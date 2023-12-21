Specsheet van Samsung Galaxy S24-serie verschijnt online

De vermoedelijk officiële specsheet van de Samsung Galaxy S24-serie is online verschenen en lijkt veel eerdere geruchten te bevestigen. Zo hebben de S24, S24+ en S24 Ultra respectievelijk een 6,2"-, 6,7"- en 6,8"-scherm. Samsung onthult zijn S24-serie op 17 januari.

Volgens de specificatiesheet, die door de bekende smartphoneleaker Evan Blass wordt gedeeld in een post op X, krijgt de reguliere S24 een 2220x1080-amoledscherm, terwijl de andere twee modellen een display krijgen met een 1140p-resolutie. Alle drie de smartphones hebben naar verluidt een piekhelderheid van 2600cd/m².

Op het gebied van camera's lijkt het erop dat de S24 en S24+ een 50-megapixelhoofdcamera krijgen, terwijl de S24 Ultra, net als de S23 Ultra, wordt uitgerust met een 200-megapixelcamera. Het aantal megapixels van de andere camera's wordt niet genoemd, maar de telefotolens van het Ultra-model kan naar het schijnt tot 10x inzoomen, terwijl de andere twee versies hoogstens een 3x-zoom hebben. Alle modellen kunnen video's opnemen van hoogstens 8k.

Daarnaast hebben alle telefoons volgens de lijst een Snapdragon 8 Gen 3-soc, hoewel niet duidelijk is of dat ook voor Europa geldt. Het gerucht gaat dat de S24-serie hier wordt uitgerust met een Exynos 2400. Verder zou de S24 een accucapaciteit hebben van 4000mAh, terwijl de S24+ en S24 Ultra respectievelijk een 4900mAh- en een 5000mAh-accu hebben. Ook blijkt hieruit dat het laatstgenoemde model een titanium behuizing krijgt, zoals eerder al werd gespeculeerd. De andere twee modellen behouden een behuizing van aluminium.

Samsung onthult op 17 januari officieel de S24-serie, zo werd eerder bekendgemaakt. Volgens Blass vindt de onthulling om 19.00 uur Nederlandse tijd plaats. De leaker deelt daarbij een gif waarin Samsung stelt dat 'Galaxy AI' eraan komt. In een eerder gerucht werd al beweerd dat de Zuid-Koreaanse fabrikant van plan was om zijn eigen AI-model Gauss voor een deel lokaal te gaan gebruiken op zijn Galaxy S24-telefoons.