaren geen support nodig gehad.

Ook kreeg je gewoon eerlijke antwoorden, ik had last van betrouwbaarheid op hun compute platform dat met netwerk-verbonden NBD mounts werkte. En ze gaven gewoon toe dat dat onstabiel was en ze er af zouden gaan stappen, wat ze ook snel deden.

Heel anders dan een groot bedrijf wat daar altijd over zal liegen vanwege juridisch geneuzel waardoor je continu loopt te zoeken naar het probleem. En ze besteden hun support bijna altijd uit naar mensen die niet meer kunnen dan alleen de documentatie lezen wat je zelf ook kan.

Tegenwoordig bieden ze heel veel AWS-achtige diensten met betere service, en betere prijzen dan Amazon zelf.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 24 juli 2024 10:23]

GertMenkel @Atsiz30 oktober 2023 08:32
Games hosten is een nichemarkt waarin i3D een hele vroege speler was. Zaken als load balancing en misbruik tegengaan op schaal is voor websites nog wel te doen met een stel extra servers enwwat bandbreedte, maar games hebben daar toch vaak een gerichtere oplossing voor nodig, die zowel met vage UDP-protocollen om moet kunnen gaan als de latency laag moeten houden.

In principe is zo'n datacenter natuurlijk gewoon een hele hoop computers die serversoftware draaien, maar als je kijkt naar hoe je efficiënt zorgt dat de juiste spelers bij de juiste servers terecht komen zonder dat je met wordt het probleem ineens een stuk complexer.

Als je die kennis eenmaal in huis hebt gehaald door lange tijd te bestaan, is het voor andere bedrijven snel goedkoper om jouw bedrijf in te huren dan om een heel team aan te nemen en op te leiden. Plus, als de boel op zijn gat gaat, kun je eventueel contractueel de geleden schade delen.

Ik denk dat je het tegenwoordig niet meer lukt met een klein bedrijf, maar i3D zat op het juiste moment op de juiste plek en heeft daarnaast een stel goede beslissingen gemaakt, en is nu lang niet zo klein meer als 21 jaar geleden.
SinergyX
@Atsiz30 oktober 2023 08:35
Maatwerk en direct support.

MS en Amazon zijn lompgezien dozenschuivers, jouw server of jouw ticket is niets anders dan het bedrijf naast je. Je wil daar niet als partij 'onze afdeling is bezig met uw ticket, we zullen u updaten wanneer deze is bijgewerkt', daar wil je 1 op 1 directe oplossingen hebben voor jouw specifieke server.

En als je dan eenmaal een naam hebt gemaakt en de service blijft leveren, kom je vanzelf wel bij andere bedrijven binnen.
latka @Atsiz30 oktober 2023 12:04
Omdat een klein bedrijf vaak wel naar individuele klanten wil luisteren terwijl MS/AWS etc. allemaal alleen maar de "meer van hetzelfde" willen.
SupaHotFire @Atsiz30 oktober 2023 13:23
Ze zijn onder andere 2e in de wereld van meeste connecties over het internet: https://bgp.he.net/report/peers . Alleen Hurricane Electric is groter als Tier 1 speler.
Frame164 @Atsiz30 oktober 2023 08:31
Specialiseren.
ernstoud @Atsiz30 oktober 2023 16:29
Ga maar eens kijken wat er in het DC’s staat… daar staan de grootste partijen o.a. uit de gaming wereld. Dat jij dat niet kunt voorstellen, ach. Die grote partijen dus wel. Goede ontsluiting in Rotterdam en Limburg.
rscheper 30 oktober 2023 08:30
Maar wanneer verwachten ze ongeveer miljardste gamer? Of hoeveel hebben ze nu? Ik heb het natuurlijk zelf niet opgezocht. Dat vroeg ik me voornamelijk af na het lezen van dit bericht.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 24 juli 2024 10:23]

Stewie! @rscheper30 oktober 2023 08:53
De doelstelling is 1 miljard monthly active users in 2025: https://www.i3d.net/about/

[Reactie gewijzigd door Stewie! op 24 juli 2024 10:23]

ernstoud 30 oktober 2023 16:31
Kan hij nu verder met zijn andere hobby… de varkenshouderij.
Bender @ernstoud30 oktober 2023 16:52
Om je bericht even context te geven:
https://www.quotenet.nl/z...kensboer-ubisoft-roda-jc/
ernstoud @Bender30 oktober 2023 17:14
Dank. Ik hoorde over die hobby toen ik bij SmartDC en i3DNet security audits deed.
Arrow_U 30 oktober 2023 13:28
Geen Nederlands bedrijf (meer) dus
Bender @Arrow_U30 oktober 2023 13:48
i3D.net BV
Global HEADQUARTERS
Rivium 1e straat 1
2909 LE
Capelle aan den IJssel
The Netherlands

https://openkvk.nl/compan...074337-17541476-i3dnet-bv


HQ zit in Nederland en is een Nederlandse BV. Dus een Nederlands bedrijf.
Arrow_U @Bender30 oktober 2023 13:58
Op papier misschien, maar praktisch niet.
Bender @Arrow_U30 oktober 2023 14:33
Praktisch juist wel, want het hoofdkantoor is in Nederland en de meeste mensen werken op het hoofdkantoor.
Arrow_U @Bender30 oktober 2023 15:47
Fair enough ig
Neo_TGP 30 oktober 2023 08:35
Ik herinner me nog goed hoe I3D verhuisde van Grafix (Spaanse Kubus) naar SmartDC en daar een week lang hun netwerk voor de colo klanten niet aan de praat kreeg. Maar anders dan dat altijd wel een leuke club geweest om mee samen te werken. Mooi ook om te zien hoe ze met focus en vasthoudendheid op hun core business erg ver zijn gekomen.
djiwie @Neo_TGP30 oktober 2023 10:47
Ook paar jaar colo gehad bij SmartDC, spinoff van i3d en leuke club. En erg gaaf idd als je die gameservers zag als je naar binnen liep (eerste suite met glazen wand) :)
ernstoud @djiwie30 oktober 2023 16:30
Inderdaad.. games op je PS2 draaien o.a. bij SmartDC.
opa uche @Neo_TGP30 oktober 2023 09:11
Ik heb destijds mijn ogen uitgekeken in de verschillen tussen de colo ruimte en de ruimte voor de gameservers zonder fans, zonder herrie en op basis van onderdruk de koelte geruisloos de servers in zoog. Dat was echt cool! (letterlijk...!)
snollygoster @Neo_TGP30 oktober 2023 12:52
Ik was toen ook klant.
Mijn server werd toen zonder overleg uitgezet en verhuisd.

Was ik erg blij mee maar niet heus.
Cybje @Neo_TGP30 oktober 2023 14:36
Ze zaten toch bij We Dare in Spaanse Kubus? GrafiX zat wel in hetzelfde gebouw (of waren ook klant van We Dare, ik weet niet precies wat die constructie was)
Gert @Cybje31 oktober 2023 20:24
Ja, bij we dare.
RoRoo 30 oktober 2023 09:07
Ik heb ook Unreal Tournament servers gehad... Ergens voelt het dat ik iets verkeerd gedaan heb.
elmuerte @RoRoo30 oktober 2023 11:18
Ik weet wat ik verkeerd heb gedaan in die tijd. En dat was een gebrek aan startkapitaal, ondernemerschap, en serieuze interesse om er werk van te maken.
Tweakez @elmuerte30 oktober 2023 12:11
Dit ^

net als dat soort praatjes over "ergens ben ik de Bitcoin start misgelopen" :')
RoRoo @Tweakez2 november 2023 09:22
oooh die begrijp ik wel.

"Dat wordt helemaal niks joh"
- RoRoo
DrPoncho @RoRoo30 oktober 2023 09:13
Haha ja same, ergens zijn we de tussen 100 en 250 miljoen euro misgelopen.
Krysa 30 oktober 2023 08:20
Na localhost:27960 en port forwarding/dmz's toch maar besloten Wolfenstein Enemy Territory bij i3D te hosten. Wat een tijden waren dat :')
nexhil @Krysa30 oktober 2023 08:51
whaha, same! In die tjid ook voor Wolfenstein:ET bij I3D terecht gekomen, volgens mij in combinatie met een teamspeak server.
Zenix @Krysa30 oktober 2023 20:16
Ik host tegenwoordig ET legacy servers thuis, is nog steeds actief dat spel. Heb vroeger ook een ET server gehad van hun.
Brawler1986 30 oktober 2023 09:46
Koesteren deze bedrijven. Microsoft, AWS, Meta en Google hebben genoeg Cloud Capital in ons land staan. Ik heb liever dat i3D.net extra datacenters plaatst dan een andere grote speler die prima zijn eigen boontjes kan doppen.
Jerie @Brawler198630 oktober 2023 10:45
Is inmiddels gewoon een dochter van Ubisoft. Niet FAMAG maar hardly een of andere geus.

Oxide lijkt mij interessanter in deze context. Zij leveren power efficiënte 'cloud computers'. Laat die maar helpen extra datacenters plaatsen.

Op zich vind ik het prima die DCs in en voor Nederland maar het moet niet de kant opgaan van de zuivel- en vleesindustrie. Dat we als klein landje gigantisch veel exporteren en ondertussen alles hier uitstoten. Vervolgens betalen buitenlandse klanten er het bedrijf voor. Maar wij zitten met de uitstoot. Samen delen. (En nee, je krijgt er qua werkgelegenheid op de lange duur nagenoeg niets voor terug.)
Brawler1986 @Jerie30 oktober 2023 10:50
Eens, zowieso zit alles op slot vanwege CO2 en het overbelaste energienet, het bouwen van een nieuwe DC's zou niet snel meer gebeuren.
SuperDre 30 oktober 2023 11:29
Petje af voor hem. Denk dat die nu ook wel genoeg geld heeft gekregen om lekker te gaan rentenieren voor de rest van zijn leven.
Bender @SuperDre30 oktober 2023 13:48
Dat had hij jaren geleden al, maar wellicht dat er een buy out van 5 jaar op zat voor een ander deel.
(maar het eerste deel.. dat was ook voldoende om te rentenieren)
Luchtbakker 30 oktober 2023 08:17
Hij is denk ik het mooiste voorbeeld van hoe je van je hobby je baan en bedrijf kunt maken.

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