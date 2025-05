Gerucht: Samsung Galaxy S24 krijgt Exynos 2400-soc

Samsung zou van plan zijn de Galaxy S24 volgend jaar toch van een Exynos-soc te voorzien. Dat zou de Exynos 2400-soc worden, een chip met tien kernen en een oppervlak van 125mm². Die zou in 2024 voor het eerst op grote schaal worden geproduceerd.

Uit geruchten van Zuid-Koreaanse media blijkt dat de massaproductie van de Exynos 2400 op zijn vroegst pas in november van dit jaar begint en daarmee voor het eerst pas in de Galaxy S24 zal verschijnen. De Exynos 2400 is een soc met in totaal tien cores, waarvan een Cortex X4 de primaire is met een snelheid van 3,1GHz. De 2400 heeft verder nog vijf Cortex-A720-cores, waarvan twee een hoge en drie een lage kloksnelheid hebben van respectievelijk 3,6GHz en 3,3GHz. Verder zouden er nog vier Cortex A520-cores op het apparaat zitten die bedoeld zijn voor taken die weinig verbruiken. De soc krijgt een oppervlak van 125mm², wat erg groot is voor een mobiele processor.

Uit een eerder gerucht zou blijken dat de cpu verder nog een RDNA 2-gpu heeft die het bedrijf de Xclipse X940 noemt en een maximale kloksnelheid van 2GHz heeft. Die specificaties kunnen nog veranderen als de massaproductie van het apparaat begint.

Het gerucht is opvallend, omdat Samsung de laatste jaren steeds meer overstapte naar Snapdragon-socs van Qualcomm. Eind vorig jaar zei die fabrikant nog dat Samsung helemaal geen Exynos-socs meer zou leveren in toestellen. Dat gebeurde alleen nog maar in enkele Europese modellen, waaronder die in Nederland en België. Eerder deze week kwam echter ook al een gerucht naar buiten dat de Fan Edition van de S23 alsnog een Exynos-chip zou krijgen. Dat zou de 2200 worden.