Specsheet van Samsung Galaxy S24-serie verschijnt online

De vermoedelijk officiële specsheet van de Samsung Galaxy S24-serie is online verschenen en lijkt veel eerdere geruchten te bevestigen. Zo hebben de S24, S24+ en S24 Ultra respectievelijk een 6,2"-, 6,7"- en 6,8"-scherm. Samsung onthult zijn S24-serie op 17 januari.

Volgens de specificatiesheet, die door de bekende smartphoneleaker Evan Blass wordt gedeeld in een post op X, krijgt de reguliere S24 een 2220x1080-amoledscherm, terwijl de andere twee modellen een display krijgen met een 1140p-resolutie. Alle drie de smartphones hebben naar verluidt een piekhelderheid van 2600cd/m².

Op het gebied van camera's lijkt het erop dat de S24 en S24+ een 50-megapixelhoofdcamera krijgen, terwijl de S24 Ultra, net als de S23 Ultra, wordt uitgerust met een 200-megapixelcamera. Het aantal megapixels van de andere camera's wordt niet genoemd, maar de telefotolens van het Ultra-model kan naar het schijnt tot 10x inzoomen, terwijl de andere twee versies hoogstens een 3x-zoom hebben. Alle modellen kunnen video's opnemen van hoogstens 8k.

Daarnaast hebben alle telefoons volgens de lijst een Snapdragon 8 Gen 3-soc, hoewel niet duidelijk is of dat ook voor Europa geldt. Het gerucht gaat dat de S24-serie hier wordt uitgerust met een Exynos 2400. Verder zou de S24 een accucapaciteit hebben van 4000mAh, terwijl de S24+ en S24 Ultra respectievelijk een 4900mAh- en een 5000mAh-accu hebben. Ook blijkt hieruit dat het laatstgenoemde model een titanium behuizing krijgt, zoals eerder al werd gespeculeerd. De andere twee modellen behouden een behuizing van aluminium.

Samsung onthult op 17 januari officieel de S24-serie, zo werd eerder bekendgemaakt. Volgens Blass vindt de onthulling om 19.00 uur Nederlandse tijd plaats. De leaker deelt daarbij een gif waarin Samsung stelt dat 'Galaxy AI' eraan komt. In een eerder gerucht werd al beweerd dat de Zuid-Koreaanse fabrikant van plan was om zijn eigen AI-model Gauss voor een deel lokaal te gaan gebruiken op zijn Galaxy S24-telefoons.

Galaxy S S24 S24+ S24 Ultra
Scherm 6,2", 2220x1080px, 2600cd/m² 6,7", 2560x1440px, 2600cd/m² 6,8", 2560x1440px, 2600cd/m²
Soc VS: Snapdragon 8 Gen 3 VS: Snapdragon 8 Gen 3 VS: Snapdragon 8 Gen 3
Geheugen en opslag 8GB/128GB, 8GB/256GB 12GB/256GB, 12GB/512GB 12GB/256GB, 12GB/512GB
Accucapaciteit 4000mAh 4900mAh 5000mAh
Camera's Primair: 50Mp
Telefoto: 3x
Space Zoom: 30x		 Primair: 50Mp
Telefoto: 3x
Space Zoom: 30x		 Primair: 200Mp
Telefoto: 10x
Space Zoom: 100x

Specsheet Samsung Galaxy S24-serie

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 15:28
147 • submitter: Anonymoussaurus

21-12-2023 • 15:28

147

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (147)

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blinded 21 december 2023 15:33
Indien het een Exynos 2400 is mogen ze hem houden.
k995 @blinded21 december 2023 15:40
ZIjn daar dan al benchamrks van uit?
dutchnltweaker @k99521 december 2023 15:42
Zou mij niet echt uitmaken, in de praktijk vallen ze tot nu toe altijd tegen.
k995 @dutchnltweaker21 december 2023 16:14
Gewoon uit princiepe? raar
https://www.youtube.com/watch?v=5z8sOMOfrfA

Buiten gpu was de vorige redelijk gelijkwaardig 2200 vs 8gen1.
wildhagen @k99521 december 2023 16:19
Ik heb in het verleden met Exynos-soc's gewerkt. Qua snelheid is er niet zoveel mis mee nee, maar in de praktijk was met name de accuduur met de Exynos toch aanzienlijk korter, bij een accu van dezelfde specificaties uiteraard. De Snapdragon is aanzienlijk zuiniger, én presteert dan ook nog eens licht beter dan een Exynos.

Plus dat de Exynos aanzienlijk heter wordt dan een Snapdragon, met alle kans op throttling van dien.

Als de S24 hier in Europa weer met een Exynos komt, denk ik niet dat ik daarvoor zou gaan. Nog los van het feit dat mijn huidige S23 Ultra het nog prima doet, wil ik geen kortere accuduur hebben en dan ook nog eens minder prestaties en meer throttling, hoe gering het verschil dan ook moge zijn.

Is de Exynos daarmee een slechte soc? Nee, dat is het zeker niet. Maar imho is de Snapdragon toch echt wel een klasse beter.

Een Exynos zou ik dan eerder in de instap- en midlevel modellen van Samsung stoppen, zeg maar de A-serie. In de S-serie, wat toch hun flagship is, lijkt de Snapdragon me meer tot zijn recht te komen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 23:22]

k995 @wildhagen21 december 2023 16:30
https://www.androidauthor...1-vs-exynos-2200-3122407/

https://www.youtube.com/watch?v=5z8sOMOfrfA

Zie dat toch echt niet, zeker niet om de gen1 dan "een klasse beter" te noemen dan de 2200 . prestaties (buiten gpu zonder throttling ) zijn bij gen1 pak beter eens je throttling erbij pakt zijn de beide redelijk gelijkaardig.

Accurduur ook
m0nkz @k99522 december 2023 09:30
Ja duh, de gen1 is ook geproduceerd door Samsung. Staat in de boeken als een heethoofd.
Beide chips waren dus 1 pot nat.

Met de gen 1+ is dat vervolgens opgelost, door het bij tsmc neer te leggen.
k995 @m0nkz22 december 2023 09:40
Die worden ontworpen door qualcomm en het ging of die beter te gebruiken zijn dan hun eigen ontworpen soc en dat was het dus niet.
Het hangt echt wel af van de prestaties van de beide iets wat je dus niet op voorhand weet.
Frietsaus @k99522 december 2023 14:39
Ze worden ontworpen door Qualcomm, maar het maakt nogal verschil of je ze laat fabriceren door Samsung of door TSMC... Hint: chips die door Samsung zijn gefabriceerd worden warmer en verbruiken meer stroom.

[Reactie gewijzigd door Frietsaus op 22 juli 2024 23:22]

m0nkz @k99522 december 2023 09:44
Ik volg je niet. Ik heb het niet over het ontwerp. Maar prima dat je met beide kan leven, mij hoef je niet te overtuigen.
k995 @m0nkz22 december 2023 09:51
De opmerking was :
Exynos = altijd slecht
Snapdragon=Altijd goed

Onzin natuurlijk je moet de benchmarks van beide zien. En dan zie je dat bij de S22 de Exynos gelijkwaardig is aan de snapdragon versie.
m0nkz @k99522 december 2023 09:58
Ja, en er wordt meerdere malen uitgelegd waarom dat zo is.
Net zoals ik jou nu ga vertellen dat je een achterstand van 3 jaar, niet in 1 jaar gaat inhalen.
Dus de volgende Exynos gaat het m ook niet worden.
k995 @m0nkz22 december 2023 10:10
Nogmaals in de s22 presteerde die gelijk, jij mag afkomen met excuses waarom de snapdragon toen minder was dat veranderd niks aan dat in de s22 het niet uitmaakte welke je nam. In sterk cotnrast dus met de beweringen die de meeste hier posten gebaseerd op vooroordelen.
darkjeric @k99526 december 2023 10:24
Het presteerde toen "gelijk" omdat de Snapdragon 8 Gen1 dat jaar een notoir heethoofd was. Net als elke chipbakker heeft ook Qualcomm enkele mindere generaties gehad, met de 808/810 als beruchtste voorbeeld (hun eerste 64-bit rush om Apple bij te benen). Maar de 8 Gen1 die bij Samsung werd gebakken, en daardoor veel warmer werd en veel meer last van throttling, staat zonder meer op plaats twee in dat lijstje.

Als je dan net die slechtste Snapdragon-generaties neemt om aan te tonen dat de Exynos-serie ook wel eens gelijkwaardig(!) presteert aan Snapdragon vind ik dat niet echt een pro-argument voor Exynos eigenlijk. :+

Verder doorredeneren: De slechtste Snapdragons zijn gelijkwaardig aan de beste Exynos, vanzodra Qualcomm een goeie generatie heeft zijn die sneller en zuiniger. Dan blijf ik toch overtuigd van Snapdragon als de betere SOC. ;)
k995 @darkjeric26 december 2023 12:09
IK pikte er niks uit, ik vergeleek de laatste S smartphone van samsung die beide SOC had.

De uitspraak was dat snapdragon = altijd goed, Exynos = altijd slecht.
Je geeft zelf toe dat dit onzin is geen idee waarom je dus verder reageert, geen idee waarom het voor sommige zo moeilijk is om reviews af te wachten.
darkjeric @k99526 december 2023 14:37
OK, nog eens proberen: Als een Snapdragon zelfs op zijn slechtst nog steeds minstens even goed is als de Exynos van dat moment, vind ik de statement "Snapdragon goed, Exynos slecht" best wel kloppen. :Y)
geishin @k9953 januari 2024 11:12
Totdat je het in de praktijk gebruikt en er achter komt dat exynos een inferieur SOC is.

Ik heb de S20 gehad wat een dramatische accuduur had dat apparaat zeg, zoveel moeten tweaken om uberhaupt de dag door te komen. De idle battery drain van dat apparaat was echt insane en oh wee als je BT aan liet staan, dan was je gezien.

Blij dat ik daarvan af ben, nu de s23+ en los van de extra batterij capaciteit, is de accuduur zo veel beter.

Ik denk dat veel "Exynos = dramatisch" zeggers, de ervaring met de S20 hebben en misschien niet met de S22

[Reactie gewijzigd door geishin op 22 juli 2024 23:22]

k995 @geishin3 januari 2024 11:37
Ik heb een exynos de Exynos 9820 in een s10e, daardvoor nog de s8 gehad met een 8895 .

"Dramatisch" labelen bij de s20 , als in je zou nog een paar % extra hebben met een snapdragon afhankelijk van wat je ermee doet, sorry is een beetje absurd. mensen die doen alsof de batterij maar de helft meegaat kramen onzin uit.

Bij de laatste waar de beide inzaten (de S22) was de batterijduur trouwens gelijk.

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 23:22]

svenM @k99522 december 2023 21:40
https://www.gsmarena.com/...e_compared-news-60961.php

En batterijduur blijkbaar.
Scharrelkip @dutchnltweaker22 december 2023 19:32
Helemaal mee eens, zo ook mijn S22+ loopt geweldig met de Exynos 2200.
Ik zou zo weer voor de S24+ met E.2400 willen gaan.
Llopigat
@k99521 december 2023 16:07
Het probleem met de Exynos is niet de performance maar de efficientie. Ze worden heter en verbruiken veel meer wat de accuduur verpest.

Het kan natuurlijk zijn dat ze in de laatste generatie een enooorme sprong gemaakt hebben en de snapdragon evenaren maar dat is wel erg onwaarschijnlijk want ze liepen tot nu toe al jarenlang erg achter zonder enige stappen vooruit te maken (de S22 Exynos accuduur was echt belabberd ten opzichte van de snapdragon versie, en de S23 was dan ook echt een verademing voor de Europese klanten)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 23:22]

k995 @Llopigat21 december 2023 16:32
https://www.youtube.com/watch?v=5z8sOMOfrfA

https://www.androidauthor...1-vs-exynos-2200-3122407/

Zie ik toch niet echt, ja de snapdragon is beter maar ik vermoed dat veel vooroordelen zijn op vorige versies? Toch niet de laatste 2200 vs 8 gen1 .
Mizgala28
@k99521 december 2023 17:13
8 Gen 1 was geproduceerd door Samsung, daar heb je het probleem.

Ik weet nog hoe Samsung de Nvidia 3000 series hun chips produceerde, daar was de efficiente ook ver te zoeken.

8 Gen 2 is geproduceerd door TSMC en daarom beter qua efficiëntie, als Samsung de Exynos door TSMC zou laten maken, denk ik dat deze ook fors beter was dan nu.
DigitalExorcist @k99521 december 2023 15:50
Het is de budget-versie van hun normale Snapdragons. En Europeanen kopen die dingen tóch wel.
watercoolertje
@DigitalExorcist21 december 2023 15:57
Het is niet hun Snapdragon, die komt van Qualcomm, daarnaast weten we gewoon niks (zinnigs) over de nieuwste Exynos die niemand nog heeft kunnen testen :)

Niks mis met bang zijn dat het tegenvalt, maar of dat daadwerkelijk tegenvalt zien we pas als het zo ver is, en dat is dus gewoon een valide punt van @k995.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 23:22]

uiltje @watercoolertje21 december 2023 16:06
Ik draai nu al een tijdje op een SnapDragon in mijn A52 en het verschil met mijn vorige Samsung is enorm. Natuurlijk kan je in de chipwereld wel sprongen maken, maar ik verwacht bij de volgende Intel GPU's ook niet dat ze even over AMD laat staan nVidia heen springen. Benchmarks zijn leuk maar de schijn is tegen, zeker mbt accugebruik.
watercoolertje
@uiltje21 december 2023 16:08
Het gaat mij ook niet om benchmarks maar om gewoon gebruik en dat weten we nu net zo min natuurlijk.

Nogmaals niks mis met vooroordelen (naja in dit opzicht dan, bij mensen mag dat ineens niet) maar het zijn wel gewoon vooroordelen en geen feiten, die weten we pas na de launch en dan kan het inderdaad mee vallen of tegen vallen, wie zal het zeggen (nu nog nieamnd dus) :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 23:22]

k995 @DigitalExorcist21 december 2023 16:25
Nee hoor, dit is hun eigen chip, snapdragon is ingekocht.

Zie weinig verschil buiten gpu.
DigitalExorcist @k99521 december 2023 16:39
Ja nou ja, het gaat om het idee
k995 @DigitalExorcist21 december 2023 16:48
Tja dat is het niet echt hoor, de vorige generatie (2200) was redelijk gelijkwaardig aan de snapdragon tegenhanger.
Vibonacci @blinded21 december 2023 17:21
Zou echt jammer zijn als ze ons weer Exynos door de strot dauwen terwijl het product dezelfde naam draagt en dezelfde (in praktijk hogere Europese) prijs.
VIPGAMER @blinded21 december 2023 15:46
S24+ was een waardige opvolger voor mijn Oneplus 8 Pro.
Helaas als deze de Exynos krijgt laat ik hem ook links liggen |:(
Gubbel @VIPGAMER21 december 2023 16:04
Blijf me toch verbazen dat mensen zulke conclusies trekken zonder ook maar een enkele nehcmark van de chip te hebben gezien.. Wat mij betreft net zo onnozel als pre-ordera plaatsen.
Llopigat
@Gubbel21 december 2023 16:08
Het is gebaseerd op de laatste 5-6 generaties.

En nogmaals: Prestaties zijn het probleem niet zo. Efficientie, warmte en daarmee accuduur wel.
k995 @Llopigat21 december 2023 16:49
Nochtans was er bij de s22 bijna geen verschil in accuduur 2200 vs 8 gen 1 .
Mizgala28
@k99521 december 2023 17:09
Omdat Samsung de 8 Gen 1 heeft geproduceerd, en het probleem is vooral Samsung hun fabs.

8 Gen 2 is weer geproduceerd door TSMC, vandaar dat deze zoveel beter is.

Wie weet als Samsung niet zo koppig en gierig was, zou de Exynos stukken beter zijn als TSMC deze zou maken in plaats van Samsung.

Want Samsung fabs zijn gewoon matig
k995 @Mizgala2821 december 2023 20:04
Maakt niet uit nog steeds de keuze van qualcomm die soc's waren amper verschillend en dus maakte het weinig uit.
Dennism @Llopigat21 december 2023 16:55
Ik heb een S21 en ik moet zeggen dat het toch best meevalt, tuurlijk de S23 die ik laatst mocht proberen wat sneller en de batterij ging langer mee. Maar dat toestel is ook 2 generaties nieuwer, en dat was ook zo'n beetje zoals het aanvoelde. Een goede verbetering maar dat verwacht je ook bij een product 2 generaties nieuwer, maar het was niet zo dat de S21 daarna ineens waardeloos aanvoelde in gebruik ofzo, en ik gebruik mijn telefoon veel, de hele dag door.

Zo wordt mijn S21 niet warm (de S23 trouwens ook niet), hoogstens wat lauw na Android Auto (wireless) gebruik. De S23 was daar niet heel verschillend in, ook hoogstens wat lauw.

De S21 is uiteraard minder efficient, maar dat mag ook wel na 2 jaar gebruik, de batterij zal dus al wat minder zijn, terwijl de S23 nieuw was. Maar beide gingen makkelijk een dag mee, en dan maakt het voor mij niet uit of dat met 1% batterij over is of met 50% bij wijze van. De S23 had wel flink meer over dan de S21 na iedere dag, maar omdat ik mijn toestel iedere dag wanneer ik ga slapen aan de lader leg is dat in ieder voor mij eigenlijk geen argument.

Ik ben wel benieuwd of de S24 straks slechter zal presteren dan de S23, dat zal mogelijk mijn keuze voor een opvolger van de S21 wel beïnvloeden. Als daar niets, of te weinig verbetering tussen zit koop ik straks mooi een afgeprijsde S23.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 23:22]

Gubbel @Dennism21 december 2023 20:57
Ik hoop op een fatsoenlijke Exynis, Maar mijn S22 ist toch wel echt zeer zielig vergeleken bij de S23.
Gubbel @Llopigat21 december 2023 20:55
Dat valt onder prestaties. Maar dan nog kun je slechts speculeren.
youridv1 @Gubbel21 december 2023 16:15
Ik wil het met je eens zijn, maar:

S23: Snapdragron
S22: Exynos minder zuinig en heter dan snapdragon
S21: Exynos minder zuinig en heter dan snapdragon
S20: Exynos minder zuinig en heter dan snapdragon
S10: Exynos minder zuinig en heter dan snapdragon
S9: Exynos minder zuinig en heter dan snapdragon
S8: Exynos minder zuinig en heter dan snapdragon
S7: Exynos minder zuinig en heter dan snapdragon

En dit zelfde kun je doen voor de A5 serie. Of ze hadden een snapdragon, of ze hadden een exynos die je liever niet had gewild.

Gaat het dit keer anders zijn met de nieuwe Exynos? Ik denk het niet. En het is eigenlijk best raar dat samsung hun eigen flagship range uitrust met een niet flagship SoC. Ja, het is een in house chip, maar dat maakt het nog geen voordeel.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 23:22]

markisoke @Gubbel21 december 2023 16:20
Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar als je de Snapdraggons afzet tegen de Exynos uit het verleden zou ik ook voorbarig zijn over een Exynos CPU.
m0nkz @Gubbel22 december 2023 09:34
Dat zijn de mensen die de markt volgen en weten wat ze kopen.
Gubbel @m0nkz22 december 2023 10:05
Nogmaals, onzin. Je kunt simpelweg niet weten wat je "gaat kopen", want er zijn nog geen details bekend, je maakt nu precies mijn punt, dank daarvoor.
m0nkz @Gubbel22 december 2023 10:50
Onzin? Je kent de markt niet eens, lees je in voordat je reageert:

Samsung Semiconductor held a lecture at KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) earlier today, where the president of the Samsung Device Solutions Division, Kye Hyun Kyung, presented a vision of a future where Samsung Semiconductor will catch up with its Taiwanese rival TSMC.

The president admitted that Samsung's foundry technology “lags behind TSMC.” He explained that Samsung's 4nm technology is roughly two years behind TSMC, and its 3nm process is about one year behind its rival.
Gubbel @m0nkz22 december 2023 11:25
Ja onzin, je reageert op mijn comment dat ik me blijf verbazen dat mensen zonder enige data te hebben gezien al bepalen dat ze een toestel niet gaan kopen alleen omdat er een Exynos chip in zit, terwijl niemand hier ook maar enig idee heeft of kan hebben over hoe deze chip gaat presteren ten opzichte van de vorige generaties.

Vervolgens kom jij aanzetten met "Dat zijn mensen die de markt volgen", wat er niets mee te maken heeft en dan ga je ook nog eens persoonlijk de aanval in met iets wat je wederom niet weet of kunt weten.
hiker1982 @blinded22 december 2023 06:27
Staat onderaan de foto dat er een Snapdragon 8 gen 3 in zit.
Stevendefeij @blinded22 december 2023 16:58
Goed lezen er staat snapdragon 8 gen 3 in het screenshot.
@hiker je was me voor. Vreemd dat jij omlaag gemod wordt en de persoon met een domme vraag omhoog.

[Reactie gewijzigd door Stevendefeij op 22 juli 2024 23:22]

Drukkert @blinded23 december 2023 09:43
Hier idemdito, indien een Exynos dan stap ik over op iPhone.
BMW-M @blinded24 december 2023 21:01
In de sheet staat dat het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 is, verder ben ik het helemaal met je eens!
SacreBleu 21 december 2023 15:34
Deze generatie laat ik liggen, er zijn niet echt noemenswaardige upgrades die ik écht nodig heb.
Ook in het design zie ik niet veel veranderingen. Lijkt er een beetje op dat de rek, qua design, er een beetje uit is met deze toestellen.

Eigenlijk zou het ook niet meer nodig moeten zijn dat een fabrikant elk jaar een nieuw toestel uitbrengt want de verschillen/verbeteringen worden steeds kleiner.
Lisadr @SacreBleu21 december 2023 15:56
Een S24 is interessant voor iemand die nu een S20, S21 (misschien nog een S22) heeft en wil upgraden. Zo gaat het elke jaar met high-end smartphones.
Kimbo72 @Lisadr21 december 2023 18:26
Ik heb nog een note 9. Zit er nu pas aan te denken om een nieuwe te kopen.
Netrunner @Kimbo7227 december 2023 12:30
Ik ook. Ik heb een OnePlus 8 uit 2020. 3.5 jaar later tijd voor upgrade met 40% korting vanuit werkgever, ik ga denk ik voor Ultra, voor 800-900 euro.

[Reactie gewijzigd door Netrunner op 22 juli 2024 23:22]

Kimbo72 @Netrunner27 december 2023 18:34
Ik zit alleen nog te twijfelen om de S23 of de S24 te kopen.
Ik denk niet dat ik er veel van zal merken omdat ik van een Note 9 kom.
CrazyJoe @Lisadr21 december 2023 16:12
Waarom zou ik mijn S20 upgraden? Die doet het nog altijd prima. Ik snap die drang niet om met iedere nieuwe generatie smartphone meteen een upgrade te doen.

De enige reden waarom ik van mijn S7 naar mijn S20 ben geupgrade is omdat de batterij van de S7 begonnen was me uitzetten en daarmee de achterkant van de S7 opengeduwd had. Anders had die waarschijnlijk ook nog wel een paar jaar meer meegekund.
neeecht @CrazyJoe21 december 2023 19:10
Er zijn ook mensen die genoeg te besteden hebben.
Ik geef elke 1-2 jaar mijn oude telefoon weg naar iemand die hem heel goed kan gebruiken.
Familie of een goede vriend(in).

Het is erg cool om nieuwe tech te testen.
En niet alleen maar uiterlijk, maar, zoals we hier zijn, op Tweakers, ook bijvoorbeeld de 4G/5G modem in de telefoon!
Of WiFi 6e/WiFi 7 testen. Er zijn genoeg redenen te bedenken, dan alleen er te willen bij horen.
Ook de camera is echt prachtig, daar hebben we zoveel mee kunnen ontdekken op het gebied van mobiele Providers.

Volgend jaar gaat de S22u weer naar iemand anders en haal ik zelf de S24u.

En buiten een beetje water, brood en (warm genoeg) onderdak, heb je eigenlijk niet meer nodig.
Een kachel is ook maar onzin, gewoon 4 lagen kleding aantrekken en je kunt gratis warm blijven!

Waarom zijn jullie uberhaupt online? Allemaal niet nodig.
Moet je even wat online doen? Gewoon even een buur vragen. Zelf kun je prima af met een goed boek.
Die zijn overal gratis te verkrijgen.
trucker0werner @CrazyJoe21 december 2023 20:28
He diethet meer ivm bestaande gsm bijvoorbeeld geen ipdates meer krijgt. Dan vooral beveiligingsupdates.

Mijn s22ultra is nog goed. Maar als er nog mooie inruilwaarde op zit. Dan wissel ik hem denk wel in voor s24ultra, vooral als snapdragon idd op zit. Want exynos is niet geweldig merk ik soms.

Wacht ik langer dan levert s22ultra stukke minder op.

Fun fact sony ericson t10s leverde toen 7euro inruilkorting op haha. S20plus was 300euro.
Verwijderd @Lisadr21 december 2023 16:13
Ghoh, ik heb een S20 en ga toch nog een jaartje wachten. De batterij is nog meer dan voldoende.
k995 @SacreBleu21 december 2023 15:40
Dat is toch al vele generaties zo? Ik heb nog een s10 en zelfs s8 waarvan ik toch echt geen noemenswaardig upgrade en ander design zie.
Llopigat
@k99521 december 2023 16:11
De s8 had vele voordelen:

- Dunner design
- Notificatie LED
- 3,5mm jack
- Afgerond scherm (moet je van houden maar ik deed dat wel)
- Hogere resolutie scherm (dit komt nu voor het eerst sinds de S21 wel terug naar de S24+ zo te zien)
- Camera die niet uit de behuizing steekt
- Veel mooiere achterkant: Niet 1 kleur maar een mooi "laser"patroon

Ik vond mijn S8 een veel fijnere telefoon dan de S23 die ik nu heb. Helaas kon hij qua prestaties niet mee mee en was de support vervallen sinds Android 9.

De exynos was in die tijd ook nog niet zo belabberd als nu. Ze zijn later pas gaan achterlopen (in de tijd van de S7 was hij zelfs beter dan de snapdragon)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 23:22]

youridv1 @Llopigat21 december 2023 16:26
De S8 en S9 range zijn wat mij betreft de beste telefoons die samsung ooit heeft gemaakt. Daarna is het bergafwaards gegaan. De nieuwe telefoons zijn sneller en hebben een nieuwere camera, maar zijn voor de rest gewoon ondergeschikt. Ook het downgraden van de resolutie van het scherm vind ik zonde. "Dat heb je toch niet nodig" Als ik alleen kocht wat ik nodig had, dan kocht ik wel een A5.
Samsungs waren altijd net anders dan anders. Hadden fijne features en kenmerken die andere telefoons niet hadden.
Nu zijn het gewoon Koreaanse iPhones met Android. Mij niet bellen.

Met HadesROM erop was mijn S8+ nog vlot zat, maar de accu werd voor de tweede keer slecht en het scherm werd voor de tweede keer roze door inbranding en ik wilde pinnen met mijn telefoon, dus ik moest over.

Overigens weet ik niet over welk laser patroon je het hebt. Mijn S8+ was aan de achterkant gewoon zwart achter glas.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 23:22]

Llopigat
@youridv121 december 2023 16:57
Overigens weet ik niet over welk laser patroon je het hebt. Mijn S8+ was aan de achterkant gewoon zwart achter glas.
Ik had de "orchid grey" en die had een prachtig patroon, grijs laserpatroon met een paarse gloed <3

De zwarte was inderdaad gewoon zwart maar dat was de enige die zo was. Met name omdat de zakelijke markt altijd een saai zwart model wil.
AtlAntA @Llopigat21 december 2023 17:26
Dan kan ik je de hand geven. Was het scherm van mijn s8 niet stuk gegaan (bij het biljarten half over de tafel hangen met de telefoon in je broekzak is niet slim) dan had ik die nu nog steeds gehad. De s23 die ik nu heb voelt even snel als de s8 deed alleen is de telefoon qua vorm een stuk minder comfortabel en ook minder premium aanvoelend.
Llopigat
@AtlAntA21 december 2023 17:38
Ja ik ben ook overgegaan van de S8 naar de S23 :D

In de tussentijd heb ik nog een OnePlus 8 gehad maar vlak nadat ik die kocht ging OnePlus over op ColorOS en was het geen fijn platform meer. En ik heb een tijdje de A-serie van mijn werk gebruikt maar die was erg traag en ik hou er niet van dat mijn werk zo veel van me weet.

Maar ik had ook liever een S23 gehad met de vorm (en extra functies) van de S8. Buiten de dingen die ik noemde mis ik ook nog het drukgevoelige scherm. Het enige dat ik echt niet mis is de irisscanner want die had zo'n vervelend fel licht dat in je oog scheen.
SgtElPotato @k99521 december 2023 15:49
De S10 en S8 met hun exynos processoren zijn toch wel degelijk vrij matig. Zeker nu de laatste versies de SD processoren hebben, dat zie je gewoon overduidelijk in fotokwaliteit / batterijduur etc.
k995 @SgtElPotato21 december 2023 16:24
https://www.youtube.com/watch?v=5z8sOMOfrfA

Dit is de laatste versie en ik heb nooit last gehad met iets van dat in zowel de s8 als s10e . Snel genoeg voor alles en geen pro fotograaf dus maakt weinig uit.
SgtElPotato @k99521 december 2023 16:30
Dat jij geen last ergens van hebt betekend niet dat het er niet is :)
k995 @SgtElPotato21 december 2023 16:34
Dus het gaat niet om gebruiksgemak maar om viruteele cijfertjes van benchmark apps?

Nogmaals zoals real world tests aanduiden is die amper/niet trager en heeft die dezelfde batterijduur.
SgtElPotato @k99521 december 2023 20:52
*zucht*
Jacco011 @k99521 december 2023 16:11
Tussen mijn S20+ en de S9+ bij mijn grootouders zit er wel echt een flink verschil tussen. Bij de S9 is het scherm aan de zijkanten bijvoorbeeld veel meer gebogen. S20 heeft ook een nieuwere UI en maakt die toch wel echt de betere foto's. Tussen de S20 tot S24 vind ik het verschil veel kleiner. Alleen de Qualcomm in de S23 vind ik een gamechanger.
Stevendefeij @k99522 december 2023 17:01
Mijn s10 is alleen met pensioen door het gebrek aan security updates. Maar die zijn tegenwoordig 5 ipv 3 jaar.
k995 @Stevendefeij22 december 2023 17:29
Ga volgende jaar updaten, 5 jaar gebruik is een goede leeftijd om te vervangen.

Misschien iphone 15 of s23/S24 , pixel 7/8 ( te zien wat mijn bedrijf wat aanbied tegen welke prijs)
MrAndy9797 @SacreBleu21 december 2023 16:23
Deze generatie laat ik liggen, er zijn niet echt noemenswaardige upgrades die ik écht nodig heb.
Ook in het design zie ik niet veel veranderingen. Lijkt er een beetje op dat de rek, qua design, er een beetje uit is met deze toestellen.
Prima, niemand verplicht je om ieder jaar een nieuwe smartphone te kopen. En misschien zijn we voor de standaard smartphone ook wel gewoon uitontwikkeld en is het product klaar. Alleen incrementele upgrades voor iets betere prestaties, zuiniger, dat is zeker prima.
Eigenlijk zou het ook niet meer nodig moeten zijn dat een fabrikant elk jaar een nieuw toestel uitbrengt want de verschillen/verbeteringen worden steeds kleiner.
Dat is een denkfout naar mijn mening. Als jij de nieuwste Samsungtelefoon in 2022 kocht, zou Samsung dus enkele jaren moeten wachten met een nieuwe uit te brengen want de verschillen/verbeteringen worden steeds kleiner? Wat jammer voor de persoon die in 2018 of 2019 een smartphone kocht en nu echt nood heeft aan een nieuwe. Moet ie al direct een 2 jaar oud toestel kopen waar de ondersteuning ondertussen al 2 jaar verminderd is. Of samsung moet langer ondersteuning geven, maar dan blijf je bezig natuurlijk.

Laat het dus maar lekker zo. Misschien eerder de gedachtengang van mensen eens in vraag stellen: vorig jaar de S23 gekocht, moet je dan de S24 echt hebben en elk jaar een nieuw toestel kopen? Dat kies je natuurlijk helemaal zelf, het is hun geld. Maar echt 'nodig' lijkt me toch wel sterk. Maar dat zijn mijn zaken uiteraard niet.
Inflatable @MrAndy979722 december 2023 16:17
Zo denk ik er ook over.. Ik heb op dit moment een S22 en die kan nog wel een tijdje mee voorlopig.. Misschien dat het rond de S26 ofzo weer een keer tijd wordt om naar een nieuwe te kijken.. Zolang ik niet het gevoel heb dat hij te langzaam wordt met bepaalde apps en de batterij het goed genoeg blijft doen is er geen reden om weer geld uit te geven aan een nieuwe.. Hiervoor een Nokia 8 gehad die ook 5 jaar is meegegaan..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 22 juli 2024 23:22]

Spacewide @SacreBleu21 december 2023 19:08
Je krijgt nu Space zoom :+
Gubbel @SacreBleu22 december 2023 10:06
Eigenlijk zou het ook niet meer nodig moeten zijn dat een fabrikant elk jaar een nieuw toestel uitbrengt want de verschillen/verbeteringen worden steeds kleiner.
Ze kunnen moeilijk 4 jaar lang een S20 uitbrengen en dan 4 jaar laten met een S21 aankomen. Totale verkopen zullen afnemen, er is minder R&D, chipmakers kunnen minder vernieuwen. Er zit een hele schakeling aan partijen die er voordeel bij hebben dat er continu zeer minimale vernieuwing is. Het toestel is dan ook niet zozeer gericht op de eigenaren van een S22 of S23, maar meer op de mensen die nu aan een nieuw toestel toe zijn.
Blaze85 21 december 2023 15:35
De Samsung Axx-serie heeft de dure S-serie vrijwel overbodig gemaakt voor het gros van de gebruikers.
nervwrecker @Blaze8521 december 2023 16:22
De A series zijn toch wel aanzienlijk trager, maar als dat je weinig uitmaakt dan zou het kunnen idd, voor de rest zie je ook dat het materiaal gebruik voor een A serie ook minder is, neemt niet weg dat het inderdaad wel fatsoenlijke telefoons zijn.
k995 @nervwrecker21 december 2023 16:50
aanzienlijk trager
Je bedoelt enkele miliseconden trager? Misschien in gaming maar gewoon gebruik merk je dat toch echt niet hoor.
cjerp @k99521 december 2023 18:09
Uit je reacties blijkt dat je enkel whatsapp en belfunctie gebruikt
Ga maar eens 3d modellen laden op bijvoorbeeld Trimble, dan merk je wat een verschil er in die toestellen zit.
k995 @cjerp21 december 2023 20:06
Ik spreek dan natuurlijk van doorsnee gebruik niet de ene uitzondering die een absurd zware app gebruikt op een smartphone.
HuisRocker @k99521 december 2023 18:15
De SD778G van een A52s (toch ook alweer ruim meer dan 2 jaar oud) draait letterlijk alle games moeiteloos.
Los daarvan; dat de A-series weldegelijk trager kunnen zijn in sommige taken klopt echter wel! Het is tegenwoordig vooral omdat het gebruikte geheugen een generatie achterblijft op de S-serie (en dus meestal niet/nauwelijks door de "tragere SoC" [dat is inderdaad meestal 'maar milliseconden' verschil] zoals je toch nog veel hoort). ;)
k995 @HuisRocker21 december 2023 20:07
Het gaat niet louter om trager maar om merkbare verschillen.

Een app openen in 0.1 seconde of 0.5 is 5 keer trager maar niemand zal merken.
HuisRocker @Blaze8521 december 2023 16:11
Dat is niet nieuw maar al vele jaren zo, de S-serie is voor 'enthousiastelingen' en 'powerusers' (en vraag mij niet wat daar de exacte definities van zijn...), de A-serie voor 'normaal gebruik'.

Ik had vroeger ook standaard iedere 2 jaar een nieuwe 'flagship android phone', nu is dat voor mij (relatief normale gebruiker) al jaren nergens meer voor nodig. Momenteel een A52s, die gaat de 4 jaar wel redden zo.
1-0-Ed 21 december 2023 15:36
Zou jammer zijn als de S24 Ultra met Exynos ipv. Snapdragon 8 Gen 3 geleverd gaat worden. Dan valt hij helaas toch af... (weinig vertrouwen in hun eigen chipset o.b.v. voorgaande varianten)
verbeek75 @1-0-Ed21 december 2023 15:44
De Ultra komt wereldwijd met de SD 8 gen 3 omdat de 200mp camera daarom heen gebouwd is, de gewone S24 en de plus krijgen de Exynos in Europa.
Patriot @verbeek7521 december 2023 15:53
Dat is volgens mij ook nog steeds een gerucht. We weten natuurlijk niets écht zeker tot de officiële publicatie van Samsung, maar ik hou m'n hart een beetje vast.
Gismo1979 @Patriot21 december 2023 21:45
Is inderdaad nog een gerucht. Echter volgens mij zijn er nog geen benchmarks gelekt van een Ultra met de Exynos 2400 en wel van de Snapdragon. Dit zelfs met de Samsung code SM-S928B (SM-S928U is de VS variant).
Niks is zeker, maar het is wel aannemelijk dat de Ultra een Snapdragon krijgt.
Van der Berg
21 december 2023 16:12
Als nog bijna hetzelfde als mijn S22 Ultra behalve de camera en SoC. Hopelijk krijgen we in Nederland de Snapdragon chip. Ik vind het heel jammer dat wij voor alsnog te maken hebben met een 5000mAh (sinds de S20 Ultra) waarschijnlijk wederom een 45watt!

Ik ga de S24 Ultra niet nemen en ik vind dat mijn S22 Ultra 512GB goed mee kan en hij krijgt nog tot Android 16 tot 2027 beveiligingsupdates

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 22 juli 2024 23:22]

Gismo1979 @Van der Berg21 december 2023 16:20
Als je nu een S22U of nieuwer hebt is de S24 serie niet interessant vind ik. Met een S21 serie is het zelfs nog niet nodig qua support en snelheid. Al wil ik mijn S21+ waarschijnlijk wel gaan vervangen door een S24U vanwege de camera's. Voorwaarde is wel dat de Snapdragon in de telefoon zit i.p.v. de Exynos. Enkel vanwege de efficiëntie.
Van der Berg
@Gismo197921 december 2023 17:45
De verschillen zijn ook bij Exynos steeds kleiner en beter qua efficiëntie. Al heb ik inderdaad liever de Snapdragon chip. Ik merk qua accuduur op mijn S22 Ultra met een Exynos 2200 op 4nm gebakken nog erg goed doet op acculading. Met Exynos 2400. Ik weet niet hoeveel nm de 2400 is, maar lees dat de Exynos 2500 3nm gaat worden
Gubbel @Van der Berg22 december 2023 10:22
Mijn S22 is echt rampzalig, 3.5u screen time en het ding is leeg
Mizgala28
@Van der Berg21 december 2023 17:03
Moet zeggen dat 45 watt laden op de Ultra vooral gebakken lucht is.

Mijn S22U was met een 45 watt lader maar enkele minuten sneller klaar met laden, dan op 25 watt (er zijn zelfs reviews die dat bevestigen)

Al vind ik 1 uur wachten van nul naar vol prima, en als de accu minder leeg is, dan is deze nog sneller vol.
ErikT5952 @Mizgala2821 december 2023 21:57
S23U is hetzelfde verhaal.
Ik heb de mijne nog nooit de 40W zien halen. En gemiddeld genomen laadt hij ook niet veel meer toe dan 25W.
Maar eerlijk gezegd boeit het mij niet erg. Hij laadt snel genoeg en omdat hij erg efficiënt is doe ik er best lang mee. En omdat hij niet zo idioot snel laadt gaat de batterij ook nog eens langer mee. Ik heb m'n telefoon ook softwarematig gelimiteerd tot max 85%. En dan nog doe ik er zomaar 2 dagen mee.

[Reactie gewijzigd door ErikT5952 op 22 juli 2024 23:22]

dimitrios007 21 december 2023 15:40
Lees tegenstrijdigheden over het zoomen. Ene bron zoals ice universe zegt 5x zoomen en deze bron zegt 10x zoomen. We zullen het volgende maand zien
Cheezborger 21 december 2023 15:41
Dan is de keuze simpel voor de OnePlus 12 die wél met Snapdragon 8 Gen 3 komt.
nervwrecker @Cheezborger21 december 2023 16:26
Ben zelf juist van oneplus afgestapt oa een 3 en een 6 gehad en daarna een s20 en nu een s22+ en ik vind de samsungs echt betere telefoons. Met oneplus was er altijd gedoe met de gps en andere software issues, leuk dat die snapdragon dan sneller is maar beide samsungs vind ik toch echt betere telefoons (het werkt gewoon eigenlijk altijd goed), het snelladen van de oneplus was toen wel een voordeel maar dat verschil is ook minimaal tegenwoordig.
En dan nog iets de oneplus telefoons zijn tegenwoordig ook aanzienlijk duurder geworden dus dat voordeel heb je ook nauwelijks meer.
VIPGAMER @nervwrecker21 december 2023 17:55
Ben het volledig met je eens, ook jarenlange oneplus eigenaar hier maar toch altijd last van vage bugs.
watercoolertje
21 december 2023 15:55
Wat voor mij vooral belangrijk is is dat de aanbiedingen bij launch goed zijn want ik heb vrijwel elk jaar een nieuwe Galaxy S(+) gekocht voor minder dan 700 euro en dat wil ik zo houden.
Akemi @watercoolertje21 december 2023 16:14
In combi met een abbo zeker anders haal je dat niet.
watercoolertje
@Akemi21 december 2023 16:20
Ja klopt!

Al kom je zonder ook al een heel eind hoor, korting via ING, een random oud toestel van MP halen voor 10 euro en (100/150/200 euro) extra korting krijgen bij Samsung. Gratis oordoppen die ik verkoop. Uiteindelijk telt voor mij de netto 'schade' aan mijn portemonnee.

Je vindt ze soms ook met maandelijks opzegbare abonnementen, dan zeg je die een maand later op en ben je ook minder dan 700 euro in totaal kwijt.

Maargoed meestal moet ik mijn abonnement ook vernieuwen rond de tijd van de launch en gezien de sim-only prijzen net zo hoog zijn als met toestel ben je een dief van je eigen portemonnee als je dat moment niet gebruikt om 100den euro's extra korting te krijgen op een toestel :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 23:22]

NosferatuX 21 december 2023 16:02
Voor zover ik weet is het gerucht dat in Europe de S24 en S24+ met exynos worden uitgerust en de Ultra wel gewoon met de SD.
Dit hoop ik dan ook echt.
Nadat de S23U hier ook weer de SD had heb ik hem tot 2 keer gekocht. Eerst bij launch, helaas geretourneerd ivm shutter lag.
Later na zogenaamde "fixes" hem weer gekocht maar nog steeds onbruikbaar voor bv spontane fotos van kinderen dus weer teruggestuurd.

Zonder de eeuwige shutter lag het perfecte toestel. Hoopte dat het met de S24U echt beter zou zijn maar als ze daar weer mee gaan terugvallen op de Exynos dan sla ik hem weer over.

Maar goed, voor zover ik dus weet zou de Ultra wel met een SD.
Knightwolf 21 december 2023 16:46
Volgens de specificatiesheet, die door de bekende smartphoneleaker Evan Blass wordt gedeeld in een post op X, krijgt de reguliere S24 een 2220x1080-amoledscherm, terwijl de andere twee modellen een display krijgen met een 1140p-resolutie.
Typfoutje? Ik denk dat hier 1440p bedoeld wordt.

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