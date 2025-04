Google waarschuwt voor ongepatchte rce-kwetsbaarheden in Samsung Exynos-modems

Googles Project Zero-team heeft vier kwetsbaarheden in bepaalde Exynos-modems van Samsung gevonden, die misbruikt kunnen worden met het telefoonnummer van de gebruiker. Samsung heeft nog geen patch uitgebracht voor de kwetsbaarheden.

Project Zero zegt dat de vier kwetsbaarheden snel te misbruiken zijn door ervaren aanvallers en dat er geen gebruikershandeling nodig is om de kwetsbaarheden uit te buiten. Alleen het telefoonnummer van de gebruiker zou noodzakelijk zijn om de aanval uit te voeren. Het beveiligingsteam geeft nog geen details over de kwetsbaarheden, omdat deze nog gepatcht moeten worden door onder meer Samsung.

De kwetsbaarheden zitten volgens Google onder meer in de Europese versie van de Galaxy S22, en in de A71-, A53-, A33-, A21-, A13-, A12-, A04-, M33-, M13- en M12-smartphones. Ook bepaalde Vivo-toestellen zijn vatbaar voor de kwetsbaarheden, evenals de Pixel 6- en 7-smartphones van Google. Laatstgenoemde zegt met de maart 2023-beveiligingsupdate een patch te hebben uitgebracht voor Pixel-toestellen. Wearables en voertuigen die respectievelijk de Exynos W920- en Exynos Auto T5123-chipsets gebruiken, zijn ook vatbaar voor de kwetsbaarheden.

Googles Project Zero-team openbaart sinds 2020 kwetsbaarheden na 90 dagen, ongeacht of een bedrijf een patch heeft uitgebracht of niet. Het team kan hier echter vanaf wijken, als bekendmaking aanvallers meer in de hand werkt dan gebruikers die vatbaar zijn voor de kwetsbaarheden. "Vanwege een zeer zeldzame combinatie van hoeveel toegang je met deze kwetsbaarheden krijgt en de snelheid waarmee een exploit gemaakt kan worden", zegt Project Zero de kwetsbaarheden nu te openbaren. Gebruikers die nog geen patch hebben ontvangen, kunnen zichzelf beschermen door VoLTE en VoWi-Fi uit te schakelen.

Een van de kwetsbaarheden heet CVE-2023-24033, de andere drie kwetsbaarheden hebben nog geen CVE-nummer. Het beveiligingsteam dat zoekt naar kwetsbaarheden in software heeft nog veertien andere kwetsbaarheden in de modems gevonden, maar deze zijn volgens Google minder ernstig. Om deze uit te buiten, is namelijk lokale toegang tot een apparaat nodig of een kwaadwillende provider. Een van deze kwetsbaarheden maakt een heap buffer overflow mogelijk met het 112-systeem van de smartphone.

Update, 20 maart: Samsung zegt in een reactie aan Tweakers dat alleen zes van de genoemde kwetsbaarheden van toepassing zijn op Samsungs smartphones en dat het bedrijf in maart beveiligingspatches heeft uitgebracht voor vijf van deze kwetsbaarheden. In april komt volgens het bedrijf een beveiligingsupdate uit om de overgebleven kwetsbaarheid te verhelpen.